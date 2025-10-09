Nước ngập căn hộ 10 tỷ đồng ở Hà Nội, gia chủ bì bõm lội lúc sáng sớm

Một ngày sau khi nước ngập căn hộ nằm ở tầng 14B của chung cư Lancaster Luminaire (đường Láng, Hà Nội), cuộc sống của chị Minh Nhật dần ổn định trở lại, nhưng hai vợ chồng chưa hết sốc và thất vọng.

Sàn gỗ đã khô nhưng gia đình chưa dám dùng máy rửa bát, máy lọc không khí và quạt... vì sợ bị hở điện. Thảm và sofa bị ngâm nước có mùi rất khó chịu.

Nước ngập lênh láng khắp các phòng (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị Minh Nhật kể, sáng 7/10, chị tranh thủ ngủ để lấy lại sức sau một đêm vất vả chăm con bị sốt cao.

Vừa chợp mắt được 20 phút, chồng gọi dậy với vẻ mặt căng thẳng: "Nhà ngập hết rồi". Quên hết mệt mỏi, người phụ nữ tỉnh giấc, chứng kiến nước lênh láng khắp phòng ngủ, phòng khách và bếp, chỗ sâu nhất gần 5cm.

"Chúng tôi lập tức ngắt cầu dao điện để tránh bị giật. Tôi thật sự ngạc nhiên khi sống ở tầng cao của chung cư mà phải bì bõm giữa sàn nhà đầy nước", chị bức xúc chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo chị Nhật, khi phát hiện sự việc, hai vợ chồng đã báo cho Ban quản lý. Sau đó, có nhân viên cầm gạt nước lên kiểm tra và hỗ trợ. Do thấy nước lan khắp các phòng, phía Ban quản lý phải huy động thêm 5-6 nhân sự và máy hút công nghiệp để xử lý trong 1 tiếng.

Đội kỹ thuật hỗ trợ cào, hút nước cho gia đình chị Minh Nhật (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoàn tất việc hút nước, gia đình chị Minh Nhật và người phụ trách kỹ thuật của Ban quản lý cùng trao đổi để lập biên bản sự việc.

"Đây là lần đầu tiên vấn đề ngập nước xảy ra ở căn hộ của gia đình tôi. Khi chứng kiến sự việc, tôi rất hoảng loạn và bất lực nhìn đồ đạc bị ướt", chị nói.

Mực nước ngập trung bình cả căn hộ là 3-4cm

Biên bản được lập lúc 7h50 ngày 7/10 cho thấy, lúc 6h20 cùng ngày, lễ tân toà nhà Lancaster Luminaire nhận được thông tin qua nhóm của chung cư về tình trạng nước tràn vào toàn bộ căn hộ 1407 (căn hộ của chị Minh Nhật), do không thoát được tại ban công.

Mực nước ngập trung bình cả căn hộ là 3-4cm, nhiều nhất ở phòng ngủ chính và phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng khách.

Ảnh chụp biên bản sự việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Toàn bộ sàn gỗ bị ngập nước, các đồ dùng khác của chủ nhà cũng như các thiết bị điện, đồ nội thất khác như thảm, giường, tủ gỗ bị ướt, chưa rõ tình trạng ảnh hưởng", trích nội dung trong biên bản.

Về biện pháp xử lý, sau khi nhận được tin báo, phía giám sát dịch vụ đã đưa đội kỹ thuật lên căn hộ tiến hành cào nước, hút nước và dọn vệ sinh cho chủ nhà.

Trong biên bản không ghi nguyên nhân bước đầu của sự việc.

Được biết, căn hộ này được gia đình chị Nhật mua cách đây 3 năm - thời điểm đó chung cư này mới được bàn giao.

"Lúc vợ chồng tôi mua căn hộ, mức giá bán được xem là cao hàng đầu quận Đống Đa (cũ). Hiện, trên thị trường, mức giá căn hộ chung cư ở đây từ 135 triệu đồng đến 145 triệu đồng/m2. Một căn hộ gần 100m2 như của gia đình tôi có giá hơn 10 tỷ đồng", chị nói.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Trưởng Ban quản lý chung cư Lancaster Luminaire để hỏi về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.