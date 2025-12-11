Sữa hạt Veyo Smarty - bước tiến của Vinasoy trong khoa học dinh dưỡng thực vật

Những năm gần đây, dinh dưỡng thực vật ngày càng được phụ huynh lựa chọn nhiều hơn nhờ tính lành tính, tự nhiên và thân thiện với sức khỏe lâu dài của trẻ. Tuy nhiên, dù nhu cầu tăng nhanh, ngành sữa hạt tại Việt Nam vẫn còn khá mới, đối mặt với không ít rào cản về công nghệ và nghiên cứu chuyên sâu.

Vì vậy, thị trường gần như trống vắng các sản phẩm dinh dưỡng thực vật được thiết kế đặc thù như hỗ trợ miễn dịch, phát triển trí não, tăng chiều cao...

Việc tạo ra một công thức sữa hạt vừa đảm bảo dinh dưỡng theo chuẩn khoa học, vừa phù hợp thể trạng và hành vi vị giác của trẻ em Việt đòi hỏi doanh nghiệp phải sở hữu nền tảng nghiên cứu bài bản, công nghệ hiện đại và sự am hiểu sâu về dinh dưỡng từ thực vật. Đây cũng là lợi thế khiến Vinasoy trở thành một trong số rất ít thương hiệu có thể bước vào lĩnh vực này một cách tự tin.

Hành trình chuyên tâm gần ba thập kỷ

Gần 30 năm miệt mài phát triển một lĩnh vực duy nhất - dinh dưỡng thực vật - đã tạo nên dấu ấn rất riêng của Vinasoy. Từ một thương hiệu gắn liền với sữa đậu nành, Vinasoy dần trở thành “chuyên gia dinh dưỡng thực vật” với thị phần chiếm đến 90% ngành sữa đậu nành Việt Nam.

Thay vì mở rộng dàn trải, doanh nghiệp chọn cách đi sâu, nghiên cứu nghiêm túc và phát triển lâu dài các sản phẩm từ thực vật. Chiến lược “chuyên tâm” này đã giúp Vinasoy xây dựng nền tảng khoa học vững chắc để tiến vào những ngách mới, trong đó có dinh dưỡng thực vật dành cho trẻ em - lĩnh vực vẫn còn ít thương hiệu khai phá.

Vinasoy với hành trình gần 3 thập kỉ kiên trì phát triển nền dinh dưỡng thực vật Việt Nam (Ảnh: Vinasoy).

Năng lực khoa học và công nghệ - nền tảng khác biệt của Vinasoy

Để tạo ra một sản phẩm sữa hạt đủ tốt cho trẻ, Vinasoy không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và công nghệ. Trung tâm Nghiên cứu dinh dưỡng thực vật VSAC là nơi các chuyên gia phân tích từng loại hạt từ yến mạch, óc chó đến đậu nành để hiểu sâu về dưỡng chất, cách hấp thu và lợi ích sinh học với trẻ em Việt.

Công nghệ sản xuất của Vinasoy cũng cho thấy cách doanh nghiệp đặt chất lượng làm trọng tâm. Quy trình nghiền nguyên hạt từ châu Âu giúp giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng tự nhiên của hạt. Công nghệ enzyme hóa yến mạch khiến dưỡng chất trong yến mạch dễ hấp thu hơn, đồng thời giảm nhu cầu nước và năng lượng trong sản xuất - điều mà nhiều phụ huynh quan tâm khi nói đến “dinh dưỡng bền vững”. Toàn bộ hệ thống được vận hành trong nhà máy đạt chuẩn ISO, HACCP và FSSC 22000, bảo đảm chất lượng ổn định cho từng sản phẩm.

Cập nhật tiêu chuẩn quốc tế và nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng

Không chỉ chú trọng công nghệ, Vinasoy còn chủ động cập nhật tiêu chuẩn quốc tế khi trở thành thành viên của Hiệp hội Thực phẩm có nguồn gốc thực vật (PBFA). Điều này giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng khoa học mới của ngành hàng trên thế giới.

Nguồn nguyên liệu của Veyo Smarty cũng được lựa chọn rất kỹ. Óc chó Mỹ giàu Omega-3 ALA - dưỡng chất đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có lợi cho trí não, tim mạch và sức khỏe tiêu hóa của trẻ. Yến mạch châu Âu cung cấp chất xơ hòa tan Beta-glucan giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Tất cả đều là nguyên liệu không biến đổi gen, phù hợp với xu hướng ăn sạch - uống sạch, đồng thời đáp ứng tiêu chí sản xuất bền vững mà Vinasoy theo đuổi.

Veyo Smarty - bước tiến mới hướng đến trẻ em Việt

Sau thời gian dài nghiên cứu, Vinasoy phát triển Veyo Smarty như một giải pháp dinh dưỡng thực vật dành riêng cho trẻ em. Công thức kết hợp yến mạch và óc chó được xây dựng theo các tiêu chí khoa học: đạm thực vật dễ hấp thu, Omega-3 ALA từ óc chó kết hợp DHA từ tảo biển hỗ trợ trí não, cùng canxi, vitamin A, B6 và các khoáng chất cần thiết cho xương và mắt. Chất xơ tự nhiên trong sản phẩm cũng giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt hơn - điều rất quan trọng ở nhóm tuổi học đường.

Sữa Veyo Smarty mới với các dưỡng chất từ hạt óc chó, yến mạch tiếp sức trí não và phát triển toàn diện cùng thế hệ trẻ em Việt (Ảnh: Vinasoy).

Hương vị “sữa trên nền sữa hạt” được phát triển dựa trên nghiên cứu hành vi vị giác của trẻ em Việt. Sự kết hợp giữa vị quen thuộc của sữa và mùi thơm nhẹ của hạt giúp trẻ dễ uống hơn, đồng thời giảm cảm giác “ngán” thường gặp ở sữa hạt truyền thống. Veyo Smarty phù hợp cho trẻ 6-11 tuổi và mở rộng cho 12-15 tuổi - nhóm tuổi có nhu cầu lớn về năng lượng và khả năng tập trung.

Với hương vị gần gũi dễ sử dụng, Veyo Smart đồng hành cùng trẻ em trong các hoạt động ở trường học (Ảnh: Vinasoy).

Veyo Smarty không chỉ là một sản phẩm mới mà là kết quả của hành trình dài mà Vinasoy bền bỉ theo đuổi: đưa dinh dưỡng thực vật tiến gần hơn với đời sống và nhu cầu của trẻ em Việt. Với nền tảng nghiên cứu vững chắc, công nghệ hiện đại và tư duy phát triển bền vững, Vinasoy đang mở ra một chuẩn mới cho sữa hạt trẻ em - tự nhiên, lành tính và phù hợp với sự phát triển của thế hệ tương lai.