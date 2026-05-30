Cứu lợn rừng bị rơi ngã, con vật trả ơn giúp người đàn ông kiếm bộn tiền

Cơ duyên với "thần tài" 4 chân

Năm 2024, trong một lần lên núi, anh Hạ đến từ thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vô tình nhìn thấy một con lợn rừng nhỏ rơi từ vách đá xuống bờ suối. Thấy con vật yếu ớt, người đàn ông rủ lòng thương nên mang về nhà chăm sóc, chữa trị.

Do còn nhỏ, con lợn rừng chưa thể ăn thức ăn thông thường nên anh phải mua sữa bột pha cho uống. Sau nhiều tháng chăm sóc, con vật dần khỏe mạnh và ngày càng quấn chủ nhân.

Anh Hạ đưa con lợn rừng lên núi tìm măng (Ảnh: X).

Anh Hạ đặt tên nó là Aidi.

Khoảng nửa năm sau, Aidi nặng hơn 15kg. Anh nhận thấy nếu thả về môi trường sống tự nhiên, con vật khó lòng sinh tồn. Vì cũng nảy sinh tình cảm nên người đàn ông quyết định giữ lại nó và nuôi trong nhà như thú cưng.

Theo người chủ nhân, chi phí nuôi lợn rừng gần như không đáng kể vì con vật rất thích ăn măng. Nó thường tự tìm thức ăn trong rừng.

Con vật báo ơn

Trong một lần dẫn Aidi lên núi, anh Hạ bất ngờ phát hiện thấy con vật có khứu giác rất nhạy bén. Đó là lần anh vào rừng đào măng, lợn rừng đi phía sau. Khi anh đang mải tìm măng, Aidi cũng dùng mõm cào đất để tìm kiếm và phát hiện rất nhiều măng dưới đất.

Từ lần đó, anh bắt đầu huấn luyện Aidi theo hướng chuyên tìm măng. Mỗi lần con vật tìm được măng, anh lại thưởng cho nó món đồ ăn vặt ưa thích. Dần dần, con vật hiểu rằng khi tìm được măng sẽ nhận thưởng.

Hiện tại, mỗi khi phát hiện có măng dưới đất, Aidi sẽ phát ra tiếng kêu trầm để báo hiệu cho chủ. Ngay cả những cây măng nằm sâu khoảng 20cm dưới mặt đất cũng được nó tìm thấy.

Mỗi mùa con vật kiếm cho chủ nhân hơn 465 triệu đồng (Ảnh: X).

Anh Hạ tiết lộ, mỗi lần vào mùa măng, lợn rừng Aidi có thể đào hàng trăm cân măng tươi. Với giá bán dao động từ 20 tệ đến 30 tệ mỗi cân, cộng thêm nguồn tiêu thụ cho nhà hàng và các sản phẩm chế biến, tổng thu nhập cả mùa đạt 120.000 tệ (465 triệu đồng).

Được biết, đây vốn là loại măng đặc sản của Chiết Giang, thường mọc hoàn toàn ở dưới lòng đất. Do nằm ở độ sâu khoảng 15cm đến 20cm dưới đất mùn, việc phát hiện bằng mắt thường khá khó khăn, đòi hỏi người đào phải có kinh nghiệm. Một người đào măng giàu kinh nghiệm thông thường cũng chỉ thu hoạch 10-20kg măng mỗi ngày.

Câu chuyện về chú lợn rừng có tài tìm măng dưới lòng đất hiện gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo các chuyên gia, heo rừng có hệ thống khứu giác cực kỳ phát triển. Số lượng gene thụ thể mùi của chúng vượt xa con người và thậm chí nhiều giống chó.

Trong môi trường tự nhiên, heo rừng có thể đánh hơi được các loại củ, rễ cây nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, măng tre chứa nhiều axit amin và đường, tạo ra mùi đặc trưng rất hấp dẫn với loài heo.

Aidi lại là heo rừng được nuôi trong nhà, vừa giữ được bản năng đánh hơi mạnh mẽ, vừa quen tiếp xúc với con người nên rất dễ phối hợp trong quá trình tìm măng.

Nhờ các video ghi lại cảnh Aidi đào măng được đăng tải lên mạng xã hội, anh Hạ nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi.

Nhiều khách còn chủ động đặt mua măng hoặc đăng ký trải nghiệm đi đào măng cùng chú heo.

Với anh Hạ, từ con lợn rừng được cứu bên bờ suối đến nay con vật trở thành trợ thủ đắc lực và là "thần tài" thực sự của gia đình.