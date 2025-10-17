Món bình dân được nâng tầm, Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ ẩm thực toàn cầu

Ẩm thực Việt vươn tầm, tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới

Theo báo cáo The Future of Food 2026 (Ẩm thực tương lai) của Marriott International - một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - châu Á đang vươn lên trở thành trung tâm ẩm thực mới của thế giới. Trong bức tranh sôi động ấy, Việt Nam ghi dấu nhờ bản sắc riêng.

Bên cạnh những cái tên như Indonesia, Philippines hay Trung Quốc, ẩm thực Việt được quốc tế đánh giá cao nhờ sự phong phú, đậm đà và khả năng lan tỏa mạnh mẽ.

Bún thịt nướng - món ăn bình dân của Việt Nam - được biến tấu khác biệt trong nhà hàng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Giữa làn sóng du lịch trải nghiệm đang bùng nổ toàn cầu, Việt Nam sở hữu lợi thế hiếm có: Ẩm thực vừa dễ tiếp cận, vừa đủ chiều sâu để tạo dấu ấn khó quên.

Từ bát phở ven đường, ổ bánh mì, ly cà phê sánh đậm đến những nhà hàng đạt giải thưởng quốc tế, món ăn Việt không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn kể những câu chuyện văn hóa, khiến ai từng nếm thử cũng muốn quay lại.

Đặc biệt, năm nay, Việt Nam là một trong hai quốc gia châu Á (cùng với Ấn Độ) góp mặt trong Top 50 điểm đến ẩm thực được yêu thích toàn cầu. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn phản ánh xu hướng: Ẩm thực châu Á, trong đó Việt Nam là một điểm nhấn nổi bật, đang có sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.

Món ăn từ mít non và hạt mít được phục vụ trong nhà hàng sang trọng (Ảnh: Mộc Khải).

Tại Việt Nam, nhiều đầu bếp trẻ biến tấu nước mắm, cá kho hay phở theo cách hiện đại, nhưng vẫn giữ được "cái hồn" truyền thống. Họ ưu tiên sử dụng nguồn thực phẩm địa phương, không chỉ vì tính bền vững mà còn bởi mỗi nguyên liệu đều mang theo một câu chuyện văn hóa riêng.

Đây cũng là một trong những xu hướng nổi bật được chỉ ra trong báo cáo: 87% nhà hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ưu tiên sử dụng nguyên liệu bản địa.

Việc trở về với nguồn gốc không chỉ giúp ẩm thực giữ được bản sắc, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, phù hợp với dòng chảy ẩm thực toàn cầu hiện nay.

Ẩm thực không chỉ cần ngon mà còn phải đẹp

Ngoài ra, theo khảo sát, tâm điểm của bức tranh ẩm thực trong tương lai còn là sự trỗi dậy của những món ăn bình dân được nâng tầm.

Nếu trước đây ẩm thực cao cấp thường gắn với sự trang trọng và cầu kỳ, thì ngày nay những món ăn quen thuộc, gần gũi lại trở thành "ngôi sao mới" trong hành trình trải nghiệm của thực khách.

Sự dịch chuyển này phản ánh nhu cầu sâu sắc của thực khách: Tìm kiếm cảm giác thoải mái, thân thuộc nhưng vẫn tinh tế.

Bên cạnh đó, những mô hình omakase (phong cách ẩm thực Nhật Bản, thực khách hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của đầu bếp) hoặc nhà hàng cá nhân hóa cao, mang lại trải nghiệm riêng tư, ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

93% thực khách có thói quen chụp ảnh và chia sẻ ảnh món ăn (Ảnh: Ngọc Đan Thanh).

Ẩm thực ngày nay cũng không còn giới hạn trong không gian nhà hàng. Thực khách ưa chuộng trải nghiệm linh hoạt, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo chất lượng - từ những bữa ăn phục vụ tận phòng cho đến các món quen thuộc như phở, cơm gà...

Không dừng lại ở đó, theo khảo sát, 93% thực khách có thói quen chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh món ăn. Vì vậy, ẩm thực không chỉ cần ngon mà còn phải đẹp, buộc các nhà hàng đầu tư mạnh vào cách trình bày và không gian trải nghiệm.

Các hành trình ẩm thực đa giác quan như ăn trong bóng tối, di chuyển qua nhiều không gian khác nhau hay biến bữa ăn bình dân thành "sân khấu trình diễn" cũng trở thành điểm hút khách.

Dựa trên khảo sát hơn 30 đầu bếp, chuyên gia ẩm thực và đội ngũ tại 270 khách sạn khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) cũng góp phần định hình ngành ẩm thực toàn cầu khi ngày càng nhiều nhà hàng ứng dụng AI để cá nhân hóa thực đơn, tối ưu vận hành và rút ngắn thời gian phục vụ.

Tuy vậy, yếu tố con người, cảm xúc và bản sắc văn hóa vẫn là điều làm nên ký ức khó quên của mỗi bữa ăn.

AI hỗ trợ người dùng chọn món ăn phù hợp, góp phần giúp các nhà hàng phục vụ thực khách tốt hơn (Ảnh minh họa: Mộc Khải).

Từ những gian bếp sang trọng đến quầy hàng bình dân, ẩm thực không chỉ để phục vụ vị giác, mà còn kể câu chuyện về vùng miền và ký ức cá nhân, trở thành một ngôn ngữ sáng tạo đậm bản sắc.

Không ít chuyên gia nhận định: Tương lai của ẩm thực không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở sự chân thật và yếu tố bản địa - nơi chất lượng, cảm xúc và câu chuyện hòa quyện. Với kho tàng ẩm thực phong phú, châu Á đang vươn lên mạnh mẽ để dẫn dắt xu hướng này.