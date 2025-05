Xuất hiện tình trạng "chăn dắt" người ăn xin ở phố cổ Hội An

Thời gian gần đây, người dân thành phố Hội An đã liên tục phản ánh về tình trạng người ăn xin xuất hiện tại nhiều giao lộ trong khu vực phố cổ, gây bức xúc dư luận và lo ngại về tác động tiêu cực đến mỹ quan và trật tự đô thị.

Theo ghi nhận, các điểm nóng về tình trạng ăn xin tập trung chủ yếu tại các ngã tư như đường Nguyễn Tất Thành giao với đường 28/3, đường Lê Hồng Phong giao với đường Tôn Đức Thắng, đường Lý Thường Kiệt giao với Nguyễn Trường Tộ, khu vực chợ Bầu Ốc, chợ cá Thanh Hà, cùng nhiều tuyến đường khác trong thành phố Hội An.

Người ăn xin xuất hiện ở ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường 28/3. Ảnh chụp ngày 20/5 (Ảnh: Công Bính).

Người dân địa phương cho biết, hàng ngày các đối tượng ăn xin thường xuất hiện vào khoảng 8h và đến chiều, được một người lạ mặt đến đón đi.

"Những người này không đi lang thang mà có người chở đến rồi đón về. Họ có mặt ở các ngã tư từ sáng đến chiều, xuất hiện đều đặn mỗi ngày", ông Nguyễn Việt Hoàng, một người dân ở Hội An chia sẻ.

Một phụ nữ ngồi xin tiền tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ giao với Lý Thường Kiệt. Ảnh chụp ngày 21/5 (Ảnh: Công Bính).

Đối tượng ăn xin đa phần là người lớn tuổi hoặc giả dạng khuyết tật, mang theo ca nhựa, nón vải để nhận tiền từ người đi đường. Một số người còn cầm theo bảng ghi những câu chuyện thương tâm để lay động lòng trắc ẩn.

Người ăn xin ngồi tại các ngã tư ở phố cổ Hội An không chỉ gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông, mà còn làm mất vẻ trật tự của một thành phố du lịch nổi tiếng.

Nhiều người dân cũng cho biết, mỗi khi có người đến thăm dò, rút điện thoại ra quay phim hoặc chụp ảnh, các trường hợp ăn xin lập tức được một người lạ đi xe máy nhanh chóng tiếp cận, chở rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ ngồi đếm tiền sau một buổi "hành nghề". Ảnh chụp chiều 21/5 (Ảnh: Công Bính).

Khi phóng viên Dân trí tiếp cận một trường hợp ăn xin tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường 28/3 để ghi nhận thực tế, một đối tượng lạ mặt bất ngờ xuất hiện, có hành vi đe dọa, cản trở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết, ngày 22/5, UBND thành phố đã họp và chỉ đạo về việc này. Theo đó, UBND thành phố Hội An sẽ giao cho Chủ tịch UBND các phường chủ trì việc xử lý, có phương án thu gom trả về nơi cư trú, lực lượng công an sẽ là người thực hiện.

"Đa số các trường hợp này là từ nơi khác đến và có người "chăn dắt" nên phải điều tra xử lý thích đáng những kẻ "chăn dắt"; đồng thời vận động người dân và du khách không cho tiền để cắt lợi ích của những người hành nghề này", Chủ tịch UBND thành phố Hội An nói.