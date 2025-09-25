Trung Quốc: Cái kết sau 32 năm lưu lạc của bé trai bị bắt cóc lúc 6 tuổi

Vừa qua, sau 32 năm lưu lạc, anh Mạc Trí Dương đã trở về quê nhà ở Quý Châu (Trung Quốc). Người đàn ông từng là đứa trẻ mất tích đã bước sang tuổi gần 40, mang theo câu chuyện nửa đời truân chuyên khiến nhiều người rớt nước mắt.

Ngày định mệnh khiến anh phải rời xa gia đình là ngày 3/8/1993. Hôm ấy, khi thấy chị gái ra ngoài đi mua xì dầu, cậu bé Mạc Trí Dương khăng khăng đòi đi theo. Trời đổ mưa lớn, chị gái dặn em chờ ở ngã rẽ gần nhà. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, khi quay lại, người chị hoảng hốt không thấy em đâu.

Bức ảnh hiếm hoi được gia đình họ Mạc dùng để đăng tải tìm con (Ảnh: Xinwen).

Cả gia đình, hàng xóm lập tức tỏa đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Từ đó, cha mẹ Mạc Trí Dương bắt đầu hành trình gian khổ tìm con, bán hết tài sản quý giá để đổi lấy manh mối, song vẫn không lần ra tin tức nào về con.

Gia đình vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn, thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc.

Ba năm sau ngày con trai bị bắt cóc, người cha nghe lời đồn “trẻ bị bắt cóc đều bị lấy nội tạng, khó giữ mạng sống” nên suy sụp tinh thần.

Ông lén mua thuốc trừ sâu và uống với ý định tự tử. May mắn hàng xóm nghe thấy âm thanh bất thường đã phá cửa cứu kịp thời. Vài năm sau, người mẹ vì quá nhớ thương con mà đau ốm triền miên rồi qua đời.

Trước lúc qua đời, người mẹ dặn dò ba người con còn lại: “Bằng mọi giá phải tìm được em út, nếu không mẹ chết cũng không nhắm mắt”.

Gia đình Mạc Trí Dương có 4 người con, anh là con út. Lời dặn của mẹ và hình ảnh suốt nhiều năm cha mẹ vắng nhà, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em khiến người anh Mạc Trí Thành luôn đau đáu tiếp nối nguyện vọng của cha mẹ. Anh đi khắp nơi, làm nhiều nghề để nghe ngóng tin tức về em trai.

Cách đây ít lâu, người anh đăng tải thông tin lên một nền tảng tìm kiếm gia đình. Từ việc kết nối dữ liệu ADN, hệ thống nhận ra ADN mà gia đình Mạc Trí Thành cung cấp trùng khớp với một người đàn ông bị bắt cóc đến Phúc Kiến năm 6 tuổi, hiện sống ở Bắc Kinh.

Tháng 9/2025, gia đình cuối cùng đã xác nhận được tung tích của Mạc Trí Dương. Hai anh em đã có cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh trước khi trở về Quý Châu.

Mạc Trí Dương trở về trong vòng tay gia đình (Ảnh: 163).

Mạc Trí Dương kể, sau khi bắt cóc anh, những kẻ buôn người đã đưa anh đến Phúc Kiến. Vì anh đã 6 tuổi - tuổi được cho là “quá lớn, khó bán” - nên chúng bỏ rơi anh giữa đường. Một bà lão nhặt ve chai tốt bụng đã đưa anh về nuôi. Dù cuộc sống nghèo khó, bà vẫn hết lòng chăm sóc anh.

Anh nhớ nhất những lần bị đau ốm, lên cơn hen suyễn, người phụ nữ tốt bụng thường cõng anh đi chữa bệnh giữa đêm. Tiếc rằng, sự chở che ấy chỉ kéo dài 5 năm, khi bà lão qua đời, anh buộc phải tự bươn chải, lang thang khắp nơi kiếm sống bằng những việc làm thuê.

Mạc Trí Dương đã chính thức trở về quê cũ Quý Châu làm hộ khẩu, khép lại 32 năm phiêu bạt đầy nước mắt và mở ra một cuộc đời mới bên gia đình ruột thịt.

Cư dân mạng Trung Quốc không khỏi xúc động khi đọc được câu chuyện đoàn tụ đầy nước mắt. Một tài khoản bình luận: “Cơn mưa lớn ở Quý Châu cuối cùng cũng đã tạnh. Chân trời mới bừng sáng với ánh bình minh rạng rỡ sẽ đến với nhà họ Mạc”.