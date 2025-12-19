Chuyện tình cầu thủ Thanh Nhàn và vợ xinh đẹp sau tin nhắn qua mạng

30 phút sau khi giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33, từ sân vận động Rajamangala ở Bangkok, cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn gọi điện báo tin vui cho bà xã Ngọc Lan và con gái ở quê nhà Tây Ninh.

Anh là người ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, khép lại trận đấu nhiều cảm xúc.

Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi kết hôn và có một bé gái đáng yêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng cầu thủ nâng niu, khoe chiếc huy chương vàng lấp lánh giữa không khí ăn mừng rộn ràng của đồng đội. Ở đầu dây bên kia, Ngọc Lan nở nụ cười, sẻ chia niềm hạnh phúc và khoảnh khắc đáng nhớ với chồng.

"Bàn thắng tối 18/12 trên đất Thái Lan rất đặc biệt trong sự nghiệp của chồng tôi. Trước trận đấu, tôi có linh cảm anh ấy sẽ ghi bàn, không ngờ điều đó đã thành sự thật", Ngọc Lan nói với phóng viên Dân trí.

Muốn bật khóc khi chồng ghi bàn thắng

Trước giờ bóng lăn, gia đình Thanh Nhàn chuẩn bị vài món ăn rồi quây quần theo dõi trận chung kết bóng đá nam. Tin tưởng U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhưng Ngọc Lan không ngờ các cầu thủ phải trải qua cuộc so tài căng thẳng đến từng giây.

Khi U22 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn ở nửa đầu hiệp 1, tâm trạng Ngọc Lan thoáng chùng xuống. Nhìn các cầu thủ đổ mồ hôi trên sân, cả gia đình tiếp tục giữ vững niềm tin đội bóng sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp.

Ở phút bù giờ hiệp 2, Thanh Nhàn nhận quả tạt của đồng đội, dứt điểm nhưng không đánh bại được thủ môn đội bạn, cả gia đình ôm đầu tiếc nuối. Vài phút sau, thủ môn U22 Thái Lan đẩy bóng ra, Thanh Nhàn ập vào cực nhanh, ghi bàn thắng bằng cú đá bồi nâng tỷ số lên 3-2 làm nức lòng người hâm mộ.

Ngọc Lan đang làm công việc liên quan đến trang điểm và mẫu ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đó, con gái thức giấc, Ngọc Lan vào phòng dỗ dành bé. Nghe tiếng hô "vào, vào" bên ngoài, cô vội vàng bế con chạy ra. Khoảnh khắc ăn mừng càng đặc biệt hơn vì chồng là người ghi bàn thắng "quý như vàng".

"Khoảnh khắc đó, tôi muốn bật khóc vì xúc động. Sau trận đấu, nhiều lần, tôi xem lại video quay bàn thắng chồng ghi được vào lưới U22 Thái Lan", Ngọc Lan chia sẻ.

Dù lịch tập luyện và thi đấu bận rộn, vợ chồng Thanh Nhàn vẫn nhắn tin hỏi thăm, động viên nhau khi có thời gian rảnh rỗi. Đây là thói quen có từ lúc mới hẹn hò.

Đến nay, Thanh Nhàn đã hơn một tháng chưa có dịp về quê. Ở nhà, Ngọc Lan và con gái mong chờ khoảnh khắc cả gia đình quây quần, cùng ăn mừng tấm huy chương vàng mà U22 Việt Nam vừa giành được.

"Hai vợ chồng chưa có dự định đi chơi. Cả nhà mong muốn sum họp bên nhau, tận hưởng niềm vui, vì gia đình là số một", cô chia sẻ.

Thanh Nhàn sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, quê Tây Ninh. Ít ai biết thuở nhỏ, anh có vóc dáng thấp bé. Bố mẹ phải mua sữa cho con trai uống nhằm cải thiện chiều cao, để đủ tiêu chuẩn luyện tập.

