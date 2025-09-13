Vụ thanh niên đi tiểu vào nồi lẩu ở Trung Quốc: Phải bồi thường 8,1 tỷ đồng

Ngày 12/9, tòa án nhân dân quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa tuyên án sơ thẩm vụ việc gây chấn động tại chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao.

Theo đó, hai thiếu niên họ Đường (17 tuổi) và họ Ngô (17 tuổi) cùng cha mẹ, phải công khai xin lỗi phía Haidilao.

Ngoài ra, cha mẹ của hai bị đơn buộc phải bồi thường chi phí hư hại, khử trùng và vệ sinh dụng cụ ăn uống là 130.000 tệ (khoảng 481 triệu đồng), bồi thường thiệt hại kinh doanh và tổn thất uy tín 2 triệu tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng), cùng chi phí bảo vệ quyền lợi 70.000 NDT (khoảng 260 triệu đồng).

Hai thanh niên phải bồi thường nhà hàng 8,1 tỷ đồng vì hành vi đi tiểu vào nồi lẩu (Ảnh: Weibo).

Tổng cộng số tiền bồi thường lên tới 2,2 triệu tệ (hơn 8,1 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên thừa nhận uống rượu quá say nên mất kiểm soát hành vi dẫn tới sự cố đáng tiếc.

Trước đó vào cuối tháng 2, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video phản cảm. Trong video là cảnh tượng hai nam thanh niên say rượu, vô tư đứng lên bàn ăn và đi tiểu vào nổi lẩu.

Sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện nơi xảy ra vụ việc thuộc một nhà hàng ở quận Hoàng Phố. Đây là nhà hàng nằm trong chi nhánh của chuỗi lẩu Haidilao.

Theo chia sẻ từ tòa án, hành vi cố ý đi tiểu vào nồi lẩu rồi tung video lên mạng xã hội của hai thiếu niên, gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Không thể lấy lý do "chưa trưởng thành về nhận thức” để bao biện. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng tới môi trường ăn uống, mà còn tạo ra bức xúc đối với công chúng, để lại tổn thất nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Sự việc khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ, khiến cảnh sát địa phương nhanh chóng vào cuộc. Mới đây, bản án sơ thẩm của tòa án buộc cha mẹ hai thiếu niên phải gánh khoản bồi thường lên tới hơn 8,1 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục trở thành chủ đề nóng được cộng đồng mạng quốc gia tỷ dân bàn tán. Không ít người cho rằng, đây là bản án nghiêm khắc với mức bồi thường khổng lồ, nhưng là bài học lớn mang tính giáo dục.

Giáo sư Châu, Phó hiệu trưởng trường luật thuộc Đại học Tài chính Thượng Hải nhận định, bản án này có tính răn đe, nhắc nhở phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm giám sát con cái.

Với những người chưa thành niên khi tham gia xã hội cần tôn trọng đạo đức, trật tự công cộng. Nếu xâm phạm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, các cá nhân đều phải chịu trách nhiệm dân sự.

"Quyền lợi của các doanh nghiệp cần được luật pháp bảo vệ bởi hoạt động kinh doanh là nền tảng của kinh tế", Giáo sư Châu nhấn mạnh.

Đến nay, chuỗi lẩu này đã trở thành một trong những thương hiệu ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới (Ảnh: Haidilao).

Cũng liên quan tới vụ lùm xùm, sau khi sự cố xảy ra tại nhà hàng lẩu, vào ngày 13/3, đại diện của chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao tại Trung Quốc cho biết, 4.109 thực khách từng tới ăn tại chi nhánh của Haidilao ở bến Thượng Hải từ ngày 24/2 tới ngày 8/3 sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền trong bữa ăn.

Ngoài ra, khách sẽ nhận thêm khoản bồi thường cao gấp 10 lần so với số tiền trong hóa đơn.

Sau đó, chuỗi nhà hàng lẩu tiếp tục đưa ra thông báo đã thay thế toàn bộ nồi lẩu, đồ dùng trên bàn ăn và tiến hành quy trình khử trùng toàn bộ. Hãng cam kết sẽ cải thiện công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng tương tự.

Haidilao là một nhà hàng lẩu dạng chuỗi rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Món lẩu tại đây mang hương vị đặc trưng vùng Tứ Xuyên với nước dùng cay tê. Bắt đầu từ một cửa tiệm tại thị trấn nhỏ ở Tứ Xuyên vào năm 1994, đến nay Haidilao trở thành một trong những thương hiệu ẩm thực Trung Hoa phổ biến nhất trên thế giới.

Tính đến tháng 6/2023, công ty đã mở 1.360 nhà hàng tại Trung Quốc và điều hành hơn 1.400 nhà hàng trên toàn cầu. Nhiều thực khách cho biết, họ thích tới đây vì được nhận nhiều dịch vụ lạ. Và những dịch vụ này đều miễn phí.