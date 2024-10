Bình Định mở 2 tour du lịch gắn với cầu vượt biển từng dài nhất Việt Nam

Cụ thể, 2 tour du lịch phục vụ du khách tham quan một số điểm trên đầm Thị Nại, như: Làng chài Hải Minh, tham quan Tháp Thầy Bói, Tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo...

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết UBND thành phố Quy Nhơn đang xây dựng video quảng bá, giới thiệu sản phẩm… để công bố 2 tour du lịch trên đầm Thị Nại trong thời gian tới.

"2 tour du lịch này chủ yếu di chuyển trên đầm Thị Nại nên vấn đề an toàn cho du khách được chính quyền địa phương đặc biệt lưu ý. Vì vậy, các doanh nghiệp đăng ký xây dựng tour này phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho hành khách theo quy định", ông Thanh nói.

Đầm Thị Nại là một trong 4 đầm nước mặn lớn nhất ở Bình Định, nằm trên địa phận thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát. Đầm có chiều rộng 4km, trải dài trên 10km, với diện tích mặt nước hơn 5.000ha, độ sâu khoảng 1,2m.

Đầm Thị Nại nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn có tính đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản dồi dào, như: Tôm, cua, cá, nhuyễn thể, động vật đáy... Ngoài ra, đây cũng là nơi trú ngụ của quần thể 5.000-7.000 cá thể chim di cư.

Đặc biệt, đầm Thị Nại còn nổi tiếng gắn với cầu vượt biển dài nhất Việt Nam tính đến năm 2007. Đó là cầu Thị Nại (còn gọi là cầu Nhơn Hội) có tổng chiều dài gần 2,5km, chiều rộng cả lan can 15,5m, với tổng cộng 54 nhịp, đảm bảo cho xe có trọng tải 80 tấn qua lại.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn mùa du lịch thấp điểm

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, các đơn vị kinh doanh du lịch ở địa phương có nhiều ưu đãi, trong đó, các cơ sở lưu trú giảm giá phòng 20-50% so với giá phòng niêm yết; giảm giá ít nhất 10% dịch vụ ăn uống và ít nhất 20% giá cho thuê hội trường so với giá niêm yết.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, giảm giá ít nhất 30% lợi nhuận sau khi đã giảm giá các dịch vụ có trong chương trình tour; doanh nghiệp vận tải khách du lịch giảm giá ít nhất 20% so với giá niêm yết; các cơ sở ăn uống cũng giảm giá 5-100%, tùy đoàn khách dùng 1-5 bữa.

Các khu, điểm du lịch giảm giá 20-51% giá vé vào cổng. Thời gian áp dụng từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12, đối với các đoàn khách từ 5 người trở lên.

Có 43 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, điểm đến đăng ký chương trình kích cầu du lịch Bình Định mùa du lịch thấp điểm.

Cũng theo Sở Du lịch Bình Định, trong 9 tháng năm nay, ngành du lịch của tỉnh này đón trên 8 triệu lượt khách, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 147% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu đạt 22.794 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2023.