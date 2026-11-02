Chiều cuối tuần, nhịp sống tại tòa CT8B, chung cư Đại Thanh, Hà Nội - một trong những dự án vướng sai phạm của tập đoàn Mường Thanh - vẫn diễn ra bình thường. Nhiều người hối hả mưu sinh, một số cư dân tranh thủ đi dạo ở khoảng sân rộng rãi.

Tuy nhiên, trong các hội nhóm của cư dân, chủ đề xử lý những công trình chung cư có vi phạm của tập đoàn Mường Thanh tiếp tục thu hút sự quan tâm. Các công trình được rà soát, phân loại để xác định phần được phép tồn tại có điều kiện, phần phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng.

Phần lớn cư dân ở đây là các gia đình trẻ, dành dụm tiền tích cóp, vay thêm ngân hàng mua nhà, mong muốn ổn định cuộc sống. Thông tin về việc chốt cơ chế phá dỡ hoặc cho tồn tại ở 12 dự án khiến nhiều người lo lắng cho tương lai.

Rao bán nhà chưa được lại lo bị tháo dỡ

Trong căn hộ rộng 66m2, Như Quỳnh (sống tại tòa nhà CT8B, chung cư Đại Thanh) cẩn thận nhặt từng quả chuối, chia vào các túi nilon, chuẩn bị giao cho khách. Công việc bán hàng giúp chị có thêm thu nhập, do hai vợ chồng phải xoay xở trả khoản vay mua nhà.

"Chưa hết nỗi lo nợ nần, lại thêm thông tin chung cư nằm trong dự án sai phạm nghiêm trọng, tôi mất ăn mất ngủ. Thông tin trên các hội nhóm rất nhiều nhưng chưa biết tòa nhà có bị tháo dỡ hay không càng khiến mọi chuyện mông lung", nữ cư dân buồn bã nói.

Chị Quỳnh thấp thỏm chờ kết quả xử lý những sai phạm của chủ đầu tư tại chung cư đang ở (Ảnh: Trần Thành Công).

Chuyển đến đây sống đã 3 năm, tưởng sẽ gắn bó được với căn hộ này lâu dài nhưng vợ chồng đang phải rao bán nhà vì gánh nặng nợ nần.

Chị Quỳnh và chồng kết hôn năm 2016. Sau đám cưới, do kinh tế chưa dư dả, cả hai quyết định tiếp tục ở trọ.

Năm 2018, vợ chồng chuyển đến chung cư Đại Thanh, thuê căn hộ với giá 4 triệu đồng/tháng. Khi chủ nhà tăng giá thuê, cặp đôi quyết định dùng tiền tiết kiệm, nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ và vay ngân hàng 750 triệu đồng mua căn hộ.

"Hai vợ chồng đều từ quê lên nội thành Hà Nội lập nghiệp, gia đình không khá giả. Nếu không mua nhà sớm, chúng tôi sợ giá cả tăng lên, khó ổn định cuộc sống", chị Quỳnh chia sẻ.

Ngoài yếu tố giá cả, người phụ nữ cẩn thận lựa chọn những căn hộ đã được cấp sổ đỏ. Chị tin tưởng, khi giao dịch được công chứng và sang tên chính chủ, tính pháp lý của căn nhà đảm bảo hơn.

Sau khoảng thời gian vui vẻ ban đầu, áp lực trả nợ bắt đầu đè nặng. Mỗi tháng hai vợ chồng phải trả cả gốc lẫn lãi khoảng 10 triệu đồng, tương đương 1/3 thu nhập gia đình.

"Lãi suất chuyển sang thả nổi, số tiền phải trả hàng tháng tăng lên khoảng 15 triệu đồng. Thu nhập của chúng tôi gần như không thay đổi nên càng áp lực", chị Quỳnh chia sẻ.

Người chồng trước đây làm môi giới bất động sản, thu nhập phụ thuộc vào lượng giao dịch nhà đất. Những tháng không có khách mua nhà, anh nhận mức lương cứng 5-6 triệu đồng. Có thời điểm, suốt 3 tháng không có giao dịch mua bán, chi phí sinh hoạt của cả nhà dựa vào thu nhập của vợ.

