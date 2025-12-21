Người mẹ nói gì khi giấu thi thể con gái bị sát hại ở tủ đông suốt 20 năm

Vụ án mẹ ruột cất giấu thi thể của con gái bị sát hại trong tủ đông suốt 20 năm hiện gây chấn động dư luận Nhật Bản. Tại phiên tòa diễn ra hôm 18/12, thẩm phán mô tả đây là "tội ác đặc biệt nghiêm trọng".

Bị cáo là bà Keiko Mori, bị bắt giữ hồi tháng 9. Cụ bà 76 tuổi tự đến đồn cảnh sát và thú nhận đã che giấu thi thể con gái ruột của mình trong một chiếc tủ đông tại nhà riêng thuộc thị trấn Ami ở tỉnh Ibaraki - khu vực đông bắc Tokyo.

Nạn nhân là Makiko, 29 tuổi tại thời điểm qua đời. Thi thể cô gái bị phân hủy nghiêm trọng, được phát hiện tại căn nhà gia đình.

Thi thể người phụ nữ bị mẹ ruột cất giữ trong tủ đông suốt 20 năm (Ảnh minh họa: ST).

Theo phán quyết được chi nhánh Tsuchiura của tòa án quận Mito tuyên vào ngày 18/12, bị cáo Mori nhận mức án một năm tù nhưng được hưởng án treo trong 3 năm.

Đây cũng là mức án đúng như đề nghị của công tố viên. Truyền thông Nhật Bản nhận định, đây được xem là mức án tương đối nhẹ, do tòa án xác định có nhiều tình tiết giảm nhẹ đáng kể.

Thẩm phán Shizuka Asakura cho biết, ban đầu bà Mori giấu thi thể con gái trong một chiếc tủ quần áo tại nhà. Khi thi thể bắt đầu phân hủy, bà đã chuyển thi thể vào một chiếc tủ đông đặt trong bếp.

Tại cơ quan điều tra, bà Mori khai nhận, mùi hôi từ thi thể lan khắp căn nhà, buộc bà phải mua tủ đông để cất giấu thi thể bên trong.

Bị cáo bị bắt giữ và truy tố với tội danh che giấu thi thể sau khi cùng một người thân đến đồn cảnh sát địa phương trình báo và nhận tội.

Cảnh sát cho biết, khi khám xét nhà của bà Mori, các điều tra viên phát hiện thi thể mặc áo phông và đồ lót, trong tư thế quỳ úp mặt xuống bên trong tủ đông.

Thi thể ở tư thế ngồi, thân gập về phía trước. Tủ đông có kích thước dài 95cm, rộng 85cm. Xung quanh thi thể được phủ chăn và có nhiều chất khử mùi.

Vụ việc đang nhận sự quan tâm đặc biệt của dư luận Nhật Bản (Ảnh: Japantimes).

Người mẹ cho biết đã giữ thi thể con gái tại đó trong khoảng 20 năm, kể từ năm 2005 đến nay. Dù được bảo quản trong tủ đông, nhưng do thời gian lưu giữ quá lâu, thi thể vẫn phân hủy nghiêm trọng. Cảnh sát đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính thức.

Theo truyền thông địa phương, tòa án ghi nhận lời khai của bà Mori rằng, con gái bà từng sử dụng ma túy trái phép và có hành vi bạo lực về thể chất đối với cha mẹ.

Tòa xác định cô Makiko bị cha ruột sát hại. Người này cũng là chồng của bà Mori. Ông đã qua đời vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, khi người chồng tìm cách trình báo vụ việc với cảnh sát, ông đã bị mẹ của bà Mori ngăn cản.

Kể từ thời điểm đó, tòa cho rằng bà Mori bị buộc phải tiếp tục che giấu tội ác của chồng, dẫn đến hành vi phạm pháp của bà sau này.

“Tòa án nhận định đây là một tội ác đặc biệt nghiêm trọng”, bản án nêu rõ.

Đồng thời, thẩm phán cho rằng việc che giấu thi thể trong thời gian dài đã xâm phạm nghiêm trọng các giá trị đạo đức và sự tôn trọng của xã hội đối với người đã khuất.

Cô Makiko sinh năm 1975, lẽ ra đã 50 tuổi vào thời điểm người mẹ tới trình báo với cảnh sát.

Theo cảnh sát địa phương, bà Mori có nhiều người con, nhưng không tiết lộ cụ thể số lượng cũng như lời khai của các con khác liên quan tới cái chết của cô Makiko.

Sau khi chồng qua đời, bà Mori sống một mình.