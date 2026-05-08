Quán ăn đặc biệt ở Cần Thơ: Cứ đến là ăn, thanh toán bằng nụ cười

Tại số 12A, đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, TP Cần Thơ, một quán mì đặc biệt đã trở thành điểm tựa ấm áp cho những người lao động nghèo.

Quán mì "0 đồng" của vợ chồng bà Huỳnh Hồng Tuyết (60 tuổi) và ông Nguyễn Minh Trung (60 tuổi) không chỉ cung cấp những bữa ăn miễn phí mà còn lan tỏa tình người giữa lòng thành phố.

Bảy ngày bảy món, ấm lòng người nghèo

Với tấm biển đơn sơ "Quán mì 0 đồng", nơi đây đã sưởi ấm biết bao trái tim. Mỗi vị khách đến đều được chủ quán tiếp đãi nhiệt tình, chu đáo với phương châm "vui lòng khách đến - vừa lòng khách đi", dù không nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Bà Tuyết chủ quán đang phục vụ khách miễn phí (Ảnh: Việt Hằng).

Bà Huỳnh Hồng Tuyết cho biết quán bắt đầu mở từ ngày 20/5/2025. Ban đầu, vợ chồng bà chỉ định làm một bình trà 40 lít và phát bánh mì miễn phí. Tuy nhiên, nhận thấy bánh mì khô khó ăn trong thời tiết nắng nóng, ý tưởng mở quán mì dần hình thành.

Từ những tô mì gói đơn giản với trứng cút và xúc xích, ông Nguyễn Minh Trung đã đề xuất cải thiện chất lượng bằng cách hầm xương, thịt bằm để có nước dùng ngon hơn.

"Từ lúc cải thiện chất lượng mì, bà con kéo đến ăn ngày một đông. Ban đầu chỉ 50 tô mì, nhưng sau đó nhờ các phương tiện truyền thông biết đến và đăng tải, tới nay mỗi ngày trung bình chúng tôi phát gần 200 bát. Quán đã có những khách quen cố định, cứ tới giờ họ sẽ đến chờ để được thưởng thức", bà Tuyết vui vẻ kể.

Để tránh sự nhàm chán, thực đơn của quán được thay đổi luân phiên. "Có hôm tôi sẽ nấu bánh canh giò heo, có hôm tôi lại đổi qua làm bún mắm, bảy ngày bảy món khác nhau, miễn sao mọi người đến đây ăn no là tôi vui rồi", bà Tuyết chia sẻ.

Mỗi phần ăn đầy đặn, chất lượng, cứ ăn hết là được cho thêm (Ảnh: Việt Hằng).

Quán mở cửa từ 11h trưa đến 12h tối. Dù có những hôm dọn dẹp đến 1h sáng, vợ chồng bà Tuyết vẫn luôn vui vẻ chào đón khách vào sáng hôm sau.

Ông Huỳnh Văn Bảy (70 tuổi), một khách "ruột" từ những ngày đầu, chia sẻ: "Vì tuổi đã già, không còn đủ sức đi làm kiếm tiền nên mỗi ngày tôi đều sẽ đến quán để được cho một phần ăn miễn phí. Dạo trước khi chưa biết tới quán, tôi chỉ ăn bánh mỳ để sống qua ngày, từ hồi tới đây ngày nào tôi cũng được ăn no mà chẳng lo về giá.

Tôi biết ơn ông bà chủ quán lắm, cơm hết lại cho thêm, còn chu đáo bỏ sẵn tắc với mắm trên bàn để tự nêm nếm cho vừa khẩu vị. Đặc biệt là quán rất sạch sẽ, mỗi khi ăn xong tôi sẽ mang bát lại gần đó để rửa".

Mỗi khách hàng nơi đây đều thanh toán bằng những nụ cười (Ảnh: Việt Hằng).

Bà Nguyễn Thị Hương (51 tuổi), người bán vé số, xúc động kể: "Tôi đến đây ngoài được phát phần ăn miễn phí, còn bởi vì chủ quán nơi này rất có tình người. Cô chủ quán nhớ răng tôi kém, không ăn được xương nên chỉ toàn cho phần thịt, tôi cảm ơn nhiều lắm".

Không nhận tiền, chỉ nhận tấm lòng

Ông Trung cho biết, để duy trì quán, vợ chồng ông đã đầu tư gần 50 triệu đồng vào thiết bị gia dụng, chưa kể tiền điện, ga và các khoản phát sinh khác. "Gia đình làm kinh doanh khách sạn nên có đồng ra đồng vào, dù đôi lúc hơi quá sức nhưng vợ chồng tôi vẫn trụ được", ông Trung chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất là thiếu nhân lực khi lượng khách tăng gấp 4 lần. May mắn, con trai ông bà thường xuyên phụ giúp khi rảnh, giúp quán duy trì hoạt động ổn định.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, ông Trung và bà Tuyết kiên quyết không nhận tiền từ các mạnh thường quân. Thay vào đó, họ vui mừng khi nhận được sự ủng hộ bằng hiện vật như mì, gạo, gia vị, rau củ. Những món quà nhỏ bé này tiếp thêm sức mạnh, động lực để họ tiếp tục duy trì quán mì 0 đồng đầy ý nghĩa.

Ngoài quán mì, cứ mỗi ngày rằm, vợ chồng ông bà còn nấu gần 400 suất cơm chay phát miễn phí. "Ngoài ra tôi còn in sẵn 100 phiếu gạo, mỗi chiều tôi đi quanh quanh thấy ai khổ là phát cho họ, chỉ cần mang phiếu tới dù là cách bao lâu vẫn sẽ được nhận một túi gạo nặng 5kg", ông Trung chia sẻ.

Tiếng lành đồn xa, quán mì 0 đồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người lao động nghèo, từ người bán vé số, công nhân quét rác, nhặt ve chai đến học sinh, sinh viên. Mỗi phần ăn nhỏ bé chứa đựng ý nghĩa lớn lao, giúp bà con cảm thấy được sẻ chia và an ủi giữa cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn.