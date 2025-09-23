Cô gái công bố video nội soi trong quá trình nuốt kiếm dài 46cm gây sốt

Video nội soi được thực hiện bởi Trung tâm Y khoa Đại học Columbia, cho thấy lưỡi kiếm hình sóng đi qua thanh quản rồi tiến sâu vào thực quản của nữ nghệ sĩ Gin Minsky.

Đây là hành động được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên thử bắt chước.

Khoảnh khắc cận cảnh lưỡi kiếm 46cm đi qua thanh quản cô gái (Video: Instagram @columbia_voice).

Theo New York Post, chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip đã vượt mốc nửa triệu lượt xem trên Instagram, thu hút hàng loạt bình luận bày tỏ sự kinh hãi xen lẫn trầm trồ.

Minsky, người đã gắn bó với nghệ thuật nuốt kiếm gần một thập kỷ, cho biết, cô muốn chứng minh cho những người hoài nghi biết rằng những màn biểu diễn của mình hoàn toàn có thật.

“Ngay cuối tuần vừa rồi, tôi thấy một phụ nữ dưới hàng ghế khán giả cứ thì thầm với chồng rằng thanh kiếm chỉ là giả, có thể gập lại được”, cô kể.

Gin Minsky đã gắn bó với công việc biểu diễn nuốt kiếm gần 10 năm (Ảnh: New York Post).

Đoạn clip nằm trong loạt chương trình giáo dục mới của Trung tâm Giọng nói và Nuốt thuộc Đại học Columbia, nơi bác sĩ và chuyên gia dùng ống nội soi gắn máy quay HD để nghiên cứu cổ họng của các nghệ sĩ, từ nhạc công kèn trumpet, sáo cho tới nghệ sĩ nuốt kiếm.

Bác sĩ Michael Pitman, Trưởng khoa Thanh học của Columbia, người trực tiếp thực hiện thủ thuật nội soi cho Minsky, cho biết: “Kỹ thuật này giúp quan sát toàn bộ cổ họng và thanh quản ở độ chi tiết cao, đồng thời ghi lại cách chúng hoạt động khi con người nói, hát hay nuốt”.

Chuyên gia ngôn ngữ trị liệu Holly Reckers, người quay lại cảnh Minsky biểu diễn, chia sẻ: “Về lý thuyết, tôi hiểu chuyện gì xảy ra khi nuốt kiếm, nhưng tận mắt chứng kiến thì thực sự khiến tôi choáng ngợp. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự điềm tĩnh tuyệt đối của cô ấy”.

Gin Minsky mất 1 năm luyện tập để có thể nuốt kiếm thành thạo (Ảnh: Instagram nhân vật).

Minsky vốn là nghệ sĩ múa burlesque (một thể loại tạp kỹ kết hợp ca hát, nhảy múa, hài kịch và kịch nói) và tap dance (nhảy thiết hài).

Năm 2017, cô được Todd Robbins - nghệ sĩ biểu diễn phong cách “sideshow”(loại hình biểu diễn giải trí đường phố) nổi tiếng ở Coney Island - trực tiếp huấn luyện.

Robbins đã bắt Minsky tập nuốt kiếm 7 lần mỗi ngày, liên tục suốt nhiều tháng. “Cơ thể con người có 3 phản xạ nôn ở cuống miệng, cuối cổ họng và cửa dạ dày. Muốn nuốt kiếm, phải vượt qua cả 3 phản xạ này. Tôi mất một năm để làm được”, Minsky tiết lộ.

Theo cô, trên thế giới hiện chỉ có vài nghìn người luyện tập bộ môn mạo hiểm này.

Dù chưa từng gặp chấn thương, nữ nghệ sĩ thừa nhận đôi lúc không tránh khỏi khó chịu. “Nếu lỡ ăn cay trước khi biểu diễn, thanh kiếm khi chạm xuống dạ dày sẽ kéo theo axit trào ngược, tạo cảm giác nóng rát ở thực quản. Rất khó chịu”, Minsky chia sẻ.