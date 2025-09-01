“Bóng hồng” làng gốm nổi tiếng Hội An vọc đất sét tranh tài hoa

Ngày 1/9, làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, rộn ràng với các hoạt động trong khuôn khổ lễ giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà 2025, một sự kiện văn hóa truyền thống nhằm tri ân các bậc tiền hiền và giáo dục thế hệ mai sau về giá trị lịch sử, văn hóa của làng nghề.

Theo các bậc cao niên, lễ giỗ tổ nghề gốm là thông lệ được làng gìn giữ gần 500 năm qua, với hai lễ lớn vào mùng 10 tháng Giêng và mùng 10 tháng 7 âm lịch hàng năm.

Người dân thực hành nghi lễ rước kiệu gốm sáng 1/9 (Ảnh: Ngô Linh).

Năm nay, phần lễ rước kiệu tổ nghề gốm từ miếu Lùm Bà Dàng (khối Thanh Chiêm) về miếu tổ nghề Nam Diêu diễn ra vào ngày 1/9 (tức mùng 10 tháng 7 âm lịch).

Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội mang đến nhiều hoạt động đặc sắc như đua thuyền trên sông Thu Bồn, thi kéo co, chế tác sản phẩm gốm, chuốt gốm, nặn con thổi và nấu cơm niêu, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Điểm nhấn của phần hội là cuộc thi chuốt gốm, nơi những người thợ lành nghề thể hiện tài năng và sự sáng tạo. Đáng chú ý, đa số thợ gốm tham gia là phụ nữ, những người đang tiếp nối và gìn giữ nghề gốm cổ truyền.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng những sản phẩm gốm (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Nguyễn Thị Hà Phương (38 tuổi, cơ sở gốm Khang Thư) là một người con của làng gốm Thanh Hà, đã gắn bó với nghề từ năm 10 tuổi. Với nhiều năm miệt mài sáng tạo, chị Phương đã đạt được nhiều giải thưởng, trong đó có sản phẩm “Bộ lồng đèn” làm từ gốm được công nhận OCOP 3 sao (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

“Tôi dự định làm sản phẩm tranh hoa sen, công đoạn khó nhất là tạo hình hoa sen sao cho vừa uyển chuyển, sống động; mang tinh thần khát vọng vươn lên, không ngừng học hỏi của phụ nữ làng gốm Thanh Hà”, chị Phương chia sẻ.

Bà Lê Thị Hồng Thủy, Phó Chủ tịch phường Hội An Tây, nhấn mạnh đây là lễ hội làng gốm đặc biệt được tổ chức sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc giữ gìn và bảo tồn các giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Chị Hà Phương tranh tài chuốt gốm tại lễ hội giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà 2025 (Ảnh: Ngô Linh).

Với những giá trị đặc sắc và tiêu biểu, “Nghề gốm Thanh Hà” đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019.

Ngày nay, làng nghề gốm Thanh Hà không chỉ là nơi lưu giữ nghề truyền thống mà còn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước.

Năm 2024, làng gốm Thanh Hà đã đón 550.000 lượt khách, đạt doanh thu hơn 19,2 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và quảng bá văn hóa Việt Nam.