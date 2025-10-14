“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng xác nhận ly hôn vợ kém 19 tuổi

Theo Sina, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ cùng thông báo tình trạng hôn nhân qua tài khoản Weibo. Cặp đôi cho biết, họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Hải Hà Kim Hỷ nuôi con gái, cả hai sẽ cùng thực hiện nghĩa vụ nuôi con.

"Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Con gái sẽ sống với mẹ và được cả hai bên nuôi dưỡng. Hiện, chúng tôi đều ổn", cả hai viết trong thông cáo chung. Họ cũng gửi lời cảm ơn bạn bè và người hâm mộ đã dành sự quan tâm suốt thời gian qua.

Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ khi còn hạnh phúc (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2020. Họ kết hôn vào đầu năm 2022 và đón con gái chào đời vào tháng 5/2022.

Từ năm 2024, cặp đôi vướng tin đồn ly hôn vì họ chủ yếu sống xa nhau. Hồi giữa năm nay, Hải Hà Kim Hỷ tiết lộ, vợ chồng cô sống mỗi người một nơi và không gặp nhau gần 5 tháng vì công việc bận rộn.

Lý Á Bằng (SN 1971) nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh hùng xạ điêu (vai Quách Tĩnh), Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Năm 2005, anh kết hôn với Vương Phi, có con gái chung nhưng ly hôn vào năm 2013. Hậu ly hôn, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con gái Lý Yên.

Từ năm 2014, nam diễn viên chính thức tuyên bố rời làng giải trí Hoa ngữ để theo đuổi hướng đi mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc kinh doanh của Lý Á Bằng không thành công, anh thường xuyên thua lỗ và không dưới 5 lần tuyên bố phá sản.

Lý Á Bằng kinh doanh thua lỗ nhiều năm nay (Ảnh: Sina).

Sau nhiều lần thất bại kinh doanh, Lý Á Bằng vẫn tin rằng, con đường duy nhất để giải quyết tình trạng nợ nần là "liều lĩnh" và thử sức kinh doanh thêm lần nữa.

Năm 2023, Lý Á Bằng liên tục bị nhắc nhở bởi khoản nợ 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng) với nhà đầu tư. Từ giữa năm 2023, nam diễn viên bị phong tỏa tài sản và hạn chế chi tiêu.

Chia sẻ với Sina, Lý Á Bằng thừa nhận vỡ nợ. Anh cho biết, những năm qua, công ty bất động sản và dự án đầu tư du lịch thua lỗ, không sinh lời.

Theo Sina, hiện thu nhập của Lý Á Bằng chủ yếu từ livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Anh thường xuyên công tác xa nhà. Tài tử gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực bản thân kém hơn so với anh mơ tưởng.

Lý Á Bằng hiện sống bằng nghề livestream bán hàng (Ảnh: Sina).

Hải Hà Kim Hỷ (SN 1990) là cử nhân Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) và từng gây ấn tượng với gương mặt cá tính. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Du lịch Thế giới khu vực Trung Quốc và tham gia một số bộ phim như: Mùa hè của Hồ Dương, Đằng sau lời nói dối...

Sau khi lập gia đình, Kim Hỷ từ bỏ công việc trong làng giải trí để dành thời gian chăm sóc con. Người đẹp cũng tham gia bán hàng trên mạng cùng chồng từ năm 2024.

Lý Á Bằng thừa nhận, trong giai đoạn thử thách, anh vẫn luôn thấy hạnh phúc vì có Hải Hà Kim Hỷ đồng hành. Theo nam diễn viên, Kim Hỷ chưa từng trách cứ chồng, luôn động viên anh tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh.