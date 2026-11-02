Người cha tự hào về con

Theo Sở Cảnh sát Oberlin (Mỹ), thi thể của vị giáo sư gốc Việt Pipo Nguyen-Duy, 64 tuổi và vợ là bà Trần Thị Phong, 56 tuổi, được phát hiện tại nhà riêng ngoài khuôn viên trường Oberlin sáng 28/10.

Ông nằm ở tầng một, còn bà Phong ở tầng hai. Cả hai đều trúng nhiều phát đạn. Nghi phạm được cảnh sát xác định ban đầu là Asia Nguyen-Duy (trước đây sử dụng tên gọi Daniel Jones), 31 tuổi, sống tại Ashland, bang Oregon. Người này vốn là con trai riêng của ông Duy.

Được biết, giáo sư Duy có 2 con trai gồm Asia Nguyen-Duy và một người con 28 tuổi.

Giáo sư Duy và vợ (Ảnh: Pipo Nguyen-duy).

Theo truyền thông Mỹ, trước khi vợ chồng giáo sư gốc Việt Pipo Nguyen-Duy qua đời, những hình ảnh được ông và các con chia sẻ trên mạng xã hội từng ghi lại nhiều khoảnh khắc gần gũi.

Asia sống tại bang Oregon. Trước đây, người này có tên Daniel Jones. Năm 2025, nghi phạm đổi tên thành Asia Nguyen-Duy. Hiện cơ quan điều tra chưa xác định được động cơ gây án. Trước thông tin này, mẹ ruột của Asia từ chối bình luận

Trong khi đó, người con trai thứ 2 của giáo sư Duy được cho là có mối quan hệ thân thiết với cha và mẹ kế. Năm 2025, hai cha con từng có chuyến du lịch riêng cùng nhau.

Người con này cũng từng đến New York để ủng hộ triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật của cha. Với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời theo đuổi sáng tạo và giảng dạy, sự hiện diện của người thân trong một sự kiện nghề nghiệp có ý nghĩa riêng.

Không chỉ có những khoảnh khắc ấm áp bên cha, người con trai thứ hai còn từng chia sẻ một video ghi lại cảnh anh cùng bà Trần Thị Nam Phong chuẩn bị món ăn Việt Nam tại nhà vào năm 2024.

Người thầy được học trò tiếc thương

Tờ New York Times đưa tin, ông Pipo Nguyen-Duy vốn là giáo sư nhiếp ảnh nổi tiếng của Đại học Oberlin, bang Ohio (Mỹ).

Trước khi theo đuổi nghệ thuật, ông từng là vận động viên bóng bàn, có thời gian tu hành tại Ấn Độ và tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Carleton, bang Minnesota.

Năm 1998, ông chuyển đến Ohio và bắt đầu giảng dạy nghệ thuật thị giác, nhiếp ảnh tại Đại học Oberlin. Năm 2011, ông nhận học bổng Guggenheim về nhiếp ảnh, một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Vị giáo sư này cũng từng được trao nhiều học bổng, tài trợ nghệ thuật và có tác phẩm trưng bày tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Vợ chồng giáo sư Duy (ảnh trái) và nghi phạm là con trai ruột (Ảnh: People).

Ngoài những kỷ niệm bên người thân, ông còn được nhiều sinh viên và đồng nghiệp nhớ đến như một người giàu tình cảm, luôn dành sự quan tâm cho những người xung quanh.

Trong bài viết tưởng niệm đăng ngày 30/10 đăng tải trên tờ The Art Newspaper (trụ sở tại Anh), cựu sinh viên Sarp Kerem Yavuz nhận định, giáo sư Duy là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng trường học, không chỉ bởi kiến thức chuyên môn mà còn bởi sự tận tâm với sinh viên.

Một cựu sinh viên có tên Loan Lu, tốt nghiệp năm 2015, gọi giáo sư là người thầy, người bạn thân thiết và hình mẫu mà mình ngưỡng mộ. Cô cho biết, hai thầy trò từng có lời hẹn sẽ gặp gỡ tại Việt Nam sau khi giáo sư Duy nghỉ hưu.

Chân dung giáo sư Duy (Ảnh: NY Post).

Một sinh viên khác tốt nghiệp năm 2004 cho biết, giáo sư Duy là một trong những nhà giáo có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cuộc đời mình. Ông giúp sinh viên khám phá những kỹ thuật nhiếp ảnh cổ, thực hành sáng tạo và tìm thấy vẻ đẹp trong cả những khung cảnh cũ kỹ, xơ xác.

Theo tờ The Art Newspaper, giáo sư Duy từng nhiều lần trì hoãn kế hoạch nghỉ hưu vì muốn tiếp tục gắn bó với sinh viên. Ở thời điểm qua đời, ông đang đảm nhiệm vai trò trưởng khoa nghệ thuật của trường trong nhiệm kỳ 2 năm.

Ảnh: People/The Art Newspaper