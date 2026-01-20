Bên trong khách sạn 5 sao nơi U23 Việt Nam chọn làm “đại bản doanh”

Trong hành trình chinh phục Vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia, đội tuyển U23 Việt Nam lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah City Star, khách sạn 5 sao nằm trên trục đường Madinah, khu Al Bawadi, trung tâm thành phố Jeddah.

Đây không chỉ là nơi đóng quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik mà còn là lựa chọn lưu trú của nhiều cổ động viên Việt Nam sang Saudi Arabia theo dõi và cổ vũ đội nhà.

Theo giới thiệu từ Accor - tập đoàn quản lý thương hiệu Mövenpick - khách sạn Mövenpick Jeddah City Star được xây dựng theo phong cách hiện đại, đề cao sự sang trọng nhưng vẫn đảm bảo tính tiện nghi cho du khách.

Công trình có quy mô 228 phòng, với thiết kế không gian rộng rãi, nội thất trang nhã, cửa sổ cách âm và tầm nhìn ra khu vực trung tâm Jeddah - một trong những đô thị sôi động bậc nhất Saudi Arabia.

Lợi thế lớn của Mövenpick Jeddah City Star nằm ở vị trí. Khách sạn chỉ cách sân bay quốc tế King Abdulaziz khoảng 7-15 phút di chuyển bằng ô tô, đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn như Mall of Arabia hay Stars Avenue Mall.

Theo đánh giá từ các trang du lịch quốc tế, vị trí này giúp việc di chuyển đến các sân vận động, khu tập luyện cũng như các điểm sinh hoạt, mua sắm của thành phố trở nên thuận tiện.

Không gian lưu trú tại Mövenpick Jeddah City Star được nhiều du khách nhận xét là phù hợp với các đoàn thể thao nhờ sự yên tĩnh và dịch vụ chuyên nghiệp. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 5 sao như WiFi tốc độ cao, khu vực làm việc, TV màn hình phẳng và dịch vụ phòng 24/7.

Các hạng phòng cao cấp hướng đến nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày hoặc làm việc kết hợp, với diện tích lớn và không gian sinh hoạt riêng biệt.

Về ẩm thực, khách sạn sở hữu nhiều khu vực phục vụ ăn uống, trong đó nhà hàng Al Deira là điểm nhấn với thực đơn kết hợp giữa ẩm thực Trung Đông và các món quốc tế.

Bữa sáng buffet (tự chọn) tại đây được nhiều du khách đánh giá cao về sự đa dạng và chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn ăn uống Halal cũng như khẩu vị của khách nước ngoài.

Ngoài ra, khách sạn còn có quán cà phê và khu lounge (phòng chờ) phục vụ đồ uống nhẹ, tạo không gian thư giãn sau các buổi tập luyện hoặc tham quan.

Theo thông tin từ Expedia và Skyscanner, khách sạn có hồ bơi, phòng gym hiện đại, khu spa và dịch vụ massage. Chính vì vậy, nơi đây thường xuyên được lựa chọn làm địa điểm lưu trú cho các đoàn thể thao và sự kiện quốc tế tổ chức tại Jeddah.

Theo khảo sát của phóng viên trên các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, giá phòng tại khách sạn này dao động phổ biến trong khoảng 150-700 USD/đêm, tùy thời điểm và loại phòng.

Mức giá này được xem là tương xứng với tiêu chuẩn 5 sao và chất lượng dịch vụ mà khách sạn cung cấp tại một thành phố lớn như Jeddah.

Đáng chú ý, khách sạn còn cung cấp phòng hạng Hoàng gia (Royal Suite) với diện tích khoảng 85m², gồm 2 phòng ngủ, trang bị giường đôi cỡ lớn (king size), khu vực tiếp khách riêng, bàn làm việc và tầm nhìn đẹp hơn so với các hạng phòng thông thường.

Mức giá của hạng phòng cao cấp này thường cao hơn đáng kể và biến động theo mùa, chính sách đặt phòng.

Trên các diễn đàn du lịch và trang đánh giá, Mövenpick Jeddah City Star nhận được điểm số khá cao, phổ biến ở mức 8,5/10. Phần lớn du khách khen ngợi sự sạch sẽ, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên và vị trí thuận tiện.

Tuy vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng một vài khu vực trong khách sạn đã vận hành lâu năm và cần được nâng cấp thêm về trang thiết bị.

Từng được các tổ chức du lịch quốc tế vinh danh là khách sạn hội nghị và sự kiện cao cấp tại Jeddah, Mövenpick Jeddah City Star không phải là cái tên xa lạ với giới doanh nhân, vận động viên và người nổi tiếng khi đến Saudi Arabia.