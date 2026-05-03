Cô gái Belarus đi khắp Việt Nam để tìm địa danh in trên đồng tiền

Hành trình “đi theo hình ảnh trên tiền Việt Nam” của cô gái Belarus

Iryna Yang đến Việt Nam lần đầu vào năm 2017 theo chương trình trao đổi sinh viên giữa Minsk Linguistic University (Belarus) và Trường Đại học Hà Nội. Trong khoảng 6 tháng học tập tại Hà Nội, cô có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời gặp chồng người Việt hiện tại.

Sau khi trở về Belarus hoàn tất việc học, đến năm 2019, Iryna quay lại Việt Nam. Lần này cô không chỉ trải nghiệm, mà lựa chọn gắn bó lâu dài, xem nơi đây như quê hương thứ hai.

Iryna Yang - cô gái Belarus xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi yêu văn hóa, ẩm thực, con người và cả khí hậu ấm áp ở đây. Ở Việt Nam, tôi luôn có cảm giác gần gũi, như ở nhà. Đồng thời, nơi này cũng mang đến cho tôi nhiều cơ hội để phát triển và xây dựng cuộc sống của riêng mình”, cô chia sẻ.

Ý tưởng du lịch theo các địa điểm in trên tiền Việt đến với Iryna một cách khá bất ngờ vào tháng 3 năm nay. Trong chuyến đi xuyên Việt, khi ghé thăm Làng Sen - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô nhận ra hình ảnh ngôi nhà nơi đây giống với hình in trên tờ 500.000 đồng.

“Lúc đó tôi mới để ý rằng trên các tờ tiền Việt đều in hình những địa danh cụ thể. Tôi khá bất ngờ vì đã sử dụng tiền Việt từ lâu mà không nhận ra điều đặc biệt này. Từ đó, tôi nảy ra ý nghĩ: Tại sao không thử đi hết những nơi xuất hiện trên tiền Việt Nam?”, Iryna kể.

Biết rằng hành trình tiếp theo sẽ đi qua Huế và Hội An - những nơi cũng xuất hiện trên tiền Việt, cô quyết định ghi lại trải nghiệm này.

Trong chặng đầu tiên, Iryna đã ghé thăm 3 địa điểm gồm Làng Sen (tờ 500.000 đồng), Chùa Cầu (tờ 20.000 đồng) và Nghênh Lương Đình ở Huế (tờ 50.000 đồng). Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, nhưng Làng Sen là điểm khiến cô ấn tượng nhất.

“Ngôi nhà của Bác vẫn được bảo tồn rất tốt sau nhiều năm. Nhìn ngoài đời gần như giống hệt trên tờ tiền, chỉ khác là cây cối đã lớn hơn”, cô nói.

Cô gái Belarus đi khắp Việt Nam để “tìm” địa danh trên tờ tiền (Video: Iryna Yang).

Theo Iryna, khi trực tiếp đặt chân đến các địa điểm, cảm nhận mang lại rất khác so với hình ảnh được in trên tiền: Không gian mở rộng hơn, màu sắc rõ nét hơn và mọi thứ trở nên sống động theo cách mà những khung hình in sẵn khó thể hiện trọn vẹn.

“Như khi tôi ở Chùa Cầu, xung quanh có rất nhiều du khách. Không khí nhộn nhịp mang lại một cảm giác rất khác so với việc chỉ nhìn hình ảnh tĩnh trên tờ tiền”, cô chia sẻ.

Dù vậy, cô cũng cho biết không phải địa điểm nào được in trên tờ tiền cũng dễ tiếp cận. Một số nơi như giàn khoan dầu ngoài biển hoặc những công trình đã thay đổi theo thời gian, cô sẽ phải cần thêm kế hoạch để có thể ghé thăm.

Ở góc nhìn của một người nước ngoài, Iryna cho rằng việc đưa hình ảnh danh lam thắng cảnh lên tiền là một cách vừa quảng bá, vừa lưu giữ những nét văn hóa rất sáng tạo. “Chỉ cần sử dụng tiền thôi cũng đủ khiến người ta tò mò và muốn tìm hiểu về những địa điểm này”, cô nói.

Sau khi chia sẻ hành trình, Iryna nhận được nhiều phản hồi thú vị từ người Việt, trong đó có không ít gợi ý về những địa điểm khác được in trên tiền mà cô chưa đến.

Iryna đi qua nhiều nơi, khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong thời gian tới, cô dự định tiếp tục hành trình với các điểm như Vịnh Hạ Long, khu vực Tây Nguyên và Thủy điện Trị An. Đây đều là những địa danh quen thuộc được in trên tiền Việt.

Từ lần đầu thử trứng vịt lộn đến mê mẩn ẩm thực Việt Nam

Không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp, chuyến đi xuyên Việt còn mang đến cho Iryna nhiều trải nghiệm đáng nhớ về con người.

Một kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là khi đi qua Quảng Ngãi và gặp sự cố xe bị thủng lốp vào lúc chiều tối. Trong lúc loay hoay tìm chỗ nghỉ tạm, cô tình cờ ghé vào một làng biển nhỏ và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người dân địa phương.

Tại một homestay ven biển, cô và bạn đồng hành được chủ nhà đón tiếp bằng bữa cơm hải sản tươi do chính họ đánh bắt. “Mọi thứ rất ngon, rất chân thành và giá lại cực kỳ rẻ. Đó là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên”, Iryna xúc động kể.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình của cô. Iryna đặc biệt yêu thích những món dân dã như xôi và bánh xèo Việt Nam ngay từ lần đầu nếm thử.

Iryna yêu thích nhiều món ăn Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, cô cũng không ngại thử những món mà nhiều du khách nước ngoài còn e dè như trứng vịt lộn. Cô thừa nhận, lần đầu trải nghiệm, bản thân khá do dự. “Lúc cầm quả trứng trên tay, tôi vừa tò mò vừa… hơi sợ”, Iryna cười kể.

Tuy nhiên, sau khi vượt qua cảm giác ban đầu, cô quyết định nếm thử. Với Iryna, đó không chỉ là một món ăn, mà còn là một “cột mốc” nhỏ trong hành trình khám phá - khi cô học cách cởi mở hơn với những điều mới mẻ và khác biệt.

Trong một chuyến đi đến Cần Thơ, cô còn ấn tượng với món nộm tam hoa tại một homestay địa phương. “Món này có 3 loại hoa khác nhau, ăn cùng tôm sông, rất tươi và ngon. Đó là một trong những món đặc biệt nhất tôi từng thử”, cô chia sẻ.

Sau nhiều năm gắn bó, điều khiến Iryna ấn tượng nhất về Việt Nam không chỉ là cảnh sắc hay ẩm thực, mà chính là con người.

“Tôi bất ngờ vì người Việt rất thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người lạ. Và điều tôi thấy đặc biệt nhất là sự lạc quan, yêu đời của mọi người - điều mà có thể với người Việt là bình thường, nhưng với tôi lại rất đáng quý”, cô nói.

Cô gái Belarus trong bộ áo bà ba (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, Iryna khẳng định Việt Nam là nơi cô muốn gắn bó lâu dài. Hành trình “du lịch theo tờ tiền” của cô vẫn đang tiếp tục - như một cách rất riêng để khám phá và kể lại vẻ đẹp của đất nước mà cô đã chọn làm quê hương thứ hai.