Thuê mặt bằng trăm triệu, tiểu thương ở chợ Tết lớn nhất TPHCM lo ế khách

Tiểu thương than ế vì “khách xem nhiều nhưng mua ít”

Chiều 24 tháng Chạp, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông phủ kín bao lì xì, câu đối, lồng đèn, dây treo, đồng tiền vàng, phụ kiện treo cửa... Ở các cửa tiệm bán đồ trang trí Tết, khách ra vào tấp nập, người dựng xe trước cửa lựa hàng, người đứng ngoài đường hỏi giá. Không khí có phần xôm tụ hơn năm ngoái.

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiều tiểu thương cho rằng sức mua năm nay chỉ vào khoảng 50-60% so với mọi năm.

Trong một gian tiệm nằm giữa dãy phố, chị Bình Châu đang sắp xếp lại các dây treo đỏ trước cửa. Chị cho biết năm nay mặt hàng mới không nhiều, chủ yếu là các vật dụng hình ngựa cho năm Bính Ngọ.

Mặt hàng trang trí Tết hình ngựa tại các gian hàng (Ảnh: Mộc Khải).

Theo chị Châu, sức mua chỉ đạt khoảng 6/10 so với mọi năm. Khách vào xem đông hơn năm trước nhưng chi tiêu rất dè dặt. “Khách xem đông mà mua ít lắm. Nhiều người chỉ mua một cặp hoa treo vài chục nghìn rồi đi. Không còn cảnh một người mua cả chục món như trước nữa”, chị chia sẻ.

Giá các mặt hàng năm nay tăng khoảng 10%. Một xấp bao lì xì 6 cái có giá 10.000 đồng, các món treo trang trí nhỏ dao động 10.000-150.000 đồng tùy loại. Nhiều món trang trí rực rỡ, có đèn điện tử, lên đến hơn 300.000 đồng. Mức tăng không cao, nhưng theo chị Châu, tâm lý người mua vẫn tính toán kỹ lưỡng, thắt chặt túi tiền.

Không chỉ riêng tiệm của chị Châu, anh Hoài Út - người buôn bán tại đây hơn 20 năm - cho biết: “Giá cả còn tùy quy mô tiệm. Có chỗ là nhà riêng, có chỗ thuê mặt bằng mấy chục triệu đồng mỗi tháng nên giá phải nhỉnh hơn. Tiệm tôi nhỏ, có 3-4 nhân viên thôi. Các tiệm lớn nhân viên mười mấy người, chi phí cao thì giá cũng phải khác”, anh nói.

Dù có lợi thế mặt bằng ổn định, anh Út thừa nhận lượng khách mua không bằng trước đây.

Đường Hải Thượng Lãn Ông rực rỡ đồ trang trí Tết (Ảnh: Mộc Khải).

Một nhóm khách trẻ sau khi lựa vài dây treo cửa cho biết năm nay chỉ mua đồ trang trí tượng trưng. “Tụi em đi coi là chính, so giá thêm rồi về đặt online nếu thấy rẻ hơn. Năm nay kinh tế khó, nên chỉ mua vài món cho có không khí thôi”, một vị khách trẻ chia sẻ.

Theo nhiều tiểu thương, xu hướng mua sắm online đang ảnh hưởng rõ rệt. Không ít khách đến chụp hình, hỏi giá rồi rời đi. “Có khi người ta đi xem để so giá, rồi về đặt trên mạng”, một chủ tiệm nói.

Ngoài ra, việc siết chặt quản lý lòng lề đường khiến nhiều cửa hàng không còn bày hàng tràn ra ngoài như trước, giảm độ thu hút. Anh Thanh Hải - người bán hoa vải và đồ trang trí - cho biết, những năm trước thời điểm này khách đã đông nghẹt, còn nay chỉ lác đác.

“Vấn đề không phải giá cả, mà là người dân chi tiêu tiết kiệm hơn, ít mua sắm đồ trang trí”, anh nói.

