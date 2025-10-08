Hành khách ăn chay trường, tử vong sau khi ăn suất ăn có thịt trên máy bay

Một hành khách nam vốn là bác sĩ tim mạch đến từ miền Nam California (Mỹ) đã tử vong sau khi bị nghẹn thức ăn trên chuyến bay của Qatar Airways.

Chuyến bay đi từ Los Angeles (Mỹ) tới Sri Lanka. Được biết, vị khách nam vốn là người ăn chay trường, đã đặt trước suất ăn trên máy bay. Tuy nhiên tiếp viên hàng không đã phục vụ suất ăn có thịt cho vị khách. Vụ việc được truyền thông quốc tế đăng tải hôm 7/10.

Theo đơn kiện của người nhà nạn nhân, hành khách Asoka Jayaweera đặt vé khứ hồi từ Los Angeles (Mỹ) đi Colombo (Sri Lanka) trên chuyến bay của Qatar Airways, có điểm nối chuyến tại Doha (Qatar).

Hành khách ăn chay trường, tử vong sau khi ăn suất ăn có chứa thịt trên máy bay (Ảnh minh họa: The Morning).

Sau khi máy bay cất cánh khoảng 2,5 tiếng, các tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ bữa ăn. Dù đặt trước suất ăn chay nhưng hành khách Jayaweera được tiếp viên thông báo rằng, hiện chuyến bay không còn phần ăn chay. Sau đó, tiếp viên phục vụ ông suất ăn có thịt bình thường.

Dù cố gắng "ăn xung quanh phần thịt", vị khách nam có dấu hiệu bị nghẹn. Trong đơn kiện của gia đình nạn nhân không nêu rõ ông bị nghẹn vì loại thực phẩm nào.

Ngay lập tức, tổ bay đã hỗ trợ và liên hệ với MedAire - một đơn vị ở bang Arizona (Mỹ) chuyên cung cấp bác sĩ cấp cứu hướng dẫn từ xa trong các tình huống y tế khẩn cấp trên máy bay. Lúc này, mức bão hòa oxy trong máu của nạn nhân chỉ còn 69%. Trong khi bình thường các bệnh nhân ở mức dưới 88% được xem là nguy hiểm.

Một tiếp viên phi hành đoàn nói với người đi cùng của hành khách nam rằng "máy bay không thể chuyển hướng vì đã bay qua Bắc Cực và sắp qua khu vực Bắc Băng Dương".

Tuy nhiên theo đơn kiện, người nhà nạn nhân khẳng định máy bay lúc đó "đang bay qua bang Wisconsin (Mỹ)" do họ có theo dõi trên màn hình. Con trai nạn nhân khẳng định, ở tình huống này, phi công hoàn toàn có thể điều hướng xin hạ cánh khẩn cấp, nhưng điều đó không xảy ra.

Dù đội ngũ phi hành đoàn cố gắng cung cấp oxy, song mức oxy bão hòa của hành khách Jayaweera trong suốt chuyến bay không vượt quá 85%. Vài tiếng sau, ông mất ý thức và được tiêm thuốc cấp cứu.

Tới 11h, máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Edinburgh (Vương quốc Anh). Ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu khẩn cấp nhưng tử vong. Nguyên nhân cái chết được bác sĩ xác nhận là biến chứng do hít phải thức ăn hoặc chất lỏng vào phổi, thay vì nuốt xuống dạ dày.

Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng Qatar Airways (Ảnh: News).

Đơn kiện của con trai nạn nhân nộp ngày 31/7 tại tòa án bang California và chuyển lên tòa án liên bang khu vực Trung California ngày 3/10. Gia đình cáo buộc hãng hàng không thiếu trách nhiệm và cẩu thả khiến vị khách tử vong oan uổng.

Qatar Airways là thành viên của Công ước Montreal - Hiệp ước quốc tế - quy định mức bồi thường cố định cho các vụ tử vong hoặc thương tích xảy ra trên máy bay. Theo đó, mức bồi thường cho mỗi trường hợp khoảng 175.000 USD (4,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên con trai nạn nhân đã khởi kiện, đòi bồi thường vượt qua mức giới hạn này với cáo buộc "tổ tiếp viên sơ suất và gây chết người trái pháp luật". Gia đình yêu cầu "trả chi phí pháp lý và lãi trước xét xử".

Hiện hãng bay chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào xung quanh vụ việc.

Trên thực tế, liên quan tới suất ăn trên máy bay từng xảy ra những sự cố tương tự. Trường hợp của hành khách nam Jayaweera không phải là chuyện chưa từng xảy ra.

Năm 2024, Jack Fowler, ngôi sao truyền hình thực tế quốc tịch Anh, vốn là người bị dị ứng hạt nghiêm trọng, suýt tử vong trên chuyến bay của Qatar Airways tới Dubai. Trong chuyến bay, vị khách được phục vụ món cà ri gà chứa hạt. Trước đó một năm, anh cũng bị phản ứng dị ứng vì ăn phải kem có chứa hạt trên chuyến bay của hãng này.

Tháng 6 vừa qua, trên chuyến bay của Singapore Airlines từ Frankfurt (Đức) tới New York (Mỹ) phải hạ cánh khẩn cấp ở Paris sau khi một hành khách bị dị ứng hải sản và lên cơn nguy kịch do ăn phải suất ăn có chứa tôm.