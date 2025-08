Vụ anh em đuối nước ở Hà Nội: 6 phút định mệnh và sự day dứt của người dân

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 31/7, tại hiện trường, cửa xuống giếng đã được rào chắn tạm bằng sợi dây dù và một thanh nứa.

Giếng làng đã được rào chắn bằng vài dụng cụ thô sơ (Ảnh: Trần Thành Công).

"Bình thường chiều nào mấy đứa nhỏ cũng ra đây bơi lội, tiếng cười nói rộn ràng cả xóm. Giờ thì vắng tanh, ai cũng nặng lòng", một người dân trong ngõ chia sẻ.

Nỗi day dứt khôn nguôi

Sống trong căn nhà nằm đối diện hiện trường, anh Tạ Quang Triệu kể lại câu chuyện với tâm trạng tiếc nuối và day dứt. Suốt đêm qua, nam thanh niên không thể chợp mắt do ký ức về sự việc quá đau lòng.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 17h58 chiều 30/7. Thời điểm này, tôi đang ở trong bếp, thì nghe tiếng hàng xóm hô hoán: 'Có người chết đuối rồi' liền tức tốc chạy ra. Lúc này, mọi người nhanh chóng hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho các cháu nhưng mọi chuyện đã muộn màng", anh Triệu buồn bã nói.

Theo anh Triệu, sự việc xảy ra trong khoảng 6 phút. Theo trích xuất camera ghi lại, lúc 17h52, ba cháu bé đang chơi trên vỉa hè gần sát giếng làng thì bất ngờ quả bóng rơi xuống nước. Bé trai 6 tuổi dùng que dài cố gắng vớt nhưng không thành. Sau một lúc loay hoay, bé bước theo bậc thang xuống mép nước, bất ngờ trượt chân và rơi xuống giếng ở độ sâu khoảng 1m.

Thấy em gặp nạn, người anh trai 9 tuổi lập tức lội xuống nhưng không may trượt chân và chìm nghỉm. Theo anh Triệu, diễn biến sự việc quá nhanh nên người dân sống quanh khu vực này không phát hiện bất thường. Chỉ đến khi thấy cháu bé nổi lên mặt giếng mới hô hoán gọi nhau ứng cứu.

Anh Triệu cho biết, bản thân lo sợ sẽ có những nạn nhân tiếp theo đuối nước ở ao làng (Ảnh: Trần Thành Công).

“Lúc bé trai 6 tuổi gặp nạn, một người đàn ông đang rửa xô gần đó. Anh ta nhìn thấy sự việc nhưng tưởng bé bơi lội nên không để ý. Đáng tiếc nữa là một bé trai đứng gần lan can thấy bạn rơi xuống có kêu cứu nhưng không đủ thu hút sự chú ý của người đi đường”, anh Triệu chia sẻ.

Trong cuộc chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đàn ông này lộ rõ sự buồn bã, liên tục nhắc đến hai từ "giá như". Anh cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, người dân ở khu phố ai cũng tiếc thương, đau xót.

"Giá như người đàn ông rửa xô phát hiện sự việc sớm hơn, giá như đứa trẻ đứng ở lan can chạy vào nhà dân báo tin ngay lập tức, giá như có người dân ngồi gần đó hóng gió như mọi khi thì... có lẽ hai đứa trẻ đã không ra đi oan uổng", anh bày tỏ.

Điều kỳ lạ khi xảy ra sự việc đau lòng

Là người trực tiếp bế hai nạn nhân lên bờ, anh Đắc Giáo (sống ở ngõ 100, phố Đồng Nhân) chưa hết nỗi ám ảnh về vụ việc.

Thời điểm đó, anh Giáo vừa đi làm về, nghe hàng xóm hô hoán "có người chết đuối", nên vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cơ thể một bé trai nổi lên trên mặt nước, người đàn ông đinh ninh nạn nhân đã chết từ lâu.

"Đứng trên bờ, phát hiện tai nạn nhân có vẻ cử động, tôi cởi áo nhảy xuống nước đưa đứa trẻ lên bờ với hy vọng còn nước còn tát", anh Giáo nhớ lại.

Một chiếc dép của nạn nhân vẫn trôi nổi ở giếng làng (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo anh Giáo, vừa bế bé trai đầu tiên lên bờ, anh nghe đứa trẻ đứng bên cạnh hốt hoảng nói còn một nạn nhân dưới giếng. Không chần chừ, anh nhảy xuống và lặn sâu khoảng 1m, đưa thêm thi thể thứ hai lên bờ.

"Điều khó hiểu là thi thể bé trai nổi lên mặt nước ngay khi gặp nạn thay vì chìm xuống như thông thường. Ban đầu, tôi sợ đây là hiện trường án mạng, không dám nhảy xuống ngay mà chạy đi tìm cây gậy để vớt.

Thường ngày, quanh giếng làng, rất đông bà con ngồi nói chuyện, hóng mát. Không hiểu vì sao hôm xảy ra sự việc chỉ có vài đứa trẻ con chơi đùa?", anh Giáo trải lòng.

Sống tại ngõ 100 phố Đồng Nhân hơn 15 năm, anh Giáo chứng kiến sự thay đổi của giếng làng theo thời gian. Trước đây, xung quanh giếng là bờ đất tạm bợ. Vài năm trở lại đây, bờ được kè bằng xi măng kiên cố, thêm rào chắn bằng i-nox.

Anh cho biết, tính đến nay, nơi đây đã có 4 người tử vong do đuối nước. Một số trường hợp khác bị sẩy chân may mắn được ứng cứu kịp thời. Chính anh Giáo cũng từng kịp thời cứu một cháu bé không may rơi xuống giếng cách đây 4 năm.

"Sau sự việc tang thương này, chúng tôi sẽ đề xuất khu phố và xã có bảng cảnh báo hoặc có biện pháp rào chắn để đảm bảo an toàn", người đàn ông này nói.