Anh Hùng - chuyên bán lồng đèn cỡ lớn - ước tính sức mua chỉ còn khoảng 50% so với năm ngoái. “Khách đi xem nhiều chứ mua không bao nhiêu. Mẫu mã năm nay cũng chủ yếu từ năm trước, không có gì đột phá”, anh chia sẻ.

Tại một số gian hàng, giá các mặt hàng có tăng so với năm ngoái nhưng không quá cao (Ảnh: Mộc Khải).

Trong khi đó, áp lực chi phí vẫn đè nặng lên các cửa hàng. Giá thuê mặt bằng khu vực này dao động 20-30 triệu đồng/tháng với sạp nhỏ, trong khi tiệm lớn có thể lên đến 60-100 triệu đồng/tháng. Với mức lợi nhuận mỗi cặp lồng đèn chỉ vài chục nghìn đồng, nhiều tiểu thương cho biết chỉ cần bán chậm là đã "thấy áp lực".

Tiệm bán tốt nhờ khách quen, chấp nhận bán lẻ giá sỉ

Dù bức tranh chung khá trầm lắng, vẫn có những cửa hàng giữ được nhịp bán nhờ tệp khách quen. Anh Chu Hải Bình - người có hơn 30 năm bán sỉ trên con đường này - cho biết, năm nay sức mua giảm mạnh, dưới một nửa so với mọi năm. Tuy vậy, anh chủ động điều chỉnh cách bán để xoay vòng vốn.

“Giờ buôn bán "căng" hơn năm trước, tôi chấp nhận bán lẻ với giá sỉ để đẩy hàng. Mua 5-10 cái thì tính giá sỉ như cũ, nhưng nhiều khi khách mua lẻ tôi cũng linh động cho giá tốt”, anh nói.

Các lồng đèn cỡ vừa có giá khoảng 300.000 đồng/cái, loại lớn treo trước cửa khoảng 1,2 triệu đồng/cặp. Do lợi nhuận mỏng, cửa tiệm không bao phí vận chuyển, nhưng hỗ trợ gọi xe cho khách nếu cần.

Cửa hàng của anh Bình linh động giá cả để hút khách dịp cận Tết (Ảnh: Mộc Khải).

Theo anh Bình, nhờ bán sỉ lâu năm nên nhiều mối quen từ các chợ nhỏ, cửa hàng trang trí vẫn quay lại nhập hàng, dù số lượng ít hơn trước.

Giữa dãy phố rực đỏ, tiệm của bà Cẩm Lệ (người gốc Hoa) lại có cách giữ khách khác. Cửa hàng chuyên bán câu đối thư pháp, chữ Phúc - Lộc - Thọ, bảng chữ Hán trang trí - những mặt hàng mang tính đặc trưng, kén người mua hơn.

“Khách của tôi chủ yếu là khách quen. Họ thích đồ trang trí có chữ, có ý nghĩa nên năm nào cũng ghé mua, nhất là những người gốc Hoa”, bà nói.

Cửa hàng của bà Cẩm Lệ có khách ra vào liên tục nhờ bán những sản phẩm đặc trưng (Ảnh: Mộc Khải).

Gian hàng của bà Cẩm Lệ khá đông đúc, đều đặn khách ra vào. Nhiều người đã mua ở đây nhiều năm, một trong số đó là anh Tài (phường Sài Gòn). Vừa đứng lựa câu đối, anh vừa chia sẻ: “Nhà tôi năm nào cũng treo câu đối chữ Hán cho đúng không khí. Tôi mua ở đây quen rồi, giá cả cũng phải chăng”.

Theo bà Lệ, khách mới không nhiều, nhưng tệp khách quen ổn định giúp tiệm của bà không rơi vào cảnh quá ế ẩm như một số nơi khác.

Những ngày cận Tết được xem là “thời điểm vàng” của người buôn bán. Dù sức mua hiện tại chưa như kỳ vọng, nhiều tiểu thương vẫn trông chờ dòng khách sẽ tăng mạnh vào sát giao thừa.

“Hy vọng sau khi chính thức được nghỉ Tết, người dân sẽ có thời gian mua sắm đồ trang trí nhà cửa, để con đường này đỡ phần ảm đạm”, bà Lệ nói.