Lo con ăn thịt bẩn, bà mẹ 10 năm dậy từ 5h nấu cơm cho con mang đi học

Con học trường 10 triệu đồng/tháng, mẹ vẫn lo bữa ăn không an toàn

Thông tin 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn vào 26 trường học công lập, bếp ăn mầm non khiến dư luận xôn xao. Trên nhiều diễn đàn, không ít phụ huynh cho hay, suốt nhiều năm đã tự chuẩn bị bữa ăn cho con như một cách kiểm soát rủi ro, dù phải đánh đổi thời gian và công sức.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đỗ Linh (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, đã duy trì thói quen nấu cơm cho các con mang đi học gần 10 năm nay. Việc chị tự tay chuẩn bị cho các con mỗi bữa trưa xuất phát từ mong muốn đảm bảo an toàn thực phẩm và tiết kiệm chi phí.

Cứ 5h30 hàng ngày, chị Linh lại dậy chuẩn bị đồ ăn cho các con mang đi học (Ảnh: Hồng Anh).

Chị Linh kể, hai con gái lớn (năm nay học lớp 8 và lớp 12) từng vài lần bị đau bụng khi ăn bữa trưa ở trường, vào những năm học lớp 2, lớp 3. Chị Linh phỏng đoán, có thể do thực phẩm ở trường không đảm bảo, nhất là vào những ngày hè nên quyết định tự nấu cơm cho con mang đi học để yên tâm hơn. Tính đến nay, chị duy trì thói quen này được gần 10 năm.

Các con của chị Linh đều học ở trường tư, mức học phí trung bình của mỗi con gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Điều kiện cơ sở vật chất, bếp ăn bán trú tốt, song người mẹ vẫn không an tâm vì nỗi lo thực phẩm bẩn.

Theo chị Linh, việc chuẩn bị bữa ăn cho các con không quá phức tạp nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý. Thực phẩm thường được sơ chế, tẩm ướp từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ cần chế biến nhanh trong khoảng 30-45 phút là hoàn tất. Thực đơn chủ yếu là các món quen thuộc như thịt kho, cá kho, canh rau hoặc đồ nướng, tùy theo khẩu vị của từng con.

Để đảm bảo chất lượng bữa ăn, chị Linh đầu tư hộp cơm giữ nhiệt chuyên dụng. “Tôi chọn loại hộp ủ nóng của Nhật Bản, giá khoảng 1 triệu đồng. Dù chi phí cao hơn một chút nhưng bù lại, cơm trưa của con vẫn giữ được độ ấm, không bị ôi thiu, kể cả mùa hè”, chị chia sẻ.

Hai con lớn của chị đã quen với việc mang cơm từ nhiều năm nay và không còn ăn bán trú tại trường. Theo chị, dù con học ở đâu, chị vẫn ưu tiên tự chuẩn bị bữa ăn cho con để chủ động kiểm soát dinh dưỡng và vệ sinh.

“Có thể vất vả hơn một chút, nhưng đổi lại mình yên tâm. Khi tự tay chuẩn bị, mình biết con ăn gì, ăn bao nhiêu, chất lượng ra sao”, chị nói.

Vợ chồng chị Linh còn có một bé trai đang học lớp 1 tại một trường tư thục. Vì lo con không biết cách bảo quản và sử dụng hộp cơm nên chị vẫn để con ăn bán trú tại trường.

Hiện tại, chị dự định khi con nhỏ lên lớp 2 hoặc lớp 3, chị sẽ chuẩn bị cơm cho con mang đi học giống các chị. Với người mẹ này, đây không chỉ là thói quen mà còn là cách chăm sóc con một cách chủ động giữa những lo ngại về an toàn thực phẩm hiện nay.

Giống như chị Linh, chị Trần Hòa (ở khu đô thị Ecopark, Hưng Yên) cũng dậy sớm mỗi sáng để tự tay chuẩn bị những hộp cơm thơm ngon cho con.

Ban đầu, người mẹ chỉ muốn kiểm soát việc ăn uống của con, nấu cho con những món hợp khẩu vị. Nhưng sau này, khi xuất hiện nhiều thông tin về thực phẩm không đảm bảo, chị càng thấy lựa chọn của mình là đúng.

Một bữa cơm trưa của con chị Hòa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi ngày, chị dậy từ 5h để nấu ăn. Thực phẩm được sơ chế từ trước theo tuần để tiết kiệm thời gian. Các món ăn chủ yếu là cơm nhà quen thuộc như thịt kho, gà rang, trứng… hạn chế đồ chiên rán.

Theo chị, việc mang cơm đi học không quá phức tạp nếu biết cách bảo quản. Hộp cơm cần được rửa sạch, tráng nước nóng, để khô trước khi sử dụng. “Con tôi mang cơm đi học gần 2 năm nay, chưa lần nào bị ôi thiu”, chị cho biết.

Mỗi sáng, cậu bé lớp 4 đến trường cùng hộp cơm của mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thói quen nhiều năm đổi lấy sức khỏe và sự an tâm

Trong khi đó, với chị Cao Hương Huệ (Hà Nội), việc nấu cơm cho con mang đi học đã trở thành thói quen nhiều năm.

Do trường cấp 2, cấp 3 của con chị Huệ không có ăn bán trú hay căng tin, chị duy trì việc chuẩn bị bữa trưa mỗi ngày cho con mang theo để con không phải ăn tại các quán hàng xung quanh trường trước khi vào học buổi chiều.

“Tôi nấu cơm cho con để đảm bảo sạch sẽ, đủ chất và hợp khẩu vị của con, đồng thời cũng tiết kiệm và chủ động hơn”, chị Huệ chia sẻ.

Để thực phẩm không bị hỏng trong mùa hè, chị đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn nguyên liệu. Rau xanh được ưu tiên các loại dễ bảo quản như rau ngót, cải… Chị cũng hạn chế nấu món dễ gây mùi như cá. Thức ăn sau khi nấu được làm nguội bớt trước khi cho vào hộp.

Theo chị Huệ, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thực phẩm phải tươi. “Chỉ cần đảm bảo khâu này và vệ sinh hộp đựng tốt thì cơm mang đi là lựa chọn an toàn nhất”, chị nói.

Hộp cơm của chị Huệ chuẩn bị cho con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua trăn trở của những bà mẹ trên có thể thấy, mất vệ sinh an toàn thực phẩm là nỗi lo thường trực với nhiều phụ huynh. Bởi vậy, nhiều người chấp nhận dậy từ 4-5h để nấu nướng, đảm bảo cho con có những bữa ăn ngon miệng, sạch sẽ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để làm như vậy. Với trẻ mầm non hoặc những trường hợp trẻ quá nhỏ mới lớp 1, lớp 2, phụ huynh buộc phải đặt niềm tin vào nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học, không chỉ dừng ở quy trình, giấy tờ mà cần sự minh bạch, giám sát thực chất.