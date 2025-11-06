Vụ chủ quán chê khách lấy 1.000 đồng: Tiền của mình, có gì mà không thoáng?

Trong những ngày qua, vụ việc liên quan tới người đồng sáng lập thương hiệu Bánh Tôm Bà Lộc (phường Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) có đoạn video gây tranh cãi, tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát ngôn chê khách lấy lại 1.000 đồng tiền thừa gây tranh cãi (Ảnh cắt từ video).

Ở video trước đó, bà T. đăng tải nội dung chê khách chờ lấy lại 1.000 đồng tiền thừa.

Nội dung chia sẻ này khiến người xem phản ứng dữ dội. Ngay trong ngày 5/11, bà T. đã chia sẻ thêm video xin lỗi và xóa bỏ đoạn clip gây tranh cãi trước đó, nhưng không khiến dư luận dịu xuống.

Từ khi nào khách lấy lại tiền thừa của mình bị xem là không thoáng?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vấn đề này, ông Trần Trung Hiếu, chuyên gia trong ngành F&B nhận định, trường hợp xảy ra tại quán bánh tôm vừa qua thể hiện sự thiếu minh bạch và thiếu chuyên nghiệp của đơn vị kinh doanh.

"Làm việc trong lĩnh vực này, tôi đã sử dụng dịch vụ của các hàng quán từ trong Nam ra Bắc và thấy rằng hàng quán ở các nơi đều trả lại tiền thừa cho khách rất đàng hoàng.

Chủ quán nên hiểu rằng, cho dù chỉ là 1.000 đồng hay 2.000 đồng, đây đều không phải tiền của mình. Nếu anh làm dịch vụ tốt khiến khách hài lòng, họ thấy yêu quý sẽ chủ động gửi lại tiền tip (tiền cho thêm)", ông Hiếu nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, câu chuyện những đồng tiền lẻ không nằm ở chỗ giá trị của khoản tiền ra sao, mà thể hiện chủ quán có trung thực với khách hàng của mình hay không. Đó mới là giá trị cốt lõi để khách tin tưởng vào chất lượng dịch vụ.

Bởi lẽ, ngay cả với số tiền 1.000 đồng, người chủ còn muốn "chiêu trò", thì thực khách có thể sẽ quay sang nghi vấn, liệu cơ sở này cung cấp chất lượng dịch vụ ổn hay không?

Vụ việc xảy ra tại một cơ sở bánh tôm ở Hà Nội (Ảnh chụp từ màn hình).

Theo ông Hiếu, vài nghìn tiền lẻ không nhiều, nhưng cái giá phải trả có thể gây ra hiệu ứng xấu tới khách hàng, đắt hơn gấp nhiều lần. Với những quán tư duy như thế, khó lòng đi đường dài.

Giữa thời buổi ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống có sự cạnh tranh khốc liệt, những cơ sở nào tạo dựng được niềm tin, sự chân thành, mới lôi kéo và giữ chân khách ở lại lâu hơn.

Chủ quán cần đàng hoàng với số tiền lẻ dù nhỏ

Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Thanh Bình, chuyên gia ngành F&B, Giám đốc Học viện Concepts cho rằng, ở trường hợp này thể hiện sự thiếu tính minh bạch, gây nên phản ứng tiêu cực.

Nếu quán đón 500 người mỗi ngày, mỗi người chỉ cần 1.000 đồng tiền lẻ cũng là số tiền không nhỏ (Ảnh minh hoạ: Anh Tú).

Ông Bình đưa ra ví dụ, nếu một quán đón lượng khách khoảng 500 người mỗi ngày. Trong đó, mỗi khách đều bị quán "ăn gian" một vài đồng tiền lẻ, thì khoản tiền một tháng bị chiếm dụng sẽ không hề nhỏ.

Từ sự mập mờ về lâu dài sẽ tạo ra tâm lý khó chịu cho khách. Họ lấy lại khoản tiền của mình là điều hoàn toàn chính đáng, vì lý do gì bị coi là không thoáng?

Vị chuyên gia này cũng dẫn chứng một trường hợp cụ thể ở một lò bánh mì đặc ruột trên đường Trần Quang Khải (TPHCM) với giá 7.000 đồng/ổ. Nhiều thực khách tới đây từng phàn nàn, họ không được quán hoàn trả số tiền lẻ dù nhỏ. Điều này khiến khách không thích và quyết định tìm mua ở chỗ mới dù đây vốn là lò bánh mì ngon có tiếng.

Để khắc phục vấn đề này, ông Bình cho rằng, chủ quán cần chuẩn bị sẵn một số lượng tiền lẻ cần thiết trong mỗi buổi kinh doanh. Trong trường hợp tiền lẻ đã cạn, có thể chuẩn bị thêm một ít kẹo tặng khách. Đương nhiên, nếu muốn tặng kẹo, nhân viên quán cũng nên chủ động hỏi trước xem liệu khách có đồng ý hay không.

"Làm trong lĩnh vực F&B cần đặt sự thấu hiểu, quan tâm tới cảm xúc của khách hàng lên hàng đầu. Chính điều đó khiến khách hàng cảm thấy được tôn trọng, từ đó hình thành mối quan hệ bền vững giữa đôi bên.

Khi anh phục vụ bằng sự chân thành, khách hàng sẽ cảm nhận được và trân quý anh. Họ có thể quay lại, kể câu chuyện của anh với người khác. Đó là cách thương hiệu được lan tỏa tự nhiên và đáng tin cậy nhất”, ông Trần Trung Hiếu phân tích.