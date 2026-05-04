Khách Tây gọi Việt Nam là "thiên đường du lịch gia đình"

Trong bối cảnh du lịch hậu đại dịch phục hồi mạnh mẽ, xu hướng “family travel” - du lịch cùng gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ - đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu.

Không chỉ tìm kiếm những điểm đến đẹp, du khách hiện nay còn ưu tiên yếu tố an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý và trải nghiệm phù hợp với trẻ em.

Giữa nhiều lựa chọn, Việt Nam bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến ngày càng nhiều trong các cộng đồng du lịch quốc tế. Từ những gia đình đi nghỉ ngắn ngày, đến những người lựa chọn sống dài hạn cùng con nhỏ, nhiều người nước ngoài đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế, cho rằng Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng nhất cho du lịch gia đình.

Những trải nghiệm dễ đi, dễ sống với trẻ nhỏ

“Thật sự, Việt Nam có thể là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho du lịch gia đình”, chị Megan, du khách Australia, chia sẻ sau hành trình 3 tuần rưỡi khám phá Việt Nam cùng chồng và 2 con nhỏ (1 tuổi và 4 tuổi) qua nhiều điểm đến nổi tiếng.

Gia đình chị bắt đầu hành trình tại Hà Nội với tour ẩm thực, tham quan Hoàng thành Thăng Long và trải nghiệm phố cổ. Tiếp đó, họ nghỉ đêm trên du thuyền ở vịnh Hạ Long, tham gia các hoạt động như chèo kayak, bơi lội.

Tại Ninh Bình, cả gia đình tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình với các hoạt động nhẹ nhàng như đi thuyền, leo Hang Múa. Hành trình tiếp tục với chuyến tàu đêm đến Huế, tham quan di tích, nghỉ dưỡng suối khoáng nóng, trước khi khép lại tại Hội An, Đà Nẵng với những trải nghiệm thư giãn như dạo chợ đêm, ngắm đèn lồng và nghỉ biển.

Qua hành trình này, chị Megan cho rằng Việt Nam mang đến hệ trải nghiệm đa dạng, từ văn hóa, thiên nhiên đến nghỉ dưỡng, đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn được đánh giá cao về chi phí và sự tiện lợi. Gia đình chị Chrissie-Leigh Felgate (từ Australia và Anh), có 4 con, từng sống tại Việt Nam nhiều tháng, cho biết: “Các ứng dụng đặt xe công nghệ rất rẻ và dễ sử dụng. Chúng tôi từng đi xe khách giường nằm qua đêm, và bọn trẻ thì rất thích. Chi phí nhìn chung rất hợp lý”.

Gia đình chị Chrissie có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về lưu trú, họ trải nghiệm nhiều hình thức từ Airbnb (mô hình lưu trú nhà dân), khách sạn đến thuê nhà dài hạn. “Khách sạn không quá sang trọng nhưng sạch sẽ, giá rẻ và nhân viên thân thiện. Còn khi thuê nhà, nếu so với mức giá ở Anh, thì đúng là rất đáng giá”, chị chia sẻ.

Đáng chú ý, gia đình này cho biết họ thường xuyên ăn ngoài vì “ăn đồ địa phương còn rẻ hơn tự nấu”. Trong khi đó, các món phương Tây có giá cao hơn nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Tại Đà Nẵng, một gia đình người Anh khác là anh Jamie và chị Emily cũng quyết định ở lại đây trong 3 tháng để trải nghiệm cuộc sống cùng 2 con nhỏ.

“Ở đây có đủ mọi thứ cho trẻ em như khu vui chơi trong nhà, quán cà phê có khu vui chơi, các hoạt động giải trí phù hợp với gia đình. Bãi biển thì tuyệt đẹp, đồ ăn ngon và cà phê thì… không cần phải nói thêm.

Đây có lẽ là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng đến và có thể sẽ còn nhắc đến rất nhiều lần trong tương lai”, anh Jamie nhận xét.

