Quán trứ danh miền Trung nhận trăm đơn mỗi ngày nhờ lên GrabFood

Kết quả hành trình số hóa của Madam Khánh: Hơn chục triệu đồng doanh thu online mỗi ngày

Từ một tiệm nhỏ, bánh mì Madam Khánh đã trở thành thương hiệu gắn bó với phố Hội suốt hơn 40 năm qua. Dù không nằm trong khu phố cổ nhưng tiệm bánh vẫn luôn đông đúc bởi trong mắt nhiều thực khách phương xa, đến Hội An mà chưa thưởng thức một ổ bánh mì Madam Khánh thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn.

Bà Ngọc Yến, đại diện tiệm, chia sẻ: “Bánh mì Madam Khánh có hương vị đậm đà rất riêng. Nếu như ở miền Nam, bánh mì thường thiên về phần chả nhiều thì tại đây, ổ bánh được kết hợp hài hòa giữa nhiều loại nhân, trong đó có cả xá xíu, thành phần tạo nên điểm nhấn đặc trưng. Chính sự cân bằng giữa thịt, rau, nước sốt và gia vị đã giúp ổ bánh mì vừa đầy đặn, vừa dậy hương vị, khiến du khách ăn một lần là nhớ mãi”.

Lượng khách ăn tại chỗ và đặt ship (giao hàng) quá nhiều nên quán phải chuẩn bị sẵn cả chục ổ bánh mì để kịp phục vụ (Ảnh: GrabFood).

“Ở quê hương tôi có baguette, nhưng bánh mì Việt Nam ở đây mang hương vị riêng, vừa giòn vừa đậm đà. Tôi đã quay lại quán này ba lần chỉ trong một tuần”, anh David, khách du lịch người Pháp, cho biết.

Nếu như trước đây, quán chỉ phục vụ khách trực tiếp, thì từ khi hợp tác cùng GrabFood, Madam Khánh đã tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng mới, kể cả khách ở xa hoặc đặt số lượng lớn. “Có hôm một đoàn đặt hàng chục ổ qua GrabFood. Doanh thu mỗi ngày trên ứng dụng có thể đạt hơn chục triệu đồng. Điều quan trọng hơn là khách dễ dàng biết đến quán dù chưa từng tới Hội An”, bà Ngọc Yến chia sẻ.

Nhân viên quán vừa làm bánh, vừa phải liên tục kiểm tra đơn trên app để kịp xử lý lượng khách đặt hàng dồn dập (Ảnh: GrabFood).

Bánh xèo Thanh Hưng: Từ vài chục khách lẻ đến hàng trăm đơn/ngày nhờ GrabFood

Cách Hội An không xa, ở thành phố biển Đà Nẵng tại đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, một quán bánh xèo mang đậm hương vị miền Trung cũng được nhiều du khách biết đến.

Bánh xèo Thanh Hưng bắt đầu hoạt động từ năm 2018, nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc trong bản đồ ẩm thực Đà Nẵng nhờ giữ trọn hương vị truyền thống.

Điều khiến bánh xèo Thanh Hưng trở thành điểm hẹn quen thuộc chính là hương vị giòn rụm của vỏ bánh, nhân đầy đặn và chén nước chấm pha khéo. Bánh xèo ở đây có kích thước vừa phải, dễ ăn, luôn được đổ nóng ngay tại bếp nên giữ được độ thơm ngon. Giá mỗi phần ăn khoảng 10.000-25.000 đồng/suất phù hợp túi tiền sinh viên, học sinh và các gia đình.

Bánh được đổ trực tiếp ngay khi khách gọi món, vỏ bánh vàng giòn, nóng hổi (Ảnh: GrabFood).

Chủ quán, ông Thanh Hưng, kể lại: “Quán tôi mở đúng vào thời điểm dịch nên ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, khách thưa thớt. Vài tháng sau tình hình ổn định hơn vì có thể giao hàng qua GrabFood mà khách không cần tới, lượng bánh bán ra mới dần đều trở lại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ cố gắng làm hết sức, chỉ cần giữ đúng hương vị ngon thì khách sẽ tự tìm tới”.

Ông Thanh Hưng chia sẻ: “App không chỉ giúp tôi có thêm khách, mà còn hỗ trợ việc vận hành, giúp tôi dễ dàng quản lý các đơn hàng ngay trên ứng dụng GrabMerchant dành cho nhà hàng. Tôi biết rõ món nào bán chạy, chuẩn bị nguyên liệu hợp lý, tránh lãng phí. Nhiều đoàn khách du lịch giờ cũng đặt qua GrabFood chứ không chỉ ghé trực tiếp”.

Anh Thanh Hưng bận rộn với cả trăm đơn ship mỗi ngày (Ảnh: GrabFood).

Anh Minh Tuấn, khách ở Huế vào công tác, chia sẻ: “Điểm tôi thích ở quán này là bánh luôn nóng hổi, giòn rụm. Nước chấm thì đậm đà, khác hẳn nhiều nơi pha hơi ngọt. Không gian quán gần gũi, dễ chịu, cảm giác ăn như ở nhà”.

Điểm chung của Madam Khánh và Thanh Hưng không chỉ ở hương vị truyền thống, mà còn ở sự chủ động thích nghi với thay đổi. Việc “lên app” cùng GrabFood giúp các quán vừa phục vụ khách quen, vừa mở rộng tới du khách trong và ngoài nước.

Không dừng lại ở việc mở ra cơ hội kinh doanh online cho các hàng quán địa phương, GrabFood còn triển khai nhiều sáng kiến quy mô nhằm quảng bá ẩm thực Việt đến du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình truyền thông, khuyến mại hấp dẫn.

Tháng 8, Grab phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP Đà Nẵng vinh danh gần 70 nhà hàng, quán ăn địa phương tại lễ trao giải Quán trứ danh Đà Nẵng - một trong những hoạt động trọng điểm nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị ẩm thực bản địa.

Các quán ăn như Madam Khánh và Thanh Hưng - hai đại diện tiêu biểu của ẩm thực miền Trung - không chỉ được vinh danh trong chương trình mà còn góp mặt trong bộ sưu tập “Quán trứ danh” trên GrabFood, nơi người dùng và du khách có thể dễ dàng tìm thấy và trải nghiệm những hương vị đặc trưng của địa phương.

Thực khách có thể dễ dàng đặt bánh mì Madam Khánh hay bánh xèo Thanh Hưng ngay trên GrabFood (Ảnh: GrabFood).

Với bà Ngọc Yến, đại diện bánh mì Madam Khánh, giải thưởng là một dấu mốc đặc biệt: “Tôi vui vì quán nhỏ của mình được nhiều người biết đến hơn. Sau khi được vinh danh, khách nước ngoài tìm đến qua GrabFood ngày càng đông. Họ thường nói biết quán nhờ nhìn thấy trong bộ sưu tập Quán Trứ Danh trên app”.

Công nghệ có thể giúp tiếp cận khách nhanh hơn, quản lý quán thông minh hơn. Nhưng điều khiến khách quay lại, vẫn là hương vị nguyên bản và tâm huyết của người nấu.

Nhờ sự đồng hành của GrabFood, những món ăn tưởng chừng chỉ gắn với góc phố nhỏ giờ đã trở thành “đại sứ ẩm thực” miền Trung. Đó là cách bánh mì Madam Khánh và bánh xèo Thanh Hưng vừa giữ hồn xưa, vừa bắt nhịp hiện đại để hương vị Việt Nam ngày càng vươn xa.