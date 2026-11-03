Lễ Các Đẳng, còn gọi là Lễ Các Đẳng Linh hồn hay Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày 2/11 hằng năm.

Tối 2/11, hàng chục nghìn ngọn nến đồng loạt thắp sáng khắp khuôn viên nghĩa trang Hoàng Xá (xã Tu Vũ, Phú Thọ). Từ xa nhìn lại, cả nghĩa trang như được phủ một tấm thảm ánh sáng, nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng.

Ánh nến lung linh trải dài trên từng hàng mộ tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo, vừa trang nghiêm.

Trước buổi lễ, nhiều gia đình đã đến dọn dẹp, chăm chút từng phần mộ, thắp nến và đặt lên đó những đóa hoa tươi, thể hiện lòng thành kính của người ở lại với những người đã “đi xa”.

Như mọi năm, ông Đặng Trị đến nghĩa trang Hoàng Xá từ sớm, chuẩn bị nến và dọn dẹp khu mộ của tổ tiên.

Vào dịp Lễ Các Đẳng, các thành viên trong gia đình đều gác lại công việc riêng, cố gắng tập trung đông đủ để cùng đến bên phần mộ tổ tiên, đọc kinh cầu nguyện và tưởng nhớ những người thân đã qua đời.

Mỗi phần mộ được thắp một hoặc nhiều ngọn nến, mỗi ngọn nến là một lời tưởng nhớ, gửi gắm tình yêu thương và lòng thành kính của người ở lại dành cho những người đã khuất.

Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng theo cha mẹ đến nghĩa trang trong dịp đặc biệt này. Đây là cơ hội để các bậc phụ huynh hướng dẫn con cháu nhớ về cội nguồn, hiểu thêm về tổ tiên và gìn giữ truyền thống tưởng nhớ những người đã khuất của gia đình.

Với người Công giáo, Lễ Các Đẳng không chỉ là dịp tưởng nhớ người thân mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng về niềm tin vào sự sống đời đời.

Khoảng 19h30, đông đảo bà con giáo dân tập trung tại khu vực tổ chức Thánh lễ.

Đoàn rước đồng tế tiến vào khu vực hành lễ, cùng cộng đoàn dâng lễ cầu nguyện cho tổ tiên và những người đã qua đời.

Trong không khí trang nghiêm, linh mục chính xứ giáo xứ Hoàng Xá đọc lời nguyện cầu cho các linh hồn trước sự chứng kiến của đông đảo bà con giáo dân.

Theo phong tục của giáo xứ, các gia đình quây quần bên phần mộ người thân, cùng đọc kinh, cầu nguyện trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Ngọc Thương, người con quê hương Hoàng Xá cho biết, từ nhỏ, năm nào cô cũng cùng gia đình đến nghĩa trang thắp nến, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Truyền thống ấy đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ, khiến cô không khỏi xúc động mỗi khi tham dự ngày lễ đặc biệt này.

Giữa không gian nghĩa trang rực sáng ánh nến, những lời kinh được cất lên như nhịp cầu kết nối các thế hệ, nhắc nhở mỗi người về tình thân, lòng biết ơn và sự gắn bó với cội nguồn.