“Chúng tôi đã quyết định “định cư” tại Việt Nam trong 3 tháng và có lý do cho điều đó: Nơi này thực sự hoàn hảo cho các gia đình”, anh Jamie và chị Emily chia sẻ trong một bài đăng (Ảnh: Instagram nhân vật).

Con người thân thiện, cảm giác an toàn

Nếu chi phí và trải nghiệm là những yếu tố ban đầu thu hút, thì con người và cảm giác an toàn lại chính là lý do khiến nhiều gia đình quyết định quay lại Việt Nam, thậm chí ở lại lâu dài.

Chị Ebru, từng sống ở 7 quốc gia thuộc 4 châu lục, hiện chọn Việt Nam là “quê hương thứ hai” để sống cùng chồng và một con nhỏ, cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất là tình cảm của người Việt dành cho trẻ em.

Trong một podcast, chị chia sẻ: “Không chỉ trong nhà hàng, mà ngay cả ngoài đường phố, mọi người cũng rất yêu quý trẻ nhỏ. Tôi chưa từng có bữa ăn nào thoải mái như vậy khi đi cùng con ở bất kỳ quốc gia nào khác”.

Nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội thời gian gần đây cũng khiến không ít du khách bất ngờ khi nhiều nhà hàng, siêu thị, quán cà phê tại Việt Nam không chỉ bố trí ghế ăn phù hợp cho trẻ nhỏ hay khu vui chơi riêng, mà còn có cả “dịch vụ trông giữ trẻ” ngay trong không gian quán.

Trong khi cha mẹ dùng bữa, nhân viên có thể hỗ trợ trông trẻ, chơi cùng hoặc hướng dẫn các hoạt động đơn giản như vẽ tranh, xếp hình. Một số gia đình nước ngoài cho biết đây là trải nghiệm hiếm gặp ở nhiều quốc gia khác, nơi việc ăn uống cùng con nhỏ thường đi kèm với không ít gián đoạn.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm này, chị Ebru cho biết cảm giác “được ăn một bữa trọn vẹn” khi đi cùng con nhỏ tại Việt Nam là điều khiến chị đặc biệt ấn tượng. “Chúng tôi từng ngồi ăn và nhìn nhau kiểu: “Ủa, mình đang ăn mà không bị gián đoạn à?” Điều đó trước đây chưa từng xảy ra”.

Chị cho rằng sự thân thiện và cách các nhà hàng tạo điều kiện cho trẻ em đã giúp trải nghiệm của các gia đình trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Tương tự, chị Maria Sofia, một bà mẹ hai con người Dominica, mô tả trải nghiệm sống tại Việt Nam như được “cả một ngôi làng cùng nuôi con”.

“Bạn có thể đi bất cứ đâu mà không phải lo sợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, dù là ban đêm hay khi đi cùng con. Điều đó thực sự rất hiếm”, chị chia sẻ.

Chị kể lại, trong một lần đi siêu thị, chị đã nhờ bảo vệ trông giúp đứa con 9 tháng tuổi để đi vệ sinh. “Và con tôi hoàn toàn ổn. Tôi không lo lắng một chút nào. Việt Nam là một trong những nơi thân thiện với trẻ em nhất mà tôi từng đến. Tôi không nghĩ có nhiều nơi trên thế giới, ít nhất là những nơi tôi từng đi, lại thân thiện với trẻ nhỏ như vậy”, chị nói.

Không chỉ vậy, chị cho biết ở Việt Nam, bất kỳ ai, từ nhân viên phòng gym, tiệm làm tóc, đến hàng xóm, đều sẵn sàng hỗ trợ khi thấy gia đình có con nhỏ gặp khó khăn. “Bạn sẽ thực sự cảm thấy được hỗ trợ bởi mọi người xung quanh”, chị nhấn mạnh.

Yếu tố an toàn cũng được nhiều du khách nhắc đến, như gia đình anh Ric và chị Keira (du khách Anh), đang du lịch vòng quanh thế giới cùng 3 con, cho rằng Việt Nam an toàn hơn họ tưởng tượng.

