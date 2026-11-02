Trưa 2/11, hàng trăm người dân từ phường Trị An và các khu vực lân cận TP Đồng Nai đã đổ xô về chân đập hồ Trị An để tham gia hoạt động bắt cá, sau khi Công ty Thủy điện Trị An đóng xả tràn.

Nhiều người dân đã may mắn bắt được những con cá "khủng", trong đó có cá mè nặng gần 20kg và nhiều loại cá khác như cá tra, cá lăng, cá trắm với trọng lượng từ 10kg đến 15kg.

Theo người dân địa phương, việc Công ty thủy điện Trị An đóng xả tràn kéo dài hơn một tháng đã khiến lượng cá tập trung tại khu vực chân đập nhiều hơn so với các đợt trước.

Trước thời điểm đóng đập, rất đông người dân đã tập trung tại chân đập hồ Trị An, chuẩn bị sẵn sàng các ngư cụ như chài, lưới, vợt lưới, cùng với thuyền phao, ghe nhỏ, lốp ô tô để tham gia bắt cá.

Đúng 12h trưa, khi Công ty Thủy điện Trị An đóng tràn, mặt nước dưới chân đập nhanh chóng rút về hạ nguồn, để lộ ra các bãi đá và bụi cây.

Dòng người đông đảo đã tràn xuống khu vực này để bắt cá.

Anh Lê Văn Quý (phường Trị An) chia sẻ, đây là đợt đóng đập tràn đầu tiên trong năm sau hơn một tháng xả lũ liên tục, nên lượng cá năm nay rất dồi dào, đặc biệt là cá mè và cá lăng có trọng lượng lớn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đã được huy động túc trực dưới chân đập hồ Trị An.

Hồ Trị An, công trình thủy điện lớn nhất phía Nam, không chỉ đóng góp vào lưới điện quốc gia mà còn có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Nhà máy thủy điện Trị An, khánh thành năm 1991, hiện có tổng công suất thiết kế 400MW với bốn tổ máy. Dự kiến đến quý 1/2025, nhà máy sẽ bổ sung thêm hai tổ máy với công suất 200MW.