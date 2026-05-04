Đi du lịch nghỉ lễ, cô gái bay về Nội Bài bất ngờ hạ cánh ở Trung Quốc

Kết thúc chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Thành Đô kéo dài 5 ngày 4 đêm theo tour, chị Thu Hiền lên máy bay mang số hiệu EU2863 của hãng hàng không Chengdu Airlines trở về Hà Nội.

Khi máy bay vào không phận Việt Nam, chị Hiền và hàng trăm hành khách bất ngờ khi biết thông tin, máy bay có thể phải quay đầu trở về Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) do thời tiết xấu.

Khung cảnh trong khoang khi máy bay hạ cánh ở Côn Minh (Ảnh: Cắt từ clip).

"Lúc đó, tôi cảm thấy hoang mang, lo lắng. Trước đó, hãng hàng không có thông báo nhiều lần nhưng phát bằng tiếng Trung Quốc nên tôi không nắm được thông tin.

Đây là lần đầu tiên, tôi chứng kiến máy bay mình đi phải hạ cánh xuống một sân bay khác ngoài dự kiến", chị Thu Hiền chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo nữ hành khách, trước khi máy bay khởi hành, hành khách trong khoang không biết tình hình thời tiết ở Hà Nội.

Dự kiến, máy bay hạ cánh lúc 21h25 ở sân bay Quốc tế Nội Bài. Trước đó, chị cảm nhận rõ phi công bắt đầu giảm độ cao. Tiếp viên đi từng chỗ ngồi nhắc mở tấm che cửa sổ, gập thẳng lưng ghế để chuẩn bị hạ cánh.

Thông qua một hướng dẫn viên thành thạo tiếng Trung Quốc trên máy bay, chị Hiền và những người khác được biết, ở Hà Nội có mưa rất lớn nên không đủ điều kiện hạ cánh. Khoảng 22h, máy bay hạ cánh xuống Côn Minh.

Vé máy bay hành khách chụp trước giờ khởi hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc đó, chị Hiền cũng như những người khác thở phào nhẹ nhõm song không biết thời điểm sẽ được quay lại Hà Nội.

"Trong khoang, mọi người đều liên lạc về cho gia đình, thông báo tình huống ngoài dự kiến. May mắn, sau 1 tiếng, máy bay khởi hành rồi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài an toàn", chị Hiền cho biết.

Cũng có mặt trên chuyến bay này, nam hành khách Nguyễn Gia Vũ (sống ở Hà Nội), cho biết đây là lần đầu tiên anh du lịch nước ngoài. Sau chuyến tham quan ở Tứ Xuyên, anh lên máy bay để về Hà Nội.

Hình ảnh chụp máy bay quay lại Côn Minh (Ảnh: Chụp từ Flightradar24).

"Lúc máy bay vào không phận Việt Nam, chúng tôi thấy biển mây trên bầu trời. Tôi không cảm thấy lo lắng khi máy bay trở lại Côn Minh, xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi còn mong được ở lại tỉnh lỵ của tỉnh Vân Nam thêm một ngày để đi chơi", anh Vũ cho hay.

Cơ quan khí tượng lý giải, nguyên nhân khiến miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá gần đây là do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Đài CCTV của Trung Quốc cho biết, trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao Động, khách du lịch nước ngoài đến nước này đông. Các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thành Đô và Trùng Khánh vẫn là những điểm đến được ưa chuộng nhất.

Một số hãng lữ hành cho biết, khách Việt lựa chọn đi Trung Quốc nhiều vì chi phí hợp lý với nhiều mức giá từ hơn 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đi lại thuận tiện bằng đường bộ hoặc đi máy bay 3-4 tiếng. Phong cảnh của nước này đa dạng, với nhiều di tích, công trình ấn tượng.