Nhận đền bù 138 triệu đồng/m2

Trở về từ hội nghị khen thưởng và chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian quốc lộ 1A của phường Hoàng Liệt (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, ở 168 Ngọc Hồi) và chồng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến căn nhà thuê cách đó khoảng 1km.

Trên con phố gia đình sinh sống, nhiều gia đình cũng tất bật vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ dần các hạng mục công trình nhà ở, cửa hàng… để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Chị Thủy và chồng chung tay cùng dự án trọng điểm, hy vọng tuyến đường mới sẽ khang trang, thuận tiện hơn (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Rời xa ngôi nhà 5 tầng mới xây dựng cách đây 4 năm, chị Thủy chia sẻ, gia đình có nhiều tiếc nuối. Vợ chồng chị từng nghĩ sẽ sinh sống ở đây trọn đời cho đến khi nhận thông tin về dự án mở rộng quốc lộ 1A.

"Biết nhà nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng, mẹ chồng tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi và chồng cũng lo lắng, nhưng rồi động viên nhau dần ổn định tâm lý", chị Thủy chia sẻ.

Theo chị Thủy, sau khi kết hôn, chị chuyển về sống ở số 168 Ngọc Hồi, trên khu đất rộng 120m2 của gia đình chồng. Sau này, nơi ở này được mẹ chồng chia làm đôi cho gia đình của 2 con.

Năm 2022, mẹ chồng chị dành khoản tiền lớn cùng nhiều tâm huyết xây ngôi nhà 5 tầng trên diện tích 60m2. Bà kỳ vọng căn nhà sẽ là nơi an dưỡng tuổi già bên các con, các cháu.

Theo người con dâu, bà chăm chút từng hạng mục, lựa chọn những vật liệu tốt nhất. Trong nhà, nội thất được sắm sửa đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhờ xây dựng khang trang nên gia đình cho thuê được mặt bằng tầng 1, thu về hơn 4 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền giúp mẹ chồng chị có thêm tích lũy cho tuổi xế chiều.

Các hộ dân ở phường Hoàng Liệt làm thủ tục nhận tiền đền bù (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Căn nhà là nơi sinh sống của 6 thành viên, gắn với nhiều kỷ niệm của mẹ chồng tôi. Mẹ đã vất vả cả đời để gây dựng, chăm lo cho con cháu nên khi phải rời đi, bà rất trăn trở", chị Thủy nói.

Sau khi nghe thông báo về dự án, gia đình chị Thủy tham gia các buổi gặp gỡ, đối thoại, chia sẻ tâm tư với các đơn vị, ban ngành của phường Hoàng Liệt. Từ đó, họ hiểu hơn về ý nghĩa của dự án trọng điểm quốc gia này, đồng thuận chung tay vì sự phát triển chung.

Về phương án đền bù cho diện tích 60m2, chị Thủy chia sẻ, gia đình nhận được số tiền hơn 9 tỷ đồng gồm tiền đền bù đất đã nhân đôi (khoảng 138 triệu đồng/m2) và giá trị công trình trên đất.

Ngoài ra, theo quy định, gia đình chị sẽ được mua đất tái định cư, diện tích 80m2 để xây dựng cuộc sống mới. Khoảng thời gian này, họ còn nhận được khoản hỗ trợ tạm cư để thuê nhà, ổn định sinh hoạt trong thời gian chờ bàn giao đất tái định cư.

Nhận tiền đền bù đem trả nợ, lên kế hoạch an cư

Cũng như gia đình chị Thủy, vợ chồng ông Nguyễn Văn Trung và bà Mai Thị Tuyết Vân phải rời xa căn nhà tâm huyết cả đời khi nơi đây nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án.

Bà Vân (56 tuổi), từng công tác tại trạm y tế xã Tam Hiệp (cũ), còn ông Trung là công nhân Công ty Phân bón Văn Điển. Trước năm 2020, vợ chồng cùng các con sống trong căn nhà của bố mẹ tại khu tập thể cũ.

