Doanh nghiệp tung khuyến mãi tới 100% để kích cầu mua sắm dịp Tết

Những ngày đầu năm 2026, thị trường bán lẻ TPHCM ghi nhận không khí sôi động khác thường nhờ tác động mạnh mẽ từ Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025 (kéo dài đến 18/1). Điểm đột phá của chương trình năm nay là việc gỡ bỏ hạn mức tối đa, cho phép doanh nghiệp chủ động áp dụng mức giảm giá lên đến 100% mà không cần qua khâu xét duyệt hành chính phức tạp.

Chính sách cởi mở này được xem là "cú hích" quan trọng giúp doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho và cải thiện dòng tiền dịp cuối năm.

Tại phân khúc bán lẻ trực tiếp, các đơn vị đang tận dụng tối đa "thời điểm vàng" này. Đại diện Fahasa cho biết lượng khách tham quan mua sắm dịp lễ đã tăng từ 50% đến gấp 3 lần ngày thường nhờ chuỗi sự kiện Mega Sale giảm giá 50% và chương trình bốc thăm trúng thưởng các sản phẩm công nghệ giá trị cao (iPad Pro M4).

Song song đó, Sở Công Thương TPHCM đã kích hoạt đợt 2 chương trình CitySale với hàng loạt điểm bán hàng khuyến mãi quy mô lớn. Đáng chú ý là chuỗi sự kiện Mega Sale liên kết 3 khu vực TPHCM - Bình Dương - Vũng Tàu, quy tụ 500 thương hiệu trong và ngoài nước với mức giảm giá sâu tới 80%.

Không khí sắm tết tại cửa hàng tại TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Trên lĩnh vực thương mại điện tử, các sàn lớn như Shopee, Lazada và Tiki cũng liên tục tung ra các đợt "siêu sale" để cạnh tranh thị phần. Ở khối sản xuất, các ông lớn như Masan, Việt Tiến cũng gia nhập đường đua với cam kết mạnh mẽ về chất lượng và chính sách hậu mãi.

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, người tiêu dùng trở nên đặc biệt nhạy cảm về giá. Xu hướng năm nay là ưu tiên các chương trình "khuyến mãi thật" đi kèm giá trị thực. Doanh nghiệp buộc phải giảm giá trực tiếp trên sản phẩm chất lượng thay vì dùng chiêu trò "nâng giá rồi giảm", bởi chỉ cần mất niềm tin, người mua sẽ lập tức thắt chặt hầu bao.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy chiến lược kích cầu này đang phát huy hiệu quả. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2025 tăng 9,1% so với cùng kỳ. Các nhóm ngành như đồ gia dụng, thời trang và dịch vụ giải trí đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào công tác bình ổn thị trường dịp cận Tết Nguyên đán.