Căn hộ hơn 66m2 thoáng mát được vợ chồng Quỳnh mua từ tiền hỗ trợ của gia đình hai bên và 750 triệu đồng vay ngân hàng (Ảnh: Trần Thành Công).

Áp lực tài chính ngày càng lớn, vợ chồng quyết định rao bán căn hộ với giá 3,6 tỷ đồng, sau đó hạ xuống 3 tỷ đồng. Hiện tại, mức giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng nhưng không có ai mua.

"Nghĩ đến chuyện bán nhà, tôi nhiều lần bật khóc vì tiếc nuối công sức cố gắng của cả gia đình. Nếu có người mua, chúng tôi dự định đi thuê nhà, giảm bớt áp lực tài chính, sau này có điều kiện sẽ làm lại từ đầu", chị kể.

Trong thời gian chưa bán được nhà, gia đình 4 người phải sống tằn tiện. Vợ chồng trông cậy sự hỗ trợ thực phẩm từ quê nhà, quyết định chuyển các con về học trường công để tiết kiệm chi phí.

Đang loay hoay với bài toán tài chính, những thông tin về việc xử lý các chung cư có vi phạm xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh khiến gia đình thêm bất an.

Cư dân tòa nhà CT8B thấp thỏm lo cho số phận của căn nhà đang ở (Ảnh: Trần Thành Công).

"Trước đây, chúng tôi chỉ nghĩ những căn hộ thuộc các tầng xây vượt tầng hoặc sử dụng sai công năng mới bị xử lý, không ngờ có ngày cả tòa nhà có tên trong diện vi phạm. Tôi đã cẩn thận chọn căn có sổ đỏ, giấy tờ mua bán đầy đủ, vậy mà bây giờ vẫn hoang mang", chị rưng rưng chia sẻ.

Những ngày qua, người phụ nữ thời gian theo dõi các thông tin mới về tòa nhà. Người thân liên tục gọi điện hỏi thăm, bố mẹ hai bên sốt ruột không kém các con.

Chị Quỳnh mong muốn cơ quan chức năng có một cuộc họp chính thức với cư dân, thông tin rõ về hướng xử lý và lắng nghe ý kiến của các gia đình đang sinh sống tại đây.

"Nguyện vọng của tôi là được giữ lại căn nhà. Nếu phải di dời, gia đình cũng không biết bắt đầu lại từ đâu. Với số tiền được đền bù, chúng tôi sợ không mua được một căn hộ khác ở khu vực này", chị nói.

Gác lại kế hoạch sinh con

Chung nỗi lo với chị Như Quỳnh, những ngày qua, chị H.M. và anh K.P. cũng thấp thỏm trước nguy cơ phải rời khỏi căn hộ đang sinh sống. Thông tin chung cư CT8 nằm trong danh sách công trình có vi phạm khiến hai vợ chồng bất an, không thể tập trung làm việc.

Với gương mặt âu lo, chị H.M. kể, năm 2025, vợ chồng vay ngân hàng khoảng 1,6 tỷ đồng, vay người thân thêm 1 tỷ đồng và dốc 500 triệu đồng tích lũy để mua căn hộ tại tòa nhà CT8B, chung cư Đại Thanh.

Vợ chồng H.M. và K.P. âu lo về tương lai khi còn vay nợ mua nhà (Ảnh: Trần Thành Công).

Do điều kiện tài chính hạn hẹp, khi tìm mua nhà, vợ chồng chị M. từng cân nhắc 3 căn hộ tại 3 dự án với mức giá thuộc phân khúc trung bình. Ngoài căn hộ tại chung cư CT8, hai lựa chọn còn lại nằm ở phường Kiến Hưng và khu vực Chương Mỹ (cũ).

"Sau nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng chọn mua nhà ở chung cư Đại Thanh vì khoảng cách đến công ty không quá xa. Tưởng chúng tôi sẽ gắn bó ở đây 10 năm mới đổi nhà, không ngờ chung cư vướng vào diện có vi phạm nghiêm trọng... Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng”, chị H.M. chia sẻ.

