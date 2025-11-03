Chàng trai Canada sống ở TPHCM 2 năm, lạ với văn hóa ngủ trưa người Việt

Peter Truong sinh ra và lớn lên ở thành phố Vancouver (Canada) trong một gia đình người Việt nhập cư từ thập niên 1980.

Dù cha mẹ là những người Á Đông điển hình, nhưng anh lại lớn lên theo kiểu những thanh niên Canada điển hình. Đó là sở thích chơi khúc côn cầu, ăn bánh pancake và uống siro cây phong.

Khi còn nhỏ, anh thừa nhận không cảm thấy mình có nhiều điểm gắn bó với quê hương. Đó là thời điểm chưa có Internet. Hình ảnh người châu Á trên truyền hình khi ấy chỉ xoay quanh hai cái tên Thành Long và Lý Tiểu Long đều là 2 nam diễn viên nổi tiếng gốc Hoa.

Chàng trai người Canada gốc Việt tìm thấy bản ngã của mình khi trở lại quê hương (Ảnh: Peter Truong).

Tuy mẹ của Peter Truong luôn giữ nét văn hóa Việt Nam trong gia đình, nhưng khi tới trường học, anh lại có xu hướng muốn hòa nhập để trở nên Tây hơn.

Tuổi thơ của anh trôi qua ở khu dân cư mà đa số là người nhập cư, chủ yếu là người Việt hoặc người Hoa thế hệ đầu tiên. Tuy vậy, anh chưa thực sự tìm hiểu về cội nguồn của mình cho tới năm 2017, lần đầu tiên chàng trai người Canada trở về Việt Nam.

"Chuyến đi này giúp tôi nhận ra rằng, chính dòng máu Việt Nam tạo nên sự khác biệt của mình", anh bộc bạch.

Năm 2022, anh bị cho nghỉ việc ở một công ty công nghệ. Khi ấy Peter Truong còn độc thân và ở độ tuổi ngoài 30 tuổi.

Lúc này anh chợt nghĩ bản thân từng có ước mơ nghỉ việc một năm để tới châu Á dạy tiếng Anh. Tại sao không nhân cơ hội này thực hiện luôn. Vậy nên năm 2024, anh chuyển đến TPHCM sinh sống.

Anh hiện vẫn muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam (Ảnh: Peter Truong).

Ban đầu, anh tưởng mình sẽ nhanh chóng thích nghi. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Anh quá tự tin vào khả năng nói tiếng Việt của mình.

Tuy nhiên, mỗi khi nghe điện thoại, đối phương nói tiếng Việt với tốc độ nhanh khiến anh không hiểu toàn bộ nội dung. Ngay cả việc nhỏ như nhận hàng giao tận nơi cũng có thể khiến anh thấy mệt mỏi.

Những trải nghiệm ấy giúp anh hiểu sâu sắc hơn tầm quan trọng của giao tiếp. Điều này càng khiến anh thêm khâm phục cha mẹ. Họ từng đến Canada khi không biết tiếng Anh nhưng vẫn xây dựng được một cuộc sống mới nơi đất khách. Từ đó, anh dành nhiều thời gian hơn để học tiếng mẹ đẻ.

Sau một năm dạy tiếng Anh, anh dừng lại để tập trung làm sáng tạo nội dung. Anh nhận thấy, văn hóa làm việc ở Việt Nam và phần lớn các nước tại châu Á thường căng thẳng hơn Canada với giờ làm kéo dài.

Nhưng bù lại anh rất thích văn hóa ngủ trưa ở đây. Đó là khoảng thời gian mọi người có thể chợp mắt một giấc ngắn để buổi chiều có thêm sức khỏe và sự tỉnh táo làm việc. Trong khi đó tại Canada lại không có văn hóa này.

Cũng sau thời gian gắn bó, Peter Truong nhận thấy, ở Việt Nam dễ dàng kết bạn hơn bởi con người sống gần gũi, cởi mở. Ví dụ như việc anh ghé một tiệm cà phê nào đó nhiều lần, nhân viên bắt đầu nhớ mặt và trò chuyện. Chẳng mấy chốc, họ đã trở thành bạn.

Đã gần 2 năm kể từ ngày anh chuyển đến Việt Nam sinh sống. Ban đầu, nơi đây cho anh cảm giác như về nhà. Nhưng rồi tôi nhận ra, Canada cũng là nhà. Ở Vancouver, mọi thứ thân quen với những con đường quen thuộc, có bố mẹ, người thân cùng nhịp sống đều đặn.

Còn ở Việt Nam, mọi thứ vẫn mới mẻ với anh. Peter Truong tiết lộ, anh phải học cách mở tài khoản ngân hàng, tìm đường đi, làm quen với mọi thứ từ đầu.

Nhưng càng sống lâu, càng kết nối nhiều hơn, anh càng thấy nơi đây dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” của mình.

"Chuyến đi này như khép lại một vòng trọn vẹn trong hành trình tìm về bản ngã của tôi. Tôi hiểu ra rằng mình không bị chia đôi giữa hai nền văn hóa mà bản thân là sự hòa hợp của cả hai.

Tôi nhận thấy, mình vừa là người Việt Nam, cũng là người Canada. Không có gì hạnh phúc hơn khi được sống trong cả hai quê hương, mang trong tim 2 phần của cùng một bản sắc", anh chiêm nghiệm.