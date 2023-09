Hà Nội ngập mọi ngả: Người phụ nữ gây "sốt" khi ngồi trên ô tô gọi cứu hộ

Mưa liên tục từ đêm 27 đến sáng 28/9 khiến hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội "chìm" trong biển nước. Nhiều tài xế rơi vào cảnh "dở khóc dở cười", "chôn chân" trên đường do xe bị chết máy hoặc ngập.

Hình ảnh chị K. C. che ô, ngồi trên nắp capo chiếc xe bị ngập nước chờ cứu hộ đã gây "sốt" trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị K. C. cho biết khoảng 9h sáng khi di chuyển đến gần Đại lộ Thăng Long, thì đường bị ngập nặng. Lo xe chết máy, chị dừng phương tiện, trèo lên nắp capo và gọi cứu hộ.

"Sau khoảng một tiếng, đội cứu hộ đến nơi, cẩu xe đi. Lúc này, nước vẫn chưa rút", người phụ nữ nói, cho biết sự cố đã ảnh hưởng phần nào đến công việc của mình.

Video chị K. C. ngồi trên nắp capo giữa "biển nước" (Nguồn: Mạng xã hội).

Ngồi một mình giữa "biển nước", nữ tài xế nói không lo lắng hay hoang mang, ngược lại vẫn rất bình tĩnh lấy điện thoại "giết thời gian". Chị nói đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ.

Sau khi bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội, nhiều người thân, bạn bè lo lắng đã nhắn tin hỏi thăm chị K. C. Lái xe lâu năm, chị khuyên mọi người nên thường xuyên cập nhật tin tức giao thông, nắm bắt tình hình nhanh chóng, tránh rơi vào tình huống tương tự.

Hình ảnh chị C. ngồi trên nắp capo chờ cứu hộ gây "sốt" mạng xã hội (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, tháng 5/2022, anh Nguyễn Cao Minh (37 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Đường ngập sâu, chiếc Mercedes bị chết máy trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy). Nước dâng cao và tràn dần vào xe, anh quyết định ra ngoài trèo lên nắp capo.

"Tôi trèo lên phía capo ngồi cốt để tránh cảm giác khó thở và để lực lượng cứu hộ dễ nhìn thấy vì xung quanh cũng có khá nhiều xe chết máy", anh Minh nói.

Thời điểm bị kẹt giữa "biển" nước, ngoài gọi cho lực lượng cứu hộ, anh Minh cũng thông báo cho gia đình. Sau gần 2 tiếng cùng xe "chôn chân" một chỗ, người đàn ông đón được lực lượng cứu hộ đến đưa xe ra khỏi điểm ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13h ngày 28/9, nội thành Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ, nội thành và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Theo đánh giá, đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn từ 50-70cm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Tuy nhiên, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển, có thể gây tắc nghẽn cục bộ.