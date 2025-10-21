Trung Quốc nâng tuổi tối đa đối với người thi vào công chức

Nhiều năm qua, 35 tuổi là giới hạn tối đa đối với những người muốn thi tuyển vào làm công chức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này đang dần được thay đổi khi Chính phủ Trung Quốc quyết định đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tình trạng phân biệt tuổi tác trong tuyển dụng, đặc biệt trong bối cảnh thời gian học đại học kéo dài và độ tuổi nghỉ hưu được lùi xa hơn.

Trung Quốc nâng giới hạn độ tuổi thi vào làm công chức (Ảnh minh họa: Sixthtone).

Mới đây, Chính phủ nước này chính thức nâng giới hạn tuổi tối đa cho thí sinh đăng ký thi công chức từ 35 lên 38 tuổi. Quy định mới sẽ được áp dụng ngay trong kỳ thi năm nay, dự kiến được tổ chức vào tháng 11, với thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 15/10.

Theo cơ quan chức năng, giới hạn độ tuổi sẽ được điều chỉnh khác nhau, tùy theo từng vị trí và nhóm ứng viên, chẳng hạn như sinh viên mới tốt nghiệp, người đã đi làm hoặc những người có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Đáng chú ý, các ứng viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ nay đến năm 2026 sẽ được phép dự thi ở độ tuổi tối đa là 43.

Không chỉ cấp Trung ương, nhiều địa phương cũng đang áp dụng chính sách tương tự. Tháng 8 vừa qua, chính quyền TP Thượng Hải đã nâng độ tuổi tối đa đối với ứng viên đăng ký vào các vị trí thực thi pháp luật cấp thành phố lên 38 tuổi. Trong tháng 9, thành phố Mi Sơn (Meishan) và Tô Ninh (Suining) thuộc tỉnh Tứ Xuyên cũng thông báo nâng giới hạn tuổi lên 38 đối với ứng viên có bằng cử nhân và từ 40 lên 43 đối với người có bằng thạc sĩ. Một số địa phương khác như Giang Tô, Sơn Đông và Quý Châu cũng đã triển khai các chính sách tương tự trong thời gian gần đây.

Tháng 9 năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã ban hành hướng dẫn yêu cầu loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên khu vực, giới tính, thân phận và độ tuổi.

Các chuyên gia nhận định, động thái này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc giảm bớt sự phân biệt đối xử theo độ tuổi vốn là vấn đề tồn tại dai dẳng trên thị trường lao động nước này.

Cụm từ “lời nguyền tuổi 35” từ lâu đã trở thành cách nói phổ biến, ám chỉ quan niệm cho rằng người lao động trên 35 tuổi thường ít năng động, đòi hỏi mức lương cao và không sẵn sàng làm việc ngoài giờ. Định kiến đó đã khiến nhiều lao động lớn tuổi phải đối mặt với nguy cơ mất việc, bị hạn chế thăng tiến hoặc gặp khó khăn khi tìm việc làm mới.

Tiêu biểu là sự việc xảy ra vào tháng 2 năm nay. Một tin tuyển dụng công nhân vệ sinh cộng đồng tại TP Quảng Châu gây phẫn nộ dư luận khi giới hạn độ tuổi ứng tuyển chỉ ở mức 35 tuổi. Sự việc đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi mạnh mẽ yêu cầu xóa bỏ phân biệt tuổi tác trong tuyển dụng.

Ông Xiong Bingqi, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 tại Bắc Kinh nhận định, việc nâng giới hạn độ tuổi thi công chức là một phần trong cải cách tổng thể của thị trường lao động Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cho biết chính sách này vẫn đang trong quá trình triển khai thí điểm và chưa áp dụng rộng rãi cho tất cả các vị trí hoặc nhóm ứng viên.

"Việc nới giới hạn tuổi có thể giúp thu hút nhiều lao động có kinh nghiệm, đồng thời lấp đầy các vị trí ít người lựa chọn trong hệ thống công vụ", ông Xiong Bingqi nhấn mạnh.