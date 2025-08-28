Nữ chiến sĩ trẻ với khoảnh khắc gây sốt cùng nam quân nhân Nga

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tương tác giữa các nữ chiến sĩ Việt Nam và đoàn quân nhân Nga đã nhanh chóng gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Thậm chí, video cũng được Đại sứ quán Nga chia sẻ lại trên trang fanpage chính thức, cùng dòng trạng thái: "Khi sĩ quan hô nghiêm, thật khó để kìm nén cảm xúc".

Nữ chiến sĩ A80 kể lại khoảnh khắc tương tác gây sốt với nam quân nhân Nga (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, nữ chiến sĩ - nhân vật chính trong video - là Trịnh Thị Duyên (24 tuổi, quê ở xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Duyên cho biết, trước buổi tổng hợp luyện lần 2 cho lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành, tại điểm tập kết, cô cùng đồng đội tình cờ gặp khối quân nhân Nga vừa bước xuống xe chuẩn bị đội hình.

Vì ấn tượng với ngoại hình và chiều cao nổi bật của các nam quân nhân người Nga, Duyên cùng một số đồng đội đã tiến lại gần hơn.

Màn tương tác gây sốt của nữ chiến sĩ tham gia A80 với nam quân nhân Nga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ chiến sĩ trẻ tiết lộ, trước đó cô chỉ kịp học một câu chào bằng tiếng Nga, nên đã áp dụng luôn trong tình huống này. Nghe thấy lời chào của Duyên, các nam quân nhân người Nga không nói gì, vẫn giữ ánh mắt thẳng tắp, nhưng mỉm cười như lời đáp lại.

"Chỉ cần thấy khoảnh khắc này, chúng tôi đã rất vui vì tất cả đều hiểu rằng luôn cần giữ tính kỷ luật, nghiêm túc trong đội hình", nữ chiến sĩ nói.

Khoảnh khắc được cô và đồng đội ghi lại, thu hút hơn một triệu lượt xem cùng lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Bản thân nữ chiến sĩ 24 tuổi không nghĩ rằng clip ngắn lại có tính lan tỏa cao như vậy. Cô nhận được tin nhắn hỏi thăm của rất nhiều bạn bè, gia đình và cả những người không quen biết.

Không chỉ gây chú ý bởi màn tương tác dễ thương, Trịnh Thị Duyên còn là một trong những nữ chiến sĩ nổi bật của khối Nữ chiến sĩ thông tin - lực lượng tham gia màn diễu binh diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Lần thứ hai được tham gia diễu binh: Cảm xúc tự hào vẫn vẹn nguyên

Được biết, đây là lần thứ hai nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên vinh dự được tham gia vào đội hình diễu binh diễu hành cấp quốc gia, trước đó là sự kiện A50 tại TPHCM.

Với cô, mỗi lần tham dự đều mang lại những trải nghiệm và cảm xúc rất riêng, song điểm chung là sự tự hào và ý thức trách nhiệm lớn lao khi khoác lên mình bộ quân phục trong những dịp trọng đại của đất nước.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trịnh Thị Duyên viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự trong 2 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Duyên cho biết, so với lần diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), cường độ luyện tập cho sự kiện A80 khắc nghiệt hơn nhiều.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe của các chiến sĩ. Cự ly đi nghiêm ở Quảng trường Ba Đình khoảng 250m, tuy không quá dài nhưng yêu cầu độ chính xác và sức bền rất cao.

Luyện tập diễn ra đều đặn từ tháng 6, đỉnh điểm là tháng 7 với lịch trình nghiêm ngặt. Các chiến sĩ thường bắt đầu luyện tập từ 6h đến khoảng 9h30-10h và lịch tập buổi chiều cũng tương tự, tùy thuộc điều kiện thời tiết. Đó là khoảng thời gian thời tiết khắc nghiệt, nhưng cả đội ai cũng cố gắng hết mình.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành chiến sĩ tổng đài truyền dẫn thuộc Lữ đoàn 26 - Quân chủng Phòng không Không quân, Duyên đã tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại.

Sau khi tốt nghiệp, cô viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Sắp tới, nữ chiến sĩ sinh năm 2001 dự định sẽ xin chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp trong quân đội.

"Khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn thử sức, cống hiến và trải nghiệm môi trường quân đội. Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy yêu và trân trọng những gì mình đang có", cô bộc bạch.