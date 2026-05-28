Bức ảnh bữa cơm gia đình của tỷ phú Jensen Huang khiến nhiều người suy ngẫm

Những ngày qua, bức ảnh Jensen Huang ngồi ăn cơm cùng cha mẹ tại Đài Loan (Trung Quốc) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn công nghệ.

Trong khung hình không có sự xa hoa thường thấy của giới tỷ phú, người đàn ông sở hữu khối tài sản khoảng 186 tỷ USD chỉ ngồi bên mâm cơm truyền thống với những món ăn quen thuộc của gia đình Đài Loan, vui vẻ trò chuyện cùng đấng sinh thành.

Bức ảnh tỷ phú Jensen Huang ăn tối cùng bố mẹ tại căn nhà ở Đài Loan được chia sẻ trên truyền thông (Ảnh: Reddit).

Theo một số nguồn tin, mỗi lần trở về Đài Loan công tác, Jensen Huang đều cố gắng dành thời gian dùng bữa với cha mẹ. Hình ảnh ấy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi và giản dị của vị CEO quyền lực bậc nhất ngành công nghệ.

Sinh năm 1963 tại Đài Loan, Jensen Huang có tên tiếng Trung là Hoàng Nhân Huân. Ông lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng đặc biệt coi trọng giáo dục.

Cha của Jensen Huang là một kĩ sư cơ khí. Những năm 1960, trong một chuyến đi sang Mỹ để tham gia khóa đào tạo của một công ty điện lạnh, ông Hsing-tai đã vô cùng ấn tượng với đất nước này. Trở về nhà, ông đặt mục tiêu và quyết tâm bằng mọi giá phải đưa 2 con trai sang Mỹ để có được nền giáo dục tốt nhất.

Mẹ ông là bà Luo Cai-xiu, một giáo viên, bà từng tự học từ vựng bằng từ điển để dạy con cái trong khi không biết tiếng Anh. Năm 1973, khi Jensen Huang mới 9 tuổi và anh trai 10 tuổi, cha mẹ ông đã gom góp toàn bộ số tiền tích cóp được để gửi hai anh em sang Mỹ sống cùng người thân.

Jensen Huang là một tỷ phú giàu có nhưng có lối sống giản dị, trân trọng giá trị gia đình (Ảnh: Getty).

Cuộc sống nơi đất khách không giống giấc mơ màu hồng của một cậu bé châu Á. Do nhầm lẫn trong quá trình sắp xếp, Jensen Huang và anh trai bị gửi vào một trường nội trú dành cho trẻ em cá biệt ở bang Kentucky (Mỹ). Đây là nơi có nhiều học sinh có hoàn cảnh phức tạp, thường xuyên xảy ra bạo lực và bắt nạt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Jensen Huang kể rằng ông từng phải học cách tự bảo vệ mình từ rất sớm. Cậu bé nhập cư gốc Á nhỏ con thường xuyên bị trêu chọc, phải làm việc dọn vệ sinh nhà vệ sinh và đối diện cảm giác lạc lõng giữa môi trường hoàn toàn xa lạ.

Nhưng cũng chính những năm tháng khó khăn ấy đã rèn cho Jensen Huang sự kiên cường và khả năng thích nghi hiếm có. Ông từng nói rằng tuổi thơ không dễ dàng giúp bản thân hiểu giá trị của lao động, sự khiêm tốn và tinh thần không bỏ cuộc.

Sau này, khi gia đình đoàn tụ tại bang Oregon (Mỹ), cuộc sống của Jensen Huang dần ổn định hơn. Cha mẹ ông làm việc rất chăm chỉ để nuôi các con ăn học. Trong ký ức của vị tỷ phú công nghệ, gia đình luôn là nơi mang lại cảm giác an toàn lớn nhất.

“Tôi là sản phẩm từ ước mơ và nguồn cảm hứng của cha mẹ. Tôi nợ họ tất cả mọi thứ”, Jensen Huang từng chia sẻ.

Jensen Huang ăn ngô nướng tại chợ đêm ở Đài Loan (Ảnh: Reddit).

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở vị CEO Nvidia không chỉ nằm ở thành công tài chính, mà còn ở cách ông luôn nhắc về cha mẹ với lòng biết ơn sâu sắc.

Jensen Huang từng cho biết cha mẹ ông chưa bao giờ ép con phải trở thành thiên tài hay tỷ phú. Điều họ mong muốn đơn giản là con cái được học hành tử tế và sống có trách nhiệm. Chính cách giáo dục ấy đã tạo nên nền tảng tính cách của người đàn ông sau này trở thành biểu tượng của ngành AI (trí tuệ nhân tạo) toàn cầu.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Oregon State và lấy bằng thạc sĩ ở Stanford, Jensen Huang làm việc cho nhiều công ty công nghệ trước khi cùng hai cộng sự sáng lập Nvidia năm 1993 trong một quán ăn nhỏ tại California.

Ít ai biết trước khi trở thành tỷ phú công nghệ, Jensen Huang từng làm phục vụ, rửa bát và dọn dẹp tại chuỗi nhà hàng Denny’s từ năm 15 tuổi. Cũng chính tại một nhà hàng Denny’s ở San Jose, ông và các cộng sự lần đầu thảo luận ý tưởng thành lập Nvidia.

Jensen Huang nổi tiếng với lối sống giản dị, hoà đồng (Ảnh: CNA).

Ba thập kỷ sau, Nvidia trở thành tập đoàn có giá trị hàng đầu thế giới và Jensen Huang được mệnh danh là “ông vua AI” của Thung lũng Silicon.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Jensen Huang vẫn nổi tiếng với lối sống giản dị. Ông hiếm khi nói về siêu xe, biệt thự hay thú vui xa xỉ. Thay vào đó, vị CEO thường xuất hiện tại các quán ăn địa phương, khu chợ đêm và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Trong chuyến công tác tại Đài Loan mới đây, Jensen Huang tiếp tục gây chú ý khi cùng vợ Lori Huang và con gái Madison Huang ghé chợ đêm Raohe ở Đài Bắc. Ông thưởng thức nhiều món ăn đường phố như xúc xích nướng, mực nướng, đá bào và đặc biệt là ngô nướng.

Hình ảnh vị tỷ phú mặc áo da đen quen thuộc đứng giữa đám đông, cầm bắp ngô và trò chuyện với người bán hàng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Jensen Huang có niềm đam mê lớn với ẩm thực địa phương (Ảnh: News).

Theo truyền thông Đài Loan, Jensen Huang còn trả tiền giúp nhiều thực khách đang xếp hàng mua đồ ăn. Hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thân thiện và gần gũi của vị CEO nổi tiếng toàn cầu.

Ông kết hôn với Lori Huang (một người quen từ thời đại học) và có 2 con. Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, vị CEO thường nhắc đến vợ với sự biết ơn sâu sắc. Ông cho rằng thành công của mình không thể tách rời sự đồng hành bền bỉ từ gia đình suốt hàng chục năm qua.

Ở tuổi ngoài 60, Jensen Huang hiện là một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới công nghệ. Nhưng phía sau hình ảnh vị CEO của đế chế AI trị giá hàng nghìn tỷ USD vẫn là một người đàn ông luôn nhắc về tuổi thơ nhập cư khó khăn, sự hy sinh của cha mẹ và những bữa cơm gia đình giản dị.

Có lẽ chính điều đó mới là nền tảng lớn nhất giúp ông giữ được sự tỉnh táo giữa đỉnh cao danh vọng và tiền bạc.