Với mức thu nhập hiện tại, hai vợ chồng tự tin sẽ trả hết khoản vay trong khoảng 8-9 năm. Khoảng 3 năm đầu, họ tập trung trả lãi, dành dụm thu nhập hàng tháng thanh toán gốc khi áp dụng lãi suất thả nổi theo thị trường.

Thông tin các dự án chung cư của Tập đoàn Mường Thanh có vi phạm được đăng tải trên mạng, vợ chồng chị M. không dám chia sẻ với gia đình. Cặp đôi lo bố mẹ già ở quê sẽ ở quê nhà biết chuyện sẽ thêm lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe.

Nhà cửa ổn định, vợ chồng H.M. từng nghĩ đến chuyện sinh con. Tuy nhiên, trước những thông tin liên quan đến chung cư CT8, hai người tạm gác kế hoạch này, chờ phương án xử lý chính thức từ cơ quan chức năng.

"Nếu căn hộ có vấn đề pháp lý thì ngay từ khâu thẩm định, công chứng, sang tên, các cơ quan liên quan đã phải có cảnh báo. Nghe thông tin tòa nhà có thể bị phá dỡ, vợ chồng tôi thực sự rất sốc. Mấy ngày qua, tôi thường trực nỗi lo phải rời khỏi căn nhà mà mình đã gắn bó hơn 1 năm qua", chị M. chia sẻ.

Điều khiến anh K.P. lo lắng nhất là phương án xử lý khoản vay ngân hàng trong trường hợp căn hộ bị phá dỡ. Anh băn khoăn khoản tiền đền bù có đủ để tất toán khoản vay, trong khi vợ chồng vẫn còn nợ người thân gần 1 tỷ đồng.

"Chúng tôi vay ngân hàng bằng hình thức thế chấp sổ đỏ. Nếu căn hộ không còn thì khoản vay sẽ được xử lý như thế nào? Vợ chồng tôi lo phải di dời, sợ tiền đền bù không đủ trả ngân hàng, trong khi khoản nợ gần 1 tỷ đồng vay người thân vẫn chưa thể thanh toán", anh K.P. chia sẻ.

Cặp vợ chồng trẻ mong muốn được ở lại căn hộ như hiện tại. Cơ quan chức năng nên tập trung xử lý các tầng thuộc diện xây vượt theo thiết kế ban đầu, giúp mọi người không bị xáo trộn cuộc sống.

Chung cư CT8 tại Khu đô thị Đại Thanh gồm các tòa CT8A, CT8B, CT8C cao 32 tầng, mỗi tầng có khoảng 20 căn hộ (Ảnh: Trần Thành Công).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đỗ Thị Thu Hương (Thành viên Ban Quản trị cụm CT8, chung cư Đại Thanh, Hà Nội), cho biết Ban Quản trị đã nắm được việc HĐND TP Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Đây mới là chủ trương khung từ cấp thành phố, chính quyền địa phương chưa nhận được văn bản thực thi chính thức. Ban Quản trị hoàn toàn đồng thuận với tinh thần thượng tôn pháp luật và đặt an toàn của người dân lên hàng đầu.

"Những ngày qua, cư dân tại chung cư CT8B khá lo lắng. Các gia đình liên tục chia sẻ hoàn cảnh trên nhiều hội nhóm, mong cơ quan chức năng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cư dân", bà Hương nói.

Theo vị Đại diện Ban Quản trị, nhiều gia đình trẻ đang gánh lãi vay ngân hàng, những người lao động nghèo tích góp cả đời, cuộc sống của họ có nguy cơ xáo trộn.

"Nguyện vọng lớn nhất của bà con là được giữ lại nơi ở hiện tại, vì nhiều căn hộ đã được cấp sổ đỏ. Chúng tôi tha thiết mong cơ quan chức năng khi xây dựng phương án chi tiết có thể tìm giải pháp kỹ thuật để gia cố, khắc phục hệ thống (nếu có thiếu sót) để tòa nhà được tồn tại có điều kiện. Cư dân mong muốn sớm có một buổi đối thoại trực tiếp với cơ quan chức năng của địa phương và thành phố", bà nói.