Vợ chồng bà Tuyết Vân cũng như nhiều hộ khác được đền bù gấp đôi theo chính sách đặc thù (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau nhiều năm chắt chiu, hai vợ chồng mới có điều kiện mua mảnh đất rộng 50m2 với mức giá hơn 3 tỷ đồng. Một năm sau, ông bà xây căn nhà với chi phí 1 tỷ đồng làm nơi sinh sống cho 6 nhân khẩu.

"Để có căn nhà khang trang, vợ chồng tôi phải tính toán từng chút một. Trước ngày khởi công, chúng tôi tiết kiệm thu nhập hàng tháng, mua gạch tích trữ, không dám chi tiêu vào những việc khác", ông Trung chia sẻ.

Ngày biết tin căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng, vợ chồng bà Vân cũng có chút thẫn thờ. Đây là tài sản được hai người dành dụm, vun đắp suốt nhiều năm.

"Dẫu vậy, chúng tôi hiểu, Nhà nước cần đất để triển khai dự án trọng điểm, mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Nam nên đồng tình, ủng hộ. Chúng tôi mong con đường sớm hoàn thành, khang trang hơn, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện", bà Vân chia sẻ.

Như gần 200 hộ dân trên địa bàn phường, gia đình bà Vân được tái định cư bằng đất và nhận khoản đền bù có mức tiền đất được nhân đôi. Tổng số tiền đền bù bà được nhận là gần 5 tỷ đồng. Bà Vân dành 200 triệu đồng trả nốt khoản nợ xây nhà, phần còn lại bà gửi ngân hàng để chuẩn bị cho kế hoạch an cư.

Dự kiến, gia đình sẽ được mua đất tái định cư tại khu vực thuộc 2 xã Bình Minh - Tam Hưng, cách nơi ở hiện tại khoảng 17km. Trong thời gian chờ đợi, họ thuê căn nhà 3 tầng tại khu tập thể Văn Điển làm nơi chứa đồ đạc, với mức giá 5 triệu đồng/tháng.

Dù tiếc nuối khi rời xa căn nhà cũ, các hộ gia đình vẫn ủng hộ việc mở rộng đường giao thông (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Vợ chồng tôi phải tìm hiểu nhiều nơi, cân nhắc kỹ rồi mới chọn được căn nhà có vị trí tương đối thuận tiện, phù hợp với điều kiện kinh tế. Trước mắt, đồ đạc từ nhà cũ được chuyển tạm sang nơi thuê, chờ đến ngày chính thức di dời", ông Trung chia sẻ.

Rời không gian mang lại cảm giác ấm áp, người đàn ông trầm ngâm chia sẻ, nơi ấy, từng góc nhà, từng món đồ gợi nhắc về quãng thời gian vất vả, chắt chiu của vợ chồng ông.

Bên cạnh đó, điều khiến ông Trung lưu luyến nhất khi phải rời nơi ở cũ là tình cảm gắn bó của những người hàng xóm. Phần lớn người dân trong ngõ đều trải qua nhiều khó khăn nên luôn đùm bọc, sẻ chia trong cuộc sống thường ngày.

Hy vọng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn

Nhiều hộ dân được hỏi cho hay, khi di dời khỏi phố Ngọc Hồi, họ không chỉ chia tay căn nhà đã gắn bó nhiều năm, mà còn đối diện với với những thay đổi về công việc, học tập.

Bà Kim Ngọc (ở 152 Ngọc Hồi) tâm sự, căn nhà 2 tầng, rộng 36m2 của gia đình bà nằm trọn trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Đây là nơi ở của 6 thành viên thuộc hai thế hệ, gồm vợ chồng bà, con trai, con dâu và các cháu.

Khi biết thông tin về dự án hồi đầu năm, bà Ngọc không tránh khỏi tâm trạng bâng khuâng bởi căn nhà đã gắn bó với gia đình gần 30 năm.

"Nhà đã ở lâu nên rời đi ai cũng buồn. Nhưng Nhà nước đã có chủ trương giải phóng mặt bằng thì gia đình đồng thuận, chấp hành", bà Ngọc chia sẻ.

