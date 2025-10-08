Ô tô bị lũ cuốn ở Cao Bằng, chiến sĩ công an hành động dứt khoát cứu tài xế

13h30 ngày 7/10, kết thúc ca trực, Đại uý Hoàng Quang Diệu (Phó Đội trưởng của phòng Hậu cần, Công an tỉnh Cao Bằng) lội trong nước ngập từ trụ sở cơ quan về nhà trên phố Kim Đồng.

Quãng đường di chuyển chưa đến 1km nhưng nước lũ dâng cao khiến anh phải dò đường rất vất vả. Tới gần nhà, Đại uý Diệu nhìn thấy một chiếc ô tô trôi bồng bềnh giữa dòng nước lũ.

"Lúc đó, nước ngập đến ngang hông. Bên trong, một người đàn ông trung niên đang cố xoay xở, kìm phương tiện không tiếp tục trôi. Nước liên tục tràn vào khiến tài xế rơi vào trạng thái hoảng loạn, do không thể thoát ra ngoài", anh Diệu kể lại.

Anh Diệu cùng người dân đẩy chiếc xe lên vị trí an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện tình huống nguy hiểm, chiến sĩ công an vào nhà lấy áo phao cho mình và mặc cho tài xế. Anh Diệu từ từ mở cửa, trấn an tinh thần rồi đưa người đàn ông ra ngoài. Sau đó, anh cùng 2 người dân và lái xe hợp sức, đẩy ô tô lên vị trí cao hơn cách đó 100m.

"Quá trình đẩy rất vất vả vì nước bủa vây tứ phía, tạo thành lực cản mạnh. Chúng tôi động viên nhau cố gắng hết sức để cứu tài sản và đảm bảo tính mạng cho lái xe", anh cho biết.

Hoàn thành việc cứu ô tô và người dân, anh Diệu vội trở về hỗ trợ gia đình dọn dẹp đồ đạc vì nước dâng cao ở tầng 1. Đến nay, nam chiến sĩ công an chưa biết danh tính của tài xế.

Hình ảnh Đại uý Diệu cùng người dân giúp đỡ lái xe giữa nước lũ đã được người dân sống gần hiện trường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen ngợi.

Đại uý Hoàng Quang Diệu (ngoài cùng bên phải) mở cửa giúp tài xế ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng).

Anh Diệu cho rằng, bất cứ ai chứng kiến tình huống nguy hiểm đó cũng không thể đứng nhìn. Trong lúc có lũ lụt, người dân cần thận trọng khi di chuyển, tránh đi xe máy, ô tô vào chỗ nước ngập do tiềm ẩn nguy cơ bị cuốn trôi.

Được biết, anh Diệu sinh ra ở Cao Bằng. Sống ở mảnh đất này hơn 30 năm, anh chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt gây ngập nặng như những ngày qua.

Tại phố Kim Đồng (phường Thục Phán) - nơi gia đình anh sinh sống - nhiều nhà bị ngập đến nửa tầng một, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Hiện, nước lũ rút chậm, người dân mong sớm ổn định lại cuộc sống.

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão Matmo (bão số 11), hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa to trên diện rộng. Mưa lũ đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, nhiều nhà cửa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có hơn 7.000 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó 208 nhà bị sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng, 21 xóm bị ngập sâu, một số khu vực bị cô lập do giao thông chia cắt.

Bên cạnh đó, khoảng 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và trường học bị hư hại.