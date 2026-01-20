Thủ môn U23 Trung Quốc tiết lộ về bạn gái hơn tuổi, gọi cô là “bùa may mắn”

Thủ môn Li Hao (21 tuổi) của đội U23 Trung Quốc đang nhận được sự yêu mến của đông đảo người dân nước này khi góp công lớn giúp đội bóng "đất nước tỷ dân" lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên vào vòng bán kết tại giải U23 châu Á.

Trong trận tứ kết ngày 17/1, U23 Trung Quốc đã đánh bại U23 Uzbekistan với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu. Truyền thông nước này nhận xét, anh tạo ra dấu ấn nổi bật từ đầu giải đấu và đặt cho anh nhiều biệt danh như "bức tường thép" hay là "Courtois của Trung Quốc".

Thủ môn Li Hao gây ấn tượng với khả năng cản phá nhiều cú tấn công (Ảnh: Xinhua).

Câu chuyện đời tư của cầu thủ này vì thế cũng được nhiều người chú ý. Li Hao có một tình yêu đẹp với bạn gái hơn tuổi.

Sau trận đấu hòa U23 Thái Lan hôm 14/1, chàng thủ môn trẻ không giấu được niềm vui khi đăng tải bức ảnh chụp bạn gái lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Từ giải trước đến giải này, mỗi khi "lá bùa may mắn" của tôi đến sân cổ vũ, đội chưa từng thua. Tiếp tục tiến lên".

Nhiều tờ báo chia sẻ loạt hình ảnh anh cùng bạn gái tương tác "thả tim" đầy tình cảm bên lề sân cỏ. Trên mạng xã hội, bạn gái của Li Hao cho hay, cô luôn đồng hành bên người yêu để anh có thêm động lực thi đấu tốt nhất.

Khoảnh khắc anh tạo hình trái tim gửi tới bạn gái gây sốt (Ảnh: 163).

Khoảnh khắc nàng WAG xuất hiện trên khán đài cổ vũ Li Hao trong một số trận đấu cũng được cộng đồng mạng chia sẻ lại. Cô vận trang phục thể thao, áo in số và tên của Li Hao. Nhiều người không khỏi trầm trồ về nhan sắc trong trẻo không kém các diễn viên, người mẫu của cô gái này.

Bài viết về cặp đôi này nhận về nhiều lượt bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen ngợi cho tài năng của cầu thủ trẻ, cũng như nhan sắc xinh đẹp của bạn gái anh.

Nhan sắc ngọt ngào của bạn gái thủ thành Li Hao (Ảnh: Sina).

Ở giải U23 châu Á lần này, Li Hao luôn duy trì sự tập trung cao độ trong khung thành, thể hiện phong độ ổn định, góp phần giúp hàng phòng ngự đứng vững trước nhiều pha tấn công.

Thủ môn 21 tuổi này từng được đào tạo tại lò trẻ của Atlético Madrid (Tây Ban Nha). Ở mùa giải trước, anh dần chiếm suất bắt chính trong màu áo CLB Thanh Đảo Tây Hải Ngạn tại Chinese Super League.

Trước đó, huấn luyện viên của Li Hao cho hay, từ khi học lớp 3, chàng trai này đã tham gia một cuộc thi ở Quảng Châu. Nhờ thể lực tốt, sự linh hoạt và khả năng nắm bắt tốt các chỉ dạy của huấn luyện viên, anh được chọn vào vị trí thủ thành. Ban đầu ông không thích vị trí này, nhưng Li Hao dần dần phát huy được bản lĩnh.

Bí quyết thành công của chàng trai này là tập luyện với một trái tim dũng cảm. "Nếu người khác tập luyện 1 lần, tôi sẽ tập luyện 10 lần. Nếu người khác tập luyện 10 lần, tôi sẽ tập luyện 100 lần. Cho dù Ronaldo hay Messi đến, tôi vẫn sẽ ra sân cản phá và cố gắng hết sức để chặn mọi cú sút", anh chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Trong hành trình vào bán kết của U23 Trung Quốc, thủ thành Li Hao đã có tổng cộng 24 pha cứu thua, trong đó có 16 pha cứu thua ở vòng bảng và 8 pha cứu thua ở trận tứ kết.