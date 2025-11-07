Báo Mỹ ca ngợi đảo Cát Bà của Việt Nam trong top "tuyệt nhất Đông Nam Á"

Theo National Geographic, đảo Cát Bà đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á. Quần đảo gồm 367 hòn đảo trải dài trên diện tích rộng khoảng 300km2. Nơi đây có khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, vườn quốc gia Cát Bà, có diện tích khu vực di sản thế giới 22.250ha.

Tác giả bài viết Sarah Gillespie cho rằng, phần lớn du khách chỉ dừng chân ở đây một ngày trước khi tiếp tục tham quan các đảo nhỏ khác, nhưng với người mê cảm giác mạnh, Cát Bà là thiên đường mạo hiểm. Giữa hơn 25.000 hòn đảo của Đông Nam Á, nơi đây được nhận định là hòn đảo đáng khám phá nhất cho những ai đam mê phiêu lưu.

Với hệ sinh thái đa dạng, Cát Bà thành ngôi nhà chung của nhiều loại động, thực vật quý hiếm (Ảnh: Hữu Nghị).

Những vách núi đá vôi hùng vĩ biến nơi này thành điểm leo núi lý tưởng. Trong số đó, nổi bật có thung lũng Bướm - nơi có hệ thống hang động và vách đá vươn ra biển. Du khách có thể trải nghiệm hình thức leo tự do không dây trên mặt nước (deep-water soloing).

Với khách tìm kiếm trải nghiệm an toàn hơn nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục, có thể chọn chèo kayak, ngắm biển Cát Bà rực sáng về đêm hay chinh phục đỉnh Ngự Lâm - nơi có tầm nhìn toàn cảnh về phía rừng xanh bạt ngàn và biển trời mênh mông.

Khu di sản quần đảo Cát Bà là những ví dụ nổi bật, tiêu biểu cho các hệ sinh thái biển đảo nhiệt đới, cận nhiệt đới điển hình của châu Á với 7 hệ sinh thái liền kề, kế tiếp nhau phát triển.

Trong đó bao gồm hệ sinh thái rừng mưa nguyên sinh trên đảo đá vôi lớn nhất Việt Nam; hệ sinh thái rạn san hô phát triển bậc nhất Vịnh Bắc Bộ; hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất ở đảo Việt Nam; hệ sinh thái vùng triều với các sinh vật bám đặc sắc ít nơi có được; hệ sinh thái hồ nước mặn; hệ sinh thái hang động trên cạn và hang ngầm nước ngọt và hệ sinh thái đáy biển Cát Bà.‏

‏Diện tích rừng nguyên sinh khoảng 1.045ha trên đảo Cát Bà là một trong những nhân tố quan trọng làm nên giá trị sinh thái và đa dạng sinh học của di sản. Đặc biệt, voọc Cát Bà là loài linh trưởng quý hiếm được ghi vào Sách đỏ thế giới, hiện chỉ còn tồn tại duy nhất tại Cát Bà.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ở đây có nhiều loại thực vật đặc hữu, chỉ thích nghi sống ở các đảo đá vôi, mà không nơi nào trên thế giới có được.

Tháng 9/2023, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Từ đây, ‏‏du lịch Cát Bà‏‏ được trao thêm cơ hội bứt phá, tăng tốc trong giai đoạn mới.‏

‏Để nắm bắt vận hội đó, bên cạnh phát huy giá trị kho báu thiên nhiên, mở rộng trải nghiệm du lịch 4 mùa để hút du khách, Cát Bà cũng định hướng phát triển thành điểm đến du lịch xanh đẳng cấp tầm cỡ quốc tế.

Cát Bà đông nghịt khách dịp lễ Tết (Ảnh: Thu Trà).

Vào mùa du lịch cao điểm nghỉ dưỡng thu đông hàng năm, Cát Bà thường đón hàng chục nghìn khách trong đó phần lớn là khách quốc tế tới sử dụng các dịch vụ như tham quan, nghỉ đêm trên vịnh, trekking khám phá, leo núi xuyên rừng, trải nghiệm làng chài cổ Việt Hải...

Trong đó, nhiều khách muốn sử dụng dịch vụ lưu trú qua đêm trên các du thuyền quanh vịnh ở Cát Bà. Đây là loại hình dịch vụ cao cấp.

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm, Cát Bà đón gần 3,6 triệu lượt khách, đạt khoảng 90% so với kế hoạch đầu năm, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy lượng khách tới Cát Bà du lịch trong năm nay dự kiến sẽ vượt xa kế hoạch đề ra.