Với phương án tái định cư, gia đình bà Ngọc sẽ được mua một suất đất 80m2 để xây nhà (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo quy định, bà Ngọc nhận được 5 tỷ đồng bồi thường đất và công trình xây dựng. Ngoài ra, gia đình được hỗ trợ tạm cư 40 triệu đồng. Với phương án tái định cư, gia đình sẽ được mua một suất đất 80m2 để xây nhà.

Người phụ nữ cho hay, việc thay đổi nơi ở sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc của bà và các con. Sau khi nghỉ hưu, bà Ngọc đi làm thêm ở phố Bạch Mai cách nhà khoảng 5km.

Con trai bà làm việc ở sân bay Nội Bài, thường ngày di chuyển đã khá xa. Nếu nhà chuyển về khu tái định cư cách Ngọc Hồi gần 20km, quá trình đi làm mỗi ngày chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều.

Theo bà Ngọc, ngôi nhà cũ là nơi sinh sống của vợ chồng bà và vợ chồng con trai (vốn đã đủ điều kiện tách hộ). Bởi vậy, ngoài suất tái định cư lần một, gia đình đã làm đơn đề nghị được xem xét thêm một suất tái định cư lần hai để có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

"Nếu được, chúng tôi rất mong được xem xét hỗ trợ mua một căn chung cư quanh đây, diện tích không cần quá lớn để con cái có chỗ ở, không xáo trộn quá lớn về công việc, học tập", người phụ nữ bày tỏ.

Trước mắt, gia đình bà tạm chuyển đến ngôi nhà thuê cách nhà cũ 500m để công việc, học tập của các thành viên không bị xáo trộn quá nhiều.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết, liên quan đến dự án trục không gian quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt có 194 hộ dân và 7 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng.

"Đối với đất ở, những trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đủ điều kiện bồi thường hợp pháp được áp dụng hệ số bồi thường gấp đôi theo chính sách đặc thù", ông Hải nói.

Trong đó, khu vực có mức đền bù cao nhất là khoảng 69,1 triệu đồng/m2, áp dụng hệ số bồi thường nhân đôi sẽ lên đến 138,2 triệu đồng/m2.

"Diện tích thu hồi lớn nhất của một hộ dân trên địa bàn vào khoảng hơn 200m2, dự kiến số tiền bồi thường có thể hơn 20 tỷ đồng", ông nói.

Hàng trăm căn nhà tại các phường Bạch Mai, Kim Liên, Tương Mai.... của Hà Nội đang được khẩn trương phá dỡ, giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A (Ảnh: Thành Đông).

Theo ông Hải, phương án bồi thường được xây dựng sau quá trình lấy ý kiến của người dân và tổ chức đối thoại trực tiếp. Các ban ngành của phường đã phối hợp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, mục đích để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhờ được quan tâm thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với quy định, nên người dân dần tự nguyện bàn giao mặt bằng để đảm bảo thời gian thi công của dự án.

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, sự đồng lòng, chung tay và trách nhiệm của người dân, cùng tinh thần đồng hành, thấu hiểu của chính quyền đã giúp phường thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các ban ngành của phường luôn tạo điều kiện tốt nhất, hạn chế tối đa những khó khăn phát sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bỏ lại sau lưng những tiếc nuối, nhiều hộ dân phường Hoàng Liệt cho biết, họ kỳ vọng cuộc sống ở nơi ở mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp.

Gia đình chị Nguyễn Thu Thủy dự kiến sẽ xây ngôi nhà 5 tầng sau khi được nhận đất tái định cư. Chuyển về đây sinh sống, chị Thủy có thể rút ngắn khoảng cách đến nơi làm việc ở khu vực Thanh Oai, thay vì phải di chuyển 20km mỗi ngày như hiện tại.

Người phụ nữ cũng cho biết thêm, tư tưởng của mẹ chồng chị đã thoải mái hơn. "Tôi cũng động viên mẹ, nhà mới có diện tích rộng hơn, đường xá sạch sẽ, giao thông thuận tiện, cuộc sống sau này có thể còn tốt hơn. Mẹ cứ yên tâm", chị Thủy nói.