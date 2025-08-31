Hình ảnh khác thường tại biển Sầm Sơn trong ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 31/8, tại bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), lượng người xuống tắm và nghỉ dưỡng khá thưa thớt.

Dọc các bãi tắm A, B, C, D, du khách không đổ về đông đúc như cùng kỳ năm ngoái, dù thời tiết có nắng nhẹ.

Biển Sầm Sơn thưa vắng người trong ngày thứ hai nghỉ lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo nhận định của một số chủ nhà hàng, khách sạn, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ảnh hưởng của bão số 6 đã gây mưa lớn trên địa bàn, khiến nhiều du khách e ngại việc đi biển vì sợ thời tiết lạnh.

“Đây là kỳ nghỉ lễ cuối cùng của mùa du lịch hè năm nay, tuy nhiên lượng khách lại vắng hơn so với mọi năm. Có thể nhiều người dân đã ra Hà Nội để xem diễu binh mừng đại lễ 2/9, nên bãi biển Sầm Sơn mới thưa vắng như vậy”, một chủ khách sạn tại phường Sầm Sơn chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết lượng du khách đổ về địa phương năm nay chỉ đạt khoảng 50% so với năm 2024.

Con đường trung tâm dẫn xuống biển Sầm Sơn thông thoáng, không có cảnh tắc đường như mọi năm (Ảnh: Thanh Tùng).

“Do ảnh hưởng của bão số 6, kèm theo việc người dân đổ về Hà Nội xem diễu binh, nên năm nay lượng du khách đến Sầm Sơn giảm mạnh. Trong đợt nghỉ lễ 2/9 này, phường Sầm Sơn đặt mục tiêu đón khoảng 400.000 lượt khách, tuy nhiên ghi nhận sau hai ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy lượng khách không đông”, ông Tâm nói.

Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cũng nhận định rằng trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ, lượng du khách nội tỉnh có thể sẽ tăng cao hơn.

Khung cảnh đông nghịt du khách tắm biển Sầm Sơn trong ngày 1/9/2024 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo thống kê từ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn, địa phương hiện có 1.015 cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, tỷ lệ đặt phòng trong dịp lễ 2/9 chỉ đạt khoảng 40% tổng số phòng, không xảy ra tình trạng “cháy phòng” như những năm trước.

“Trước kỳ nghỉ lễ, lượng khách đặt phòng khá đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều du khách đã hủy đặt phòng. Vì vậy, không khí tại biển Sầm Sơn năm nay khác hẳn mọi năm”, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn chia sẻ.