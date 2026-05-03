Làm rõ thông tin ly chè có giá 170.000 đồng

Tối 3/5, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (thành phố Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với chủ quán chè Chùa tại đường Hùng Vương để xác minh thông tin ly chè có giá 170.000 đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi làm việc, cơ quan chức năng xác nhận chủ cơ sở có niêm yết công khai giá các món chè. Chủ quán đã tường trình sự việc, cam kết kinh doanh đúng quy định, không có hành vi “chặt chém” giá cả như phản ánh.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán chè sau khi có thông tin phản ánh bán hàng giá cao (Nguồn: UBND phường Thuận Hóa).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh một ly nhựa cỡ lớn, bên trong chứa đầy chè. Người đăng tải phản ánh mua hàng tại quán chè Chùa với giá 170.000 đồng, sau đó hỏi cộng đồng mức giá này đắt hay rẻ. Bài đăng thu hút sự chú ý và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tường trình của bà L.T.T.T., chủ cơ sở nêu trên, khoảng 18h ngày 2/5, có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ các món trong quán. Chủ quán cho biết đã thông báo với khách hàng rằng ly chè sẽ gồm rất nhiều món, giá tiền cao.

Sau khi một nam thanh niên trong nhóm khách đã đồng ý, bà T. mới múc chè và tính tiền từng món khi cho vào ly. Giá các món chè dao động 5.000-10.000 đồng, riêng 2 viên heo quay có giá 12.000 đồng. Tổng tiền các món chè trong ly lớn là 163.000 đồng.

Cơ sở kinh doanh niêm yết đầy đủ mức giá các món chè (Nguồn: UBND phường Thuận Hóa).

Ngoài ra, khách hàng còn yêu cầu thêm 5 ly nhựa trị giá 10.000 đồng, một ly chè hạt lựu giá 20.000 đồng, tổng cộng hóa đơn là 190.000 đồng.

Chủ cơ sở khẳng định đã bỏ hơn 20 món vào một ly chè cỡ lớn theo yêu cầu của khách và cam đoan toàn bộ nội dung tường trình là đúng sự thật.