Lắp hàng loạt trụ lọc không khí ngoài đường

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng và chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) của thành phố Jaipur vượt ngưỡng 190, các trụ lọc không khí được lắp đặt tại nhiều điểm đông người.

Những trụ lọc cao khoảng 8m, được bố trí tại các vị trí có lưu lượng lớn như Jawahar Circle và đường Tonk.

Máy lọc không khí ngoài trời được triển khai lắp đặt ở nơi có nhiều phương tiện qua lại (Ảnh: Bhagirath).

Mỗi trụ có thể lọc gần 1 triệu mét khối không khí mỗi giờ. Công tác lắp đặt bắt đầu từ ngày 12/11 và vận hành toàn bộ từ ngày 15/11. Sáng kiến nhằm giảm lượng bụi và các chất ô nhiễm trong không khí ở thành phố này.

Được biết, công nghệ PAMARES được thiết kế để lọc bụi, khói và các hạt vi mô trong môi trường. Các trụ sẽ hoạt động liên tục sau khi được đưa vào vận hành đầy đủ. Với kích thước lớn và lưu lượng không khí mạnh, hệ thống được kỳ vọng mang lại mức giảm ô nhiễm đáng kể tại các khu vực mục tiêu.

Thành phố lắp máy lọc không khí ngoài đường, bị mỉa mai "như muối bỏ biển" (Nguồn video: Jaipur Donie).

Trước mắt, các trụ lọc không khí được đặt tại những vị trí có mật độ người đi bộ và phương tiện đông nhất. Giới chức chọn các khu vực thương mại và nút giao thông lớn để tối ưu hóa hiệu quả cải thiện chất lượng không khí. Chính quyền kỳ vọng người dân sẽ cảm nhận không khí sạch hơn tại các điểm này.

Cùng với đó, giới chức thành phố cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ vai trò của hệ thống lọc, cơ chế hoạt động của trụ lọc và lý do chúng được đặt tại các nút giao đông đúc.

Người dân được khuyến khích thực hiện các biện pháp bổ trợ như giảm khí thải phương tiện, tránh đốt ngoài trời. Cách tiếp cận kết hợp này nhằm cải thiện chất lượng không khí đô thị tổng thể.

Lo ngại về tính hiệu quả và chi phí

Việc thành phố lắp đặt hàng loạt máy lọc không khí công suất lớn ngoài trời làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả cũng như chi phí vận hành.

Nhiều người băn khoăn, liệu các trụ lọc có hiệu quả hơn việc trồng thêm cây xanh, tăng diện tích phủ xanh hay không. Những cuộc tranh luận về cân bằng giải pháp công nghệ và giải pháp thiên nhiên vẫn tiếp diễn.

Nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này vì không ít ý kiến nhận định dự án không khác gì “đem muối bỏ biển” (Ảnh: Bhagirath).

Một video ghi lại cảnh trụ lọc không khí ở Jaipur được bao trong khung kim loại, lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Người dân đùa rằng cách làm này chỉ mang tính hình thức.

Một số người cho rằng các trụ lọc không thể bù đắp ô nhiễm do bụi, phương tiện giao thông hay công nghiệp. Cuộc tranh luận trên nền tảng X tạo ra nhiều tranh cãi về hiệu quả thực sự của hệ thống.

Thậm chí, có những ý kiến mỉa mai rằng, việc lắp trụ lọc ngoài trời ở thành phố ô nhiễm như Jaipur không khác gì "đem muối bỏ biển", lắp điều hòa nhiệt độ ở dãy Himalaya.

Về vấn đề này, các nhà môi trường học nhấn mạnh rằng, trụ lọc không thể thay thế hoàn toàn khả năng làm sạch không khí tự nhiên của cây cối. Giới chuyên gia nêu rõ, thảm thực vật vẫn là giải pháp bền vững nhất để làm sạch không khí đô thị.

Tuy vậy, các trụ lọc vẫn có thể giúp giảm ô nhiễm đáng kể tại những khu vực có lưu lượng giao thông lớn. Giới chức địa phương muốn hướng tới việc kết hợp cả hai giải pháp trong dài hạn.

Trước mắt, các trụ lọc không khí sẽ được theo dõi liên tục để đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng không khí. Chính quyền sẽ dùng cảm biến AQI và phân tích dữ liệu để đánh giá tác động.

Dựa trên kết quả thực tế, thành phố có thể xem xét triển khai thêm trụ lọc ở các khu vực khác. Đây được xem là bước đầu trong chiến lược dài hạn ứng dụng công nghệ vào kiểm soát ô nhiễm của Jaipur.