Anh Ric và chị Keira từng lo ngại về mức độ an toàn, nhưng thực tế trải nghiệm tại Việt Nam lại hoàn toàn trái ngược (Ảnh: Instagram nhân vật).

“Chúng tôi từng nhận nhiều ý kiến cho rằng việc đưa con đến đây là “liều”. Nhưng thực tế, Việt Nam có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, đường phố thân thiện và người dân rất coi trọng gia đình”, họ chia sẻ.

Trong khi đó, chị Chrissie-Leigh Felgate cũng đưa ra so sánh đáng chú ý: “Chúng tôi cảm thấy an toàn khi đi bộ lúc nửa đêm ở Việt Nam hơn là đi lúc 21h ở nhiều thành phố tại Anh”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Chrissie cho biết, trong suốt nhiều tháng sống tại Hà Nội, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Đà Nẵng, gia đình này cho biết chưa từng gặp tình huống nguy hiểm nào. Trẻ em được người dân địa phương chào đón, chơi cùng và quan tâm.

“Các con tôi nhận được rất nhiều cái ôm từ những người xa lạ. Hàng xóm thường xuyên ghé qua, mời ăn, hỏi thăm. Khi tôi gặp tai nạn, họ còn mang bánh sang”, chị kể.

Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch gia đình?

Các chỉ số quốc tế cũng cho thấy xu hướng du lịch gia đình đang tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Statista (2025), khoảng 80% các bậc phụ huynh trên thế giới có kế hoạch đi du lịch cùng con, trong khi gia đình là nhóm bạn đồng hành phổ biến nhất trong các chuyến đi toàn cầu. Du lịch gia đình chiếm hơn 30% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, từ những trải nghiệm thực tế của du khách quốc tế, có thể thấy Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm đến phù hợp với du lịch gia đình.

Thứ nhất là cảm giác an toàn, yếu tố quan trọng hàng đầu với các bậc phụ huynh. Dù vẫn còn những lo ngại về giao thông, đặc biệt là xe máy, nhưng nhìn chung, nhiều du khách đánh giá Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.

Thứ hai là chi phí hợp lý. So với nhiều quốc gia phương Tây, chi phí ăn uống, di chuyển và lưu trú tại Việt Nam thấp hơn đáng kể, giúp các gia đình dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi dài ngày.

Thứ ba là sự thân thiện của người dân. Không chỉ dừng ở mức hiếu khách, nhiều du khách cho rằng người Việt có sự yêu mến đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, điều không phải nơi nào cũng có.

Thứ tư là sự đa dạng về trải nghiệm. Từ thành phố, biển, núi, đến di sản văn hóa, Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với cả người lớn và trẻ em.

Cuối cùng là sự phát triển của các dịch vụ hướng đến gia đình như khu vui chơi, quán cà phê, khu nghỉ dưỡng, tour trải nghiệm… thân thiện với trẻ em.

Trên thực tế, nhiều chuyên trang du lịch quốc tế từng nhiều lần nhắc đến Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, nổi bật với chi phí hợp lý, ẩm thực phong phú và cảnh quan đa dạng.

Việt Nam có nhiều điểm đến thân thiện với du lịch gia đình (Ảnh: Đoàn Thanh Giang).

Không chỉ được biết đến là điểm đến “bụi”, trong những năm gần đây, Việt Nam còn dần chuyển mình trở thành nơi thân thiện hơn với các gia đình.

Dẫu vậy, vẫn còn những điểm cần cải thiện. Một số du khách phản ánh tình trạng chèo kéo tại các điểm du lịch, hay hạ tầng vỉa hè chưa thực sự thuận tiện cho xe đẩy trẻ em. Giao thông đông đúc tại các thành phố lớn cũng là thách thức với gia đình có con nhỏ.

Tuy nhiên, những hạn chế này không làm lu mờ những trải nghiệm tích cực mà du khách nhận được. “Chuyến đi có thể dài và mệt, đặc biệt nếu bạn bay từ châu Âu hay Mỹ. Nhưng một khi đã đến Việt Nam, thì đây thực sự là “thiên đường” cho trẻ em”, chị Maria Sofia nhận định.