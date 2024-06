Khoảng 16h30 ngày 27/6, bé Ngô Vi Oanh (10 tuổi, thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi đi xe đạp qua đập tràn suối Ngòi Bục không may bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Thấy bé gái bị nước cuốn ra cách bờ khoảng 10m, anh Trần Mạnh Cường (34 tuổi) và anh Vũ Ngọc Kiên, cùng trú tại thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) bất chấp nguy hiểm nhảy xuống cứu.

"Chúng tôi đi ngay phía sau bé gái, vội dừng xe lao xuống", anh Cường kể, mô tả nước ngập sâu đến cổ (khoảng 1,5m), dòng nước chảy xiết. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai bên bờ không có người qua lại.

Anh Cường cứu bé gái lên bờ an toàn (Ảnh: Vũ Ngọc Kiên).

Anh Cường túm được bé gái, chuyển bé cho anh Kiên đưa lên bờ, còn mình quay lại vớt chiếc xe đạp. Lòng suối nhiều đá tảng trơn trượt nên anh không thể quay vào bờ, chỉ cố hết sức để không bị cuốn.

Sau 5 phút, hai "người hùng" đưa cả bé gái và xe đạp lên bờ an toàn, bàn giao cho người nhà của bé.

Gia đình bé Vi Oanh liên tục gửi lời cảm ơn, nói sẽ đến tận nhà hai ân nhân để cảm ơn, rồi đưa con về nhà để ổn định tinh thần.

Hành động dũng cảm của anh Kiên và anh Cường nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi.

"Nói không quá khi hành động này như thể sinh em bé ra lần thứ hai. Quá dũng cảm, xứng đáng được tuyên dương!", độc giả Thu Ngân bình luận.

"Cháu bé quá may mắn khi gặp được 2 "người hùng" dũng cảm, dám lao vào dòng nước cứu cháu. Chúc hai anh Kiên và Cường luôn khỏe mạnh, bình an và gặp nhiều may mắn", người dùng Minh Nguyệt viết.

Anh Cường lúc sau vớt xe đạp đưa lên bờ cho bé gái (Ảnh: Vũ Ngọc Kiên).

Anh Cường nói không kịp suy nghĩ khi lao xuống dòng nước chảy xiết cứu bé gái, "cứ thấy người bị nạn là lao ra cứu".

Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã An Thịnh, xác nhận sự việc, cho biết hành động của anh Kiên và anh Cường rất dũng cảm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.