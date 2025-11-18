Suýt gặp họa vì xe đạp đua trên cao tốc: Có lệnh cấm, sao vẫn bất chấp?

Vụ việc một nhóm người đạp xe trong làn ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vào khung giờ cấm, bị một người đi đường ghi hình lại đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ô tô suýt gặp họa vì xe đạp đi vào cao tốc

Cầu Nhật Tân hiện có 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn dành cho xe máy, xe thô sơ, được tách biệt hoàn toàn bằng rào phân cách.

Khu vực cầu Nhật Tân cấm xe đạp từ 5h đến 22h, tuy nhiên nhóm người trên lại ngang nhiên đạp xe trên làn đường cao tốc vào khoảng 6h30 ngày 16/11. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động này tiềm ẩn nguy hiểm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Nhóm người đạp xe vào đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài gây xôn xao (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đây, cung đường từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và hướng ngược lại thường tái diễn tình trạng các nhóm đi xe đạp thể thao di chuyển vào làn đường cao tốc, nơi các phương tiện ô tô chạy với tốc độ cao 80-90km/h.

Bất chấp biển báo dựng ở đầu đường hoặc sự có mặt của lực lượng chức năng, nhiều người vẫn vác xe băng qua dải phân cách hoặc tìm cách thông báo cho các thành viên khác nhằm tránh sự kiểm tra xử lý của cảnh sát giao thông.

Cũng tại cung đường này từng diễn ra vụ việc nhóm người đi xe đạp thể thao chặn đầu một ô tô chạy cùng chiều gây gổ khiến dư luận bức xúc.

Anh Trương Quang Trung, một tài xế taxi thường chở khách ra sân bay Nội Bài, chia sẻ, trước đây từng không ít lần giật mình khi đi qua cung đường này. Một lần, anh đang lái xe với tốc độ 50-80km/h, phải phanh gấp vì bất ngờ gặp đoàn người đi xe đạp phía trước.

Thậm chí, có người còn đạp xe lưu thông ở làn giữa, vừa đi vừa cười nói, không ý thức được sự nguy hiểm.

Anh Trung mong tình trạng trên sớm được xử lý triệt để, để các tài xế an tâm di chuyển khi qua trục đường này.

Vì sao nhiều người đạp xe vẫn liều mình đi vào cao tốc Nhật Tân - Nội Bài?

Lý giải "sức hút" của cung đường này, anh Bùi Đỗ Thành (phường Văn Miếu), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đạp xe Chill, quản trị viên nhóm Câu lạc bộ Đạp xe buổi sáng, chia sẻ, cung Nhật Tân - Nội Bài hay còn gọi là cung T2 thường được những người đam mê tốc độ, ưa mạo hiểm yêu thích.

Cung đường này di chuyển qua 4 cây cầu, có địa hình chuyển tiếp lên xuống nên các tay đua được rèn luyện thể lực. Cả chiều đi và chiều về khoảng 40km.

“Nhiều người kháo nhau rằng, chỉ cần mỗi sáng tập luyện đều đặn cung này thì địa hình nào cũng đi được, đi đâu cũng bon bon”, anh Thành nói.

Theo anh Thành, việc cố tình đạp xe vào làn cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Những người đam mê tốc độ thường chi tiền mua những chiếc xe rất đắt đỏ, giá từ 30 đến 80 triệu đồng, có xe lên tới cả trăm triệu đồng, các dòng xe đua tốc độ di chuyển khá nhanh (trên 30km/h). Quãng đường cả chiều đi và chiều về 40km ở cung này thường chỉ mất 40-50 phút.

“Việc di chuyển nhanh khi các phương tiện ô tô, xe máy cùng chiều đang lao vun vút nếu gặp sự cố sẽ rất khó xử lý. Nhiều phương tiện chở hàng cồng kềnh có thể dẫn tới va chạm nếu bị khuất tầm nhìn hoặc thiếu quan sát”, anh Thành nói.

Anh Thành (hàng dưới ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên trong nhóm đạp xe khám phá vùng ngoại ô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Thành, tại Hà Nội có nhiều cung đường đẹp để những người yêu xe đạp tập luyện.

Đó là cung đường quanh Hồ Tây, cung Đình Chèm - hai con rồng đường Nguyễn Hoàng Tôn - rặng trúc đường Thanh Niên, cung 3 cầu Long Biên - cầu Đuống - câu Đông Trù, khu Thanh Hà... Vào các dịp cuối tuần, các cá nhân hoặc câu lạc bộ có thể đi cung Hàm Lợn, Ba Vì hoặc đi Tam Đảo, khám phá các vùng ngoại ô…

Chị Minh Anh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, rèn luyện sức khỏe, chinh phục thể thao rất tốt cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng mỗi người cần đảm bảo an toàn, tôn trọng cộng đồng.

“Tôi muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về thể thao thay vì những hình ảnh gây tranh cãi như vừa qua”, chị Minh Anh nói.

Theo anh Thành, đạp xe không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn được nhiều người coi đó là đam mê chinh phục. Phong trào đạp xe ngày càng lớn mạnh ở Hà Nội.

Anh Thành thường nhắc nhở các thành viên câu lạc bộ, thành viên trên các hội nhóm luôn thực hiện nguyên tắc khi đạp xe ra đường phải tuân thủ Luật Giao thông. Điều này trước hết đảm bảo an toàn cho bản thân, không gây nguy hiểm cho người khác và không ảnh hưởng tới cộng đồng đạp xe và những người yêu thể thao, vận động.