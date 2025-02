Bỏ 500.000 đồng uống cà phê với lợn "tí hon" trong 30 phút tại Nhật Bản

Hiện nay, quán cà phê lợn "tí hon" trở thành điểm đến thu hút du khách khi ghé thăm xứ sở hoa anh đào. Mipig Cafe tại thành phố Tokyo (Nhật Bản) là một trong những nơi tiên phong cho trào lưu này.

Đến đây, khách hàng vừa thưởng thức cà phê, vừa có thể vui chơi, chụp ảnh cùng những chú lợn "tí hon" đáng yêu. Trái với suy nghĩ của nhiều người, loài vật này khá trầm tính, thỉnh thoảng phát ra tiếng khịt mũi và đặc biệt sạch sẽ, không hề có mùi khó chịu.

Cà phê lợn "tí hon" gây sốt tại Nhật Bản (Biên dựng: Tiến Bùi).

Lợn siêu nhỏ (tên tiếng Anh là micro pig) được lai tạo nhằm mục đích nuôi làm thú cưng. Chúng xuất hiện lần đầu tại Canada nhưng lại phổ biến hơn ở các nước châu Âu.

Điểm đặc trưng của loài vật này là có kích thước nhỏ nhắn, chỉ ngang một chú chó cỡ nhỏ, tính cách thân thiện và rất quấn chủ. Lợn siêu nhỏ được huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ và quen với việc sống cùng con người, được bán với giá khoảng 200.000 yen (hơn 30 triệu đồng) mỗi con.

Khách hàng sẽ phải trả khoảng 23 USD (hơn 500.000 đồng) để được ở cùng lợn trong 30 phút. "Mỗi con có một cá tính riêng. Có con cứng đầu, có con lại rất hiền lành", Shiho Kitagawa - đại diện Mipig Cafe - chia sẻ.

Ở một góc quán cà phê, chiếc máy bán nước tự động gần như bị lãng quên bởi hầu hết khách du lịch đều mải mê chơi đùa với những chú lợn siêu nhỏ, đáng yêu.

Theo chủ quán cà phê, họ đã bán khoảng 1.300 con lợn "tí hon" làm thú cưng (Ảnh: Australian Broadcasting Corporation).

Nhiều du khách nước ngoài cho biết, họ tình cờ biết đến quán qua Instagram và các nền tảng mạng xã hội. Dù không đầu tư vào quảng cáo, địa điểm này vẫn thu hút đông đảo khách ghé thăm.

"Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lợn ngoài đời thực. Không rõ lý do nhưng chúng là loài động vật tôi yêu thích nhất", Ben Russell - du khách đến từ Australia - không thể giấu được sự thích thú khi lợn "tí hon" bất ngờ leo lên đùi anh.

Sophie Mo'unga - du khách đến từ New Zealand - cùng chồng và hai con ghé thăm quán trong chuyến du lịch Nhật Bản. Cô nhanh chóng bị thu hút bởi sự đáng yêu của những chú lợn.

"Chúng thật đáng yêu. Tôi nghĩ rằng, những chú lợn ở đây đang sưởi ấm cho nhau", Sophie chia sẻ.

Giáo sư Bruce Kornreich - chuyên gia khoa học lâm sàng tại Trường Thú y, Đại học Cornell - cho biết, việc tương tác với động vật có thể giúp hạ huyết áp, giảm đau đầu và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, tiếp xúc với thú cưng còn mang lại cảm giác hạnh phúc và hỗ trợ con người trong việc giảm căng thẳng.

Khách hàng phải trả hơn 500.000 đồng cho 30 phút đầu tiên tại quán cà phê lợn "tí hon" (Ảnh: Australian Broadcasting Corporation).

Nhật Bản từng nổi tiếng với các quán cà phê mèo, cú, nhím và thậm chí cả rắn. Tuy nhiên, trào lưu này cũng gây ra nhiều tranh cãi khi một số ý kiến bày tỏ lo ngại về sự thoải mái của những con vật.

"Việc liên tục bị người lạ vuốt ve, chạm vào có thể khiến các loài vật cảm thấy căng thẳng", bà Sachiko Azuma - lãnh đạo tổ chức Put an End to Animal Cruelty and Exploitation (Chấm dứt ngược đãi và bóc lột động vật) tại Tokyo, Nhật Bản - nhận định.

Bà cho rằng, mô hình kinh doanh này biến động vật thành công cụ kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó, không gian hạn chế tại các quán cà phê khó đáp ứng nhu cầu sống tự nhiên của mèo hay lợn siêu nhỏ.

Tuy nhiên, bà Sachiko Azuma vẫn lên tiếng ủng hộ các quán cà phê động vật được vận hành bởi các trung tâm cứu hộ - nơi giúp những thú cưng bị bỏ rơi có cơ hội tìm được chủ nhân mới.