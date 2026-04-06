Nữ TikToker nói ăn bánh mì "rất khổ": Từng được mời làm đại sứ truyền thông

TikToker H.L. (24 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đang gây "sốt" mạng xã hội với phát ngôn rằng chỉ ăn bánh mì lúc "đói khát, khổ cực" hay dù ngồi nhà hàng ăn mì vẫn thấy "rất khổ". Theo tìm hiểu, nữ TikToker này từng được mời làm đại sứ mạng xã hội, truyền thông cho một lễ hội lớn cấp tỉnh Đắk Lắk vào năm 2023.

Nữ TikToker bị chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến việc ăn bánh mì (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết qua theo dõi trên truyền thông, có biết về việc TikToker H.L. phát ngôn gây tranh cãi về việc ăn bánh mì.

Theo vị lãnh đạo, trước đây, Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) phụ trách mời những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền thông, lan tỏa thêm cho lễ hội của tỉnh. Riêng với những người có phát ngôn chưa chuẩn, phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cân nhắc không mời tham gia hoạt động truyền thông cho các lễ hội.

Mới đây, TikToker H.L. đăng clip cho biết bản thân đang hết tiền nên đã đặt mua ổ bánh mì giá 30.000 đồng. Quá trình ăn bánh mì, cô gái này có biểu cảm hơi nhăn nhó kèm theo phát ngôn cho rằng ăn bánh mì trông... rất khổ.

Clip sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích, phản bác việc nữ TikToker chê bai bánh mì của Việt Nam, trong khi đây là món ăn yêu thích của người dân trong nước và du khách nước ngoài.

TikToker H.L. đã ẩn bài đăng tải và lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng. Người này cho rằng khi ăn bánh mì, mình chỉ chia sẻ cảm xúc riêng của bản thân thời điểm đó và không có ý tấn công quán bánh mì hay hàm ý gì khác. Tuy nhiên, sự bức xúc về vụ việc này trên mạng xã hội chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Nữ TikToker chia sẻ đã rút kinh nghiệm sâu sắc và mong mọi người bao dung để có cơ hội sửa sai. H.L. được biết đến với trang TikTok cá nhân hơn 3,1 triệu người theo dõi.