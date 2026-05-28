Giữa nắng nóng đỉnh điểm gần 40 độ, hành động của vợ chồng Bắc Ninh gây sốt

Những ngày cuối tháng 5, các tỉnh thành ở miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất.

Trưa 27/5, giữa cái nóng hầm hập ngoài đường, nhiệt độ ghi nhận trên điện thoại gần 40 độ C, chứng kiến cảnh gần 20 người công nhân làm đường ăn tạm suất cơm hộp để nghỉ ngơi, gia đình anh Quân chị Hạnh ở phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) thấy không đành lòng.

Gần 20 người nghỉ trưa trong nhà chị Hạnh giữa trời nắng nóng gần 40 độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hạnh cho biết, khoảng một tuần qua, một nhóm công nhân đang thi công tuyến đường trong khu vực ngõ nhà chị. Trưa 27/5, thấy thời tiết nắng nóng cực điểm, anh Quân chủ động mời mọi người vào nhà nghỉ trưa cho mát.

Nhận lời mời của gia chủ, gần 20 người công nhân vui vẻ vào nhà. Họ nghỉ ngơi từ 11h30 tới gần 14h mới rời đi. Tận dụng phòng khách rộng hơn 20m2, anh Quân lau sạch nền nhà để mọi người có chỗ nằm tạm. Do gia đình không đủ chiếu nên cả nhóm nằm luôn xuống sàn nhà cho mát.

Căn phòng nhanh chóng chật kín người. Gia đình bật 2 điều hòa công suất lớn để mọi người nghỉ ngơi thoải mái sau buổi sáng làm việc vất vả dưới trời nắng gay gắt.

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản, trời nắng nóng như vậy nếu họ có thêm chỗ nghỉ để lấy sức làm việc cho buổi chiều, cơ thể mới được phục hồi", chị Hạnh nói.

Sau khi chia sẻ bức hình lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm, chị Hạnh bất ngờ khi thấy bài viết nhận về lượng tương tác lớn với hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ.

Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước hành động nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa lớn của gia chủ.

"Nhìn căn phòng chật kín người, càng thấy thương người lao động phải làm việc cực nhọc giữa trời nắng cực điểm. May mắn giữa thời tiết khắc nghiệt vẫn có những nghĩa cử đáng trân quý", tài khoản Minh Lâm nhận xét.

"Cái mát của điều hòa chưa chắc mát bằng tấm lòng của sự tử tế. Hy vọng ngoài xã hội sẽ có thêm nhiều hành động tử tế như vậy", tài khoản Hoa Phương bình luận.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hạnh cho biết, sáng 28/5, nhóm công nhân vẫn tiếp tục làm việc tại khu vực gần nhà chị, nhưng tới trưa đã di chuyển tới xóm khác vì nơi này đã hoàn thiện.

"Nếu các bác còn ở đây, nhà tôi vẫn sẽ mời vào nghỉ ngơi bình thường. Nhà có mấy cái điều hòa, đông người thì nằm kéo dài cả xuống phòng bếp cũng được”, chị cười nói.

Câu chuyện nhỏ giữa ngày nắng nóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng bởi sự chân thành, mộc mạc và tinh thần sẻ chia rất đời thường của người dân Bắc Ninh.