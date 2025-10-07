Cây xoài hơn 300 tuổi vẫn sống xanh tốt ở vùng nước mặn

Theo tư liệu từ Bảo tàng tỉnh Cà Mau, cây xoài cổ thụ có tuổi đời hơn 300 năm (xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) được xác định dựa vào lịch sử vùng đất Bạc Liêu.

Đây được xem là cây cổ thụ có tuổi đời nhiều nhất ở vùng đất này.

Cây xoài cổ thụ có tuổi đời hơn 300 năm ở tỉnh Cà Mau (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Qua đo đếm cho thấy, cây xoài cao 15m, tán rộng hàng chục mét vuông, thân cây to có thể 4-5 người ôm. Hơn 10 năm trước, cây xoài cổ thụ này được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Về giá trị văn hóa, lịch sử, theo tư liệu từ bảo tàng, năm 1680, các lưu dân Trung Quốc đã di cư đến các vùng ven biển miền Tây Nam Bộ để sinh sống. Có gia đình đến vùng đất Bạc Liêu để định cư.

Cây xoài có thân rất to, ước chừng 4-5 người ôm mới hết (Ảnh: T.M).

Tại đây, họ thấy cây xoài lớn hơn một người ôm. Đây là vùng ven biển nước mặn nhưng ở dưới gốc cây xoài lại có mạch nước ngọt ngầm giúp cho cây xanh tốt quanh năm.

Trải qua hàng trăm năm, cây xoài cổ thụ đến nay vẫn sống xanh tốt, trở thành cây di sản và điểm đến du lịch ở địa phương.

Một dịp cùng bạn đến xem cây xoài, anh Minh Luân (39 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu) cho biết, từ trước đến nay anh mới thấy cây xoài lớn như vậy.

"Tán cây rộng, thân cây rất to, tôi với người bạn vòng cả hai tay ôm mà chưa hết nửa thân. Cây xoài trở thành cây di sản, cũng là một điểm du lịch ở địa phương thấy rất thú vị", anh Luân chia sẻ.