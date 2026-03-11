Con đường hoa kèn hồng đẹp nhất miền Tây khiến du khách mê mẩn tạo dáng

Tháng 3 hằng năm, đường Hùng Vương dài hơn 1km dẫn vào khu hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trước đây, nay là xã Phú Tâm, TP Cần Thơ, lại là tâm điểm thu hút đông người đến tham quan, chụp ảnh bởi nơi đây có 160 cây kèn hồng trổ hoa rực rỡ, lay động lòng người.

Quanh năm, cây kèn hồng xanh lá, nhưng cứ sau Tết Nguyên đán, loài cây này rụng lá và trổ ra những bông hoa xinh đẹp, dù ngắm ở bất kỳ góc độ nào cũng toát lên nét thơ mộng trữ tình.

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ và còn có tên khác là hoa chuông hồng. Loài hoa này có màu tím, hơi phớt hồng tựa như màu hoa anh đào. Tại Việt Nam, loài thực vật này được trồng phổ biến làm cây công trình, điểm tô đường sá.

Hoa kèn hồng năm nay có nhiều sắc độ từ hồng nhạt đến hồng đậm, một số cây còn có sắc hoa trắng.

Khoảng 16-18h mỗi ngày là khung giờ đẹp và phù hợp nhất để check-in ở con đường kèn hồng vì nắng đã dịu kèm không khí mát mẻ vì thế đông đảo du khách chọn thời điểm này để tham quan.

Các nữ du khách xinh tươi trong chiếc áo bà ba chụp ảnh dưới tán kèn hồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (40 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) cho biết: "Hàng năm cứ đến mùa hoa kèn hồng, tôi thường rủ bạn bè đi chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Năm nay hoa trổ nhiều, khách đến tham quan đông hơn".

Lao động tự do có thêm thu nhập nhờ bán hàng rong dọc theo con đường hoa kèn hồng.

Nhờ có hình dáng cao lớn cùng với tán cây phát triển rộng nên cây kèn hồng được trồng nhiều nơi để làm cây cảnh che bóng mát, giảm thiểu tác động của tia UV đối với sức khỏe và góp phần thanh lọc không khí.

Đoạn đường di chuyển từ nội ô TP Cần Thơ đến con đường kèn hồng ở xã Phú Tâm mất hơn một giờ di chuyển. (Ảnh: Google map).