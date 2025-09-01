Viết giấy "đã có người ngồi" và muôn kiểu giữ chỗ chờ xem diễu binh 2/9

Tối 31/8, khi còn gần 40 tiếng nữa mới đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều người đã mang chiếu, ghế nhựa, vali ra các tuyến phố quanh khu vực Kim Mã, Trần Phú, Liễu Giai… để giữ chỗ.

Người dân mang chiếu, ghế nhựa, vali ra vỉa hè từ tối 31/8 để giữ chỗ chờ xem lễ diễu binh sáng 2/9 (Ảnh: Moon Black).

Có mặt trên đường Kim Mã để chờ xem diễu binh, diễu hành từ 16h ngày 31/8, Khánh Linh cho biết cô từng theo dõi 2 buổi sơ duyệt và tổng duyệt trước đó, song vẫn mong muốn được chứng kiến giây phút chính thức vào sáng 2/9.

“Đây là sự kiện lịch sử, có lẽ cả đời mới được thấy một lần. Tôi muốn tận mắt chứng kiến và lưu giữ khoảnh khắc này, cho dù phải chờ 2 ngày ngoài trời vẫn thấy khá thoải mái. Biết đâu trong ngày chính thức sẽ có những điều đặc biệt hơn so với các buổi hợp luyện”, Khánh Linh chia sẻ.

Không chỉ có Linh, nhiều người dân cũng nghĩ ra đủ cách để chiếm chỗ trước như: Trải chiếu, căng bạt, đặt gạch, xếp ghế nhựa, thậm chí còn viết giấy ghi chú “đã giữ chỗ” rồi để lại trên vỉa hè. Một số trường hợp còn mang cả vali, túi đồ đến “cắm trại” từ sớm, thậm chí sau đó rao bán lại vị trí cho người khác.

Không chỉ trải chiếu, nhiều người còn dùng ghế nhựa, gạch hoặc giấy ghi chú để đánh dấu vị trí chờ đến ngày diễn ra đại lễ (Ảnh: Moon Black).

Những hành vi này gây nhiều bức xúc, bởi không chỉ chiếm dụng không gian công cộng mà còn làm mất công bằng đối với khán giả thực sự mong muốn được trực tiếp theo dõi sự kiện.

Hà My (SN 2007, Thanh Xuân, Hà Nội) không chỉ mang chiếu, bạt mà còn chuẩn bị một chiếc vali lớn với đầy đủ chăn gối, túi ngủ, đồ ăn và thậm chí cả đồ trang điểm để sẵn sàng ngủ xuyên đêm ngay trên vỉa hè.

Khi được hỏi vì sao chọn vali khá cồng kềnh, cô cho biết nhờ vậy mà có thể tận dụng như “vật dụng đa năng”: Lúc làm bàn ăn, bàn trang điểm, khi mỏi quá lại biến thành chiếc ghế ngồi tạm.

Nữ sinh này cho biết từng theo dõi hai buổi diễu binh trong các đợt hợp luyện trước đó nhưng vẫn háo hức chờ khoảnh khắc chính thức sáng 2/9, để được sống trong không khí trọng đại và trang nghiêm nhất của ngày Quốc khánh.

Nhiều người mang cả vali ra vỉa hè để “cắm trại” chờ xem diễu binh sáng 2/9 (Ảnh: Moon Black).

Không chỉ có những người tự mang chiếu, bạt hay vali ra “cắm trại” từ sớm, tại một số tuyến phố quanh khu vực Kim Mã, Nguyễn Thái Học còn xuất hiện cả dịch vụ giữ chỗ thuê.

Người dân phản ánh, có người rao “trông chỗ xem diễu binh” với giá khoảng 1 triệu đồng/người/đêm. Khách muốn chắc chắn phải đặt cọc trước 500.000 đồng, khi đến nơi chỉ việc tới ngồi đúng vị trí đã được giữ sẵn.

Tình trạng này khiến nhiều người bức xúc bởi làm mất công bằng cho những ai tự mình đến sớm để có chỗ xem diễu binh.

Ngay trong tối 31/8, lực chức năng đã ra quân dẹp bỏ toàn bộ chiếu, bạt, ghế và đồ dùng cá nhân lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian chung. Lực lượng chức năng cũng phổ biến rõ “ai đến trước, ngồi trước”, tuyệt đối không có chuyện một người giữ chỗ thay cho cả chục người.

Tối 31/8, lực lượng chức năng đã có mặt trên phố Kim Mã thu dọn toàn bộ chiếu, bạt, ghế nhựa lấn chiếm vỉa hè để “giữ chỗ”, trả lại không gian chung cho người dân (Ảnh: Chuyện của Hà Nội).

Công an đồng thời khuyến khích người dân nếu phát hiện tình trạng đặt chỗ trước như xếp gạch, trải chiếu hay đặt vật dụng giữ chỗ thì báo ngay để được xử lý kịp thời.

Không khí chờ đợi của người dân cả nước hứa hẹn sẽ biến sáng 2/9 thành khoảnh khắc lịch sử khó quên, khi hàng vạn người cùng chứng kiến lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh tại trung tâm Hà Nội.