Từ lúc còn nhỏ, Thanh Nhàn đã bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu với đá bóng. Lên 10 tuổi, chàng trai trúng tuyển vào một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh. Thấu hiểu tình yêu của con với trái bóng, cả nhà luôn là hậu phương ủng hộ Thanh Nhàn theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

Trong mắt Ngọc Lan, cầu thủ Thanh Nhàn là chàng trai tình cảm, biết sẻ chia cùng vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua thời gian đồng hành bên nhau, mỗi lần chồng bước ra sân thi đấu là một lần Ngọc Lan không khỏi lo lắng. Cô thót tim trước những pha va chạm trên sân cỏ, sợ anh không may gặp chấn thương, ảnh hưởng đến phong độ và sự nghiệp thi đấu.

"Trước trận đấu, tôi luôn chúc chồng không bị chấn thương, còn tỷ số như thế nào đi chăng nữa cũng là kết quả của sự nỗ lực trên sân. Có lẽ ai là vợ cầu thủ cũng chung nỗi lo lắng như tôi", cô gái chia sẻ.

Yêu đương từ lần quen biết tình cờ

Quen nhau tình cờ qua mạng, Thanh Nhàn và Ngọc Lan có 3 năm yêu đương mặn nồng trước khi kết hôn.

Dù sống trong một tỉnh, hai nhà cách nhau chừng 3km, cặp đôi không quen biết nhau. Năm 2022, vô tình thấy hình ảnh của Ngọc Lan với gương mặt xinh xắn, Thanh Nhàn chủ động nhắn tin trò chuyện.

“Sau một tháng, ông xã chính thức tỏ tình đúng ngày sinh nhật của tôi. Nhận thấy anh ấy sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ, tôi gật đầu đồng ý ngay”, bà xã cầu thủ Thanh Nhàn nhớ lại.

Cô gái vẫn nhớ như in lần đầu gặp Thanh Nhàn sau quãng thời gian nhắn tin qua mạng. Ngày đó, anh xuất hiện ở chỗ hẹn với chân bị đau, bước đi chậm rãi. Trong cuộc trò chuyện, cô cảm nhận được sự ngọt ngào và dễ thương của chàng cầu thủ điển trai.

Ngọc Lan và chồng có 3 năm yêu đương trước khi cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc mới quen nhau, chàng trai quê Tây Ninh liên tiếp bị chấn thương. Những cuộc trò chuyện và lời động viên nhẹ nhàng của Ngọc Lan tiếp thêm động lực giúp nam cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

"Chồng từng nói tôi là ngôi sao may mắn của anh ấy. Ngoài đời, anh hiền lành, vui vẻ, dễ thương, biết thay đổi sau những góp ý. Tôi rất trân trọng tính cách đó", Ngọc Lan bày tỏ.

Từ ngày đầu yêu đương cho đến khi trở thành vợ chồng, cặp đôi thường xuyên phải xa nhau hơn 1.700km vì Thanh Nhàn thi đấu cho đội bóng đóng quân tại Hưng Yên, còn Ngọc Lan cùng gia đình sinh sống ở Tây Ninh.

Thừa nhận yêu xa không hề dễ dàng, bà xã của cầu thủ Thanh Nhàn cho rằng, sự tin tưởng và thấu hiểu giúp hai vợ chồng cùng nhau vượt qua những lần cãi vã, xích mích để giữ gìn hạnh phúc.

Trên sân quyết liệt trong từng đường bóng, ngoài đời Thanh Nhàn là người đàn ông của gia đình. Những ngày được về nhà với vợ con, chàng trai vào bếp, nấu vài món ăn cho gia đình thưởng thức.

Theo Ngọc Lan, chồng cô đảm đang, thường tranh làm việc nhà, không muốn vợ vất vả. Chàng cầu thủ không chỉ tháo vát mà còn có nếp sống gọn gàng, sạch sẽ.

"Sau kỳ SEA Games 33, tôi mong chồng về thăm gia đình và bố mẹ. Anh thường xuyên phải xa nhà nên khoảnh khắc sum vầy thật sự rất quý giá và đáng trân trọng", cô bày tỏ.