Ra mắt nhà bạn gái, chàng trai được 50 người xếp hàng đón

“Tôi không ngờ khoảnh khắc mình về ra mắt gia đình bạn gái lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy”, Nguyễn Đình Biên (SN 1998, quê Hà Tĩnh) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Biên cho biết, tối mùng 5 Tết (tức 21/2), anh và bạn gái hẹn nhau đi uống cà phê. Cô hẹn anh đến đón tại nhà bà. Khi tới nơi, bạn gái ngỏ ý mời anh vào nhà chơi, tiện thể chào hỏi họ hàng đang tụ họp đầu năm. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Biên vẫn không khỏi bối rối khi vừa bước vào sân đã thấy hơn 50 người, từ người già đến trẻ nhỏ, đứng chờ sẵn để gặp mặt.

Biên và bạn gái là bạn học cùng cấp 3, nhà cách nhau khoảng 4km. Tình cảm của họ bắt đầu từ năm lớp 11 và kéo dài suốt 10 năm, trải qua không ít thử thách.

“Bố cô ấy, từng phản đối rất gay gắt. Chúng tôi yêu xa, cô ấy làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, còn tôi ở quê nối nghiệp gia đình, kinh doanh thủy hải sản”, Biên chia sẻ.

Suốt nhiều năm qua, cô dì chú bác bên nhà gái luôn đứng ra vun vén, thuyết phục để hai người có cơ hội đến với nhau. Phải đến mùng 4 Tết năm nay, Biên mới chính thức nhận được cái gật đầu từ bố bạn gái.

Ngay ngày hôm sau, anh nhận được lời mời từ bạn gái mùng 6 sang ra mắt gia đình, đúng dịp đại gia đình tụ họp đông đủ theo thông lệ hằng năm.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra sớm hơn dự kiến. Tối mùng 5, sau bữa cơm tất niên bên nhà mình, bạn gái gọi Biên sang nhà ông bà chơi, nói là đi cà phê với các anh chị rồi tiện ghé qua. Trước khi vào cổng, cô thông báo trong nhà rất đông người để anh chuẩn bị.

Dù đã được báo trước, Biên vẫn không khỏi bất ngờ. Vừa bước vào sân, anh đã thấy khoảng 50 người ngồi thành hàng dài chào đón. Khi anh xuất hiện, mọi người đồng loạt vỗ tay, không khí náo nhiệt khiến chàng trai 28 tuổi có chút ngại ngùng.

“Ban đầu tôi thực sự "đứng hình", chỉ nghĩ ra mắt là gặp vài người thân thiết thôi, không ngờ lại đông đủ cả đại gia đình như vậy. Nhưng chỉ sau vài phút, mình đã thấy thoải mái hơn vì ai cũng thân thiện, cởi mở, hỏi han đủ chuyện”, Biên chia sẻ.

Biên và bạn gái có 10 năm yêu nhau trước khi ra mắt gia đình người yêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì biết hôm đó là dịp họp mặt đông đủ con cháu, Biên đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì. Tuy nhiên, anh chủ yếu mang theo tiền mệnh giá lớn và sợ không đủ bao lì xì để mừng tuổi từng cháu nhỏ. Bạn gái thấy vậy liền nói cô đã chuẩn bị thêm, cả hai sẽ cùng nhau mừng tuổi các em.

Toàn bộ khoảnh khắc “ra mắt” đặc biệt ấy được dì của bạn gái ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 4 triệu lượt xem, kéo theo hàng nghìn bình luận. Bên cạnh những lời khen ngợi về sự đông vui, ấm áp của một đại gia đình sum vầy ngày Tết, cũng xuất hiện ý kiến cho rằng màn xếp hàng chào đón và cảnh đổi tiền lì xì vô tình tạo áp lực cho chàng rể tương lai.

Trong đoạn video lan truyền, có chi tiết người thân ngỏ ý đổi tiền lẻ cho Biên. Một số cư dân mạng vì thế suy đoán rằng gia đình nhà gái “thử thách” hoặc đặt anh vào tình huống khó xử. Trước những đồn đoán này, Biên thẳng thắn lên tiếng.

“Việc đổi tiền hoàn toàn là tình cờ. Mợ của người yêu mình kinh doanh, có sẵn nhiều cọc tiền lẻ nên chủ động đề nghị đổi giúp, sợ mình lì xì toàn tiền mệnh giá lớn, sẽ tốn kém. Mình thấy hợp lý thì đồng ý đổi. Không có chuyện mọi người chuẩn bị sẵn để làm khó hay thử thách gì cả”, anh chia sẻ.

Theo Biên, buổi gặp mặt hôm đó có 53 người tham dự, chủ yếu là ông bà, cô dì chú bác và các cháu trong họ. Sau màn chào đón rộn ràng, nhiều người lớn còn lì xì ngược lại cho Biên.

Biên thừa nhận, khi đọc những bình luận tiêu cực, anh cũng không khỏi chạnh lòng. “Người ngoài chỉ nhìn thấy vài chục giây trong clip và dễ suy diễn. Nhưng tôi là người trong cuộc, tôi hiểu đó là sự háo hức và tình cảm chân thành của gia đình dành cho mình”, anh nói.

Cặp đôi ra mắt gia đình và có bữa cơm thân mật sáng mùng 6 Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều khiến Biên bất ngờ nhất không phải là số lượng người có mặt, mà chính là sự mong chờ của đại gia đình đối với chuyện tình của anh và bạn gái.

“Tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm và ủng hộ đến vậy. Cô dì chú bác đã nhiều năm thuyết phục để hai đứa có cơ hội đến với nhau. Khi được bố cô ấy đồng ý, tôi thực sự xúc động”, anh bộc bạch.

Sau buổi “ra mắt” bất ngờ tối mùng 5, sáng mùng 6, Biên có buổi gặp mặt chính thức theo đúng lời mời ban đầu.

Anh ngồi ăn cơm, trò chuyện thân mật cùng gia đình bạn gái trong không khí ấm cúng hơn. Hai bên cũng bắt đầu nhắc đến chuyện tương lai. Hiện tại, cả hai nghiêm túc bàn tính kế hoạch kết hôn, khép lại hành trình nhiều năm chờ đợi bằng một cái kết